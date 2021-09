Ogólnie rzecz biorąc, głównym krótkoterminowym celem ALGO jest najwyższy w historii poziom 3,56 USD osiągnięty 20 czerwca 2019 roku

Algorand (ALGO) przeciwstawił się rynkowemu spadkowi zainicjowanemu przez Bitcoina (BTC), odbijając się wyżej i osiągając najwyższy poziom cenowy od czerwca 2019 roku. W ciągu ostatnich 24 godzin kryptowaluta zyskała na wartości ponad 30% w stosunku do dolara amerykańskiego, podczas gdy jej para do BTC również odnotowała wzrost o 32%.

W chwili pisania tego artykułu, ALGO zmienia właściciela w okolicach 2,01 USD, po spadku z wieloletnich maksimów wynoszących 2,22 USD, a zmagania byków z oporem zwiększyły presję na sprzedaż ze strony traderów, chcących zrealizować zyski po bieżących cenach.

Pomimo wyhamowania spowodowanego transakcjami realizacji zysków, wzrost cen Algoranda jest nadal faktem i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku dni może wspiąć się do nowych poziomów.

Wykres dzienny ALGO/USD. Źródło: TradingView

Cena Algoranda wygląda na gotową na dalsze wzrosty, jednakże określenie dokładnej prognozy dla jakiejkolwiek kryptowaluty jest trudne za sprawą nieokiełznanej natury rynku, co oznacza, że zmienność dynamiki cenowej może zamanifestować się w mgnieniu oka.

Niemniej jednak, dobre wyniki przewidywane przez różnych analityków powinny sprawić, że ALGO zamieni silną akumulację około 2 USD na nową presję wzrostową. Dzienny wskaźnik RSI, który jeszcze nie osiągnął szczytu z lutego 2021 roku, sugeruje miejsce na dalszy wzrost. Rosnące krzywe średnich kroczących również wskazują na kontynuację byczego trendu.

W krótkim terminie cena wygląda na gotową do osiągnięcia poziomu 3 USD, a następnie 3,50 USD. W przypadku załamania się wzrostowego trendu możliwy jest retest 1,73 USD. Wówczas jako dobry punkt wejścia, analityk techniczny Altcoin Sherpa określa poziom wsparcia 1,50 USD.

$ALGO: I'm not saying that you should buy right here, it is resistance. But when a coin starts to do what #Algorand is doing in this current environment, it's a buy IMO. I'd probably try for 1.50 as an entry. pic.twitter.com/6H49Cq5jlq

— Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) September 8, 2021