Prognoza Near Protocol: Kurs na progu poważnego wybicia

Cena Near Protocol utrzymuje się blisko swojego rekordowego poziomu, ponieważ inwestorzy cieszą się z dobrych wyników sieci. Token jest notowany na poziomie 16,64 USD, czyli blisko swojego rekordowego poziomu 20 USD, bowiem inwestorzy czekają na uruchomienie stablecoina.

Wprowadzenie stablecoina Near

NEAR Protocol jest wiodącą siecią warstwy 1, która odnotowuje silny wzrost, ponieważ inwestorzy doceniają jej technologię shardingu. Jest to technologia, która dzieli bloki na mniejsze części zwane shardami, co pomaga im zwiększyć przepustowość.

W tym miesiącu protokół ten zebrał 350 milionów dolarów od inwestorów venture capital, w tym Masayoshi Son z Softbanku. Zbiórka ta nastąpiła kilka miesięcy po tym, jak ci sami twórcy zgromadzili 150 milionów dolarów.

Innym ważnym wydarzeniem było to, że sieć została wybrana przez Sweatcoin. Firma ta jest jedną z najszybciej rozwijających się spółek z branży fitness na świecie. Wykorzystuje ona wiele technologii do monitorowania kroków wykonywanych przez ludzi, a następnie rekompensuje im koszty.

W przyszłości Sweatcoin wykorzysta technologię Near do wprowadzenia na rynek swojej kryptowaluty. Był to krok godny uwagi ze względu na popularność Sweatcoin. Ma on ponad 10 milionów użytkowników.

Oczekuje się również, że Near Protocol uruchomi swój stablecoin w tym miesiącu. Moneta, która będzie znana pod nazwą USN, będzie podobna do innych stablecoinów, takich jak Tether, USD Coin i Tera USD. Ma to na celu zapewnienie sieci dobrego stablecoina, który pomoże zasilić zdecentralizowane giełdy zbudowane w oparciu o jej technologię. W niedawnym oświadczeniu jeden z dyrektorów NEAR powiedział:

„W tej chwili DAO są poza terytorium regulacji, ale żyjemy w świecie fizycznym i rozumiemy, jak te nowe organizacje będą mapować. Musimy zastanowić się, jak DAO mogą współdziałać z tradycyjnym światem. Ponadto, chodzi również o bezpieczeństwo i sprawienie, by użytkownicy czuli się bezpiecznie korzystając z tej technologii”.

Prognoza cenowa Near Protocol

Wykres dzienny pokazuje, że cena Near w ciągu ostatnich kilku dni znajdowała się w trendzie wzrostowym. Moneta znajduje się w pobliżu najwyższego poziomu w historii i porusza się powyżej 25-dniowej i 50-dniowej średniej kroczącej. Ponadto, Near uformował coś, co wygląda jak formacja kielicha i uchwytu. Obecnie znajduje się ona w sekcji uchwytu. W analizie akcji cenowej taka formacja jest zazwyczaj znakiem hossy.