Propy zwyżkuje o 27% w ciągu doby: oto gdzie kupić token PRO

Propy jest wiodącym innowatorem w branży nieruchomości, który automatyzuje transakcje. Po sprzedaniu tokenu NFT w Tampa za 215,000 USDC, jego token PRO podrożał o 27%. NFT jest już dostępny na blockchainie.

Tampa NFT była trzecią na świecie transakcją NFT dotyczącą nieruchomości. Na liście oczekujących znalazło się ponad 1000 osób.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Propy, czy może zapewnić Ci dobre zyski i jakie są najlepsze miejsca do zakupu tokena, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Najlepsze miejsca do kupienia Propy

Ponieważ PRO jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić PRO za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić PRO już teraz, wykonaj następujące kroki:

2. Wyślij ETH do kompatybilnego portfela, takiego jak Trust Wallet lub MetaMask

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

3. Podłącz swój portfel do DEX-a Uniswap

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

4. Możesz teraz zamienić swoje ETH na PRO

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym PRO.

Czym jest Propy?

Propy, firma wspierana przez liderów Doliny Krzemowej i Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, rewolucjonizuje branżę nieruchomości poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii.

Propy została stworzona z myślą o zautomatyzowaniu procesu sprzedaży nieruchomości. Firma z siedzibą w Palo Alto wprowadza technologię umożliwiającą całkowicie internetowe i samojezdne transakcje na rynku nieruchomości w oparciu o inteligentne kontrakty.

Firma automatyzuje proces zamykania transakcji dla wszystkich uczestników, aby uczynić go szybszym, łatwiejszym i bezpieczniejszym. Produkty firmy pomagają brokerom, agentom i firmom tytułowym przejść na zdalne zamykanie transakcji bez użycia papieru.

Czy warto dziś kupić Propy?

Propy może być lukratywną inwestycją, ale przed podjęciem zobowiązań należy zapoznać się z co najmniej kilkoma prognozami cenowymi czołowych analityków i przeprowadzić badania rynku. Wszystkie porady inwestycyjne należy traktować z przymrużeniem oka.

Prognoza cenowa Propy

Analiza Price Prediction jest umiarkowanie byczo nastawiona do Propy, prognozując, że w 2023 roku cena za monetę wyniesie co najmniej 2,86 USD. Cena Propy może osiągnąć maksymalny poziom 3,31 USD przy średniej cenie 2,95 USD w ciągu przyszłego roku.

W 2024 roku cena Propy może wahać się od 4,30 USD do 5,02 USD, a w 2025 roku osiągnąć minimum na poziomie 6,26 USD.

