Currency.com rozszerza swoją działalność na USA

Currency.com rozszerzył swoją działalność na USA, dowiedział się Coin Journal z komunikatu prasowego. Klienci w USA wkrótce będą mieli dostęp do serwisu online.

Szybko rozwijająca się globalna giełda kryptowalutowa w najbliższych tygodniach wprowadzi aplikację mobilną. Jej strona internetowa będzie dostępna dla klientów z USA od 1 maja 2022 roku.

Klienci z USA mogą inwestować w popularne kryptowaluty

Amerykańska wersja platformy pozwoli mieszkańcom USA na zakup, przechowywanie i inwestowanie w najpopularniejsze kryptowaluty. Currency.com US będzie dostępna w 48 stanach i terytoriach. Klienci w Nowym Jorku i na Hawajach będą mogli uzyskać dostęp do giełdy w najbliższych miesiącach.

Dyrektor Generalny Currency.com US, Steve Gregory, powiedział:

„Rozszerzenie naszej działalności na Stany Zjednoczone stanowi przełomowy moment w rozwoju Currency.com, ponieważ wprowadzamy naszą uproszczoną, intuicyjną platformę internetową na jeden z najbardziej dojrzałych rynków kryptowalut na świecie”.

Giełda cieszy się silnym globalnym wzrostem

Ekspansja Currency.com na rynek amerykański następuje po silnym wzroście na całym świecie. W 2021 roku aktywność handlowa Currency.com wzrosła o 445% r/r. Całkowita liczba transakcji zrealizowanych na giełdzie kryptowalutowej zwiększyła się w tym samym okresie o 409%.

Gregory dodał:

„Coraz więcej osób interesuje się kryptowalutami więcej niż tylko powierzchownie. Jako platforma autoryzowana i licencjonowana do świadczenia usług w zakresie technologii księgi rozproszonej, Currency.com jest dobrze przygotowana, by wspierać inwestorów w ich dążeniach. Nasz dynamiczny rozwój sprawia, że jesteśmy na dobrej drodze do ekspansji na nowe rynki, dywersyfikacji gamy produktów i rozwiązań oferowanych naszym klientom oraz ścisłej współpracy z organami regulacyjnymi i organizacjami branżowymi, aby zapewnić naszym klientom bezpieczne środowisko do kupna, sprzedaży i handlu kryptowalutami”.

Portfel kryptowalut i szybsze wdrażanie

Currency.com US będzie oferować bramki płatności od fiatów do kryptowalut, hostowany portfel kryptowalutowy oraz uproszczony proces wdrażania. Klienci w USA będą jednymi z pierwszych, którzy skorzystają z szybszego i prostszego procesu wprowadzania i realizacji zleceń.

Funkcja Currency.com umożliwiająca zamianę fiatów na kryptowaluty zapewnia elastyczność w bezpiecznym przechowywaniu, kupowaniu i inwestowaniu w popularne kryptowaluty. Portfel kryptowalutowy pozwoli klientom korzystać z kart kredytowych, aby bezproblemowo kupować i sprzedawać kryptowaluty lub łączyć swoje konta Currency.com z kontami bankowymi.

Currency.com US uruchomi z Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash, dodając z czasem więcej kryptowalut.

Bez kompromisów w zakresie zgodności

Giełda będzie wykorzystywać technologię uczenia maszynowego do oceny profili ryzyka swoich klientów bez uszczerbku dla zgodności z przepisami.