Przewidywania cenowe The Sandbox (SAND) – dlaczego Metacade (MCADE) przewyższy SAND w 2023 r

The Sandbox jest jednym z krypto pionierów w metaverse, ale jego epicki upadek podczas bessy w 2022 roku spowodował konsternację niektórych inwestorów. Zastanawiasz się, co czeka ten wiodący token Metaverse? Poniżej znajdziesz przewidywania cenowe The Sandbox na 2023 rok i dowiesz się o Metacade – projekcie, który według wielu może znacznie przewyższyć SAND w tym roku.

The Sandboxowi (SAND) nie udało się przyciągnąć graczy

The Sandbox to wirtualny świat oparty na Ethereum, w którym użytkownicy mogą naprawdę posiadać własności i zarabiać na swoich dziełach. Osadzony w otwartej piaskownicy platforma pozwala graczom odkrywać swoją kreatywność i korzystać z wybranych narzędzi do generowania wciągających wrażeń, w które mogą grać inni.

The Sandbox wykorzystuje NFT do reprezentowania zasobów w grze, takich jak LAND i ASSETS, umożliwiając ich kupno i sprzedaż na otwartym rynku. Jest to jeden z wiodących projektów krypto metaverse, obok Decentraland, a cena tokena SAND wzrosła po tym, jak Facebook, obecnie Meta, ogłosił swoją wyprawę do metaverse.

Jednak cały rozgłos wygasł podczas bessy w 2022 roku, powodując gwałtowny spadek ceny SAND. Po osiągnięciu maksimum na poziomie 8,48 USD w listopadzie 2021 r., SAND osiągnął ostatnio najniższy poziom na poziomie 0,37 USD – co oznacza spadek o około 95,6%.

Wynika to częściowo z braku adopcji przez zwykłych graczy. Od początku 2021 r. The Sandbox z trudem przyciąga ponad 1000 użytkowników dziennie przez dłuższy czas, często osiągając zaledwie setki użytkowników (DappRadar). Porównaj to z tradycyjnymi grami Metaverse, takimi jak Roblox i Fortnite, które mają miliony aktywnych użytkowników dziennie, a The Sandbox wyda się nieco przeceniony.

Przewidywania cenowe The Sandbox (SAND)

SAND odnotował pewne odrodzenie w styczniu. Po osiągnięciu najniższego poziomu 0,37 USD, udało mu się osiągnąć szczyt na poziomie 0,71 USD w ciągu około dwóch tygodni. Oczekuje się jednak, że obszar ten będzie stanowił znaczny opór, zgodnie z przewidywaniami cenowymi The Sandbox. W perspektywie krótkoterminowej wielu ekspertów w prognozach cenowych The Sandbox ustaliło cele na poziomie zaledwie 0,54 USD. W dłuższej perspektywie niektórzy analitycy przewidują, że SAND może spaść do 0,24 USD, jeśli liczba użytkowników wkrótce nie wzrośnie.

Metacade (MCADE) wyznacza standardy dla społeczności graczy

Metacade to centrum społeczności typu „graj, aby zarobić” (P2E), które podobnie jak The Sandbox ma na celu zrewolucjonizowanie własności gier. Jednak zamiast dawać graczom prawo własności do ich zasobów w grze, Metacade umożliwia im prawdziwe posiadanie społeczności, którą nazywają domem.

Zasadniczo Metacade ma wszystko, czego można oczekiwać od platformy do gier społecznościowych, takie jak fora, recenzje, rankingi gier i turnieje. Oczekuje się jednak, że wykorzystując zalety krypto i decentralizacji, zapoczątkuje on nowy paradygmat w sposobie działania platform społecznościowych.

Na przykład pod koniec tego roku uruchomi on program Metagrants. Metagranty dają posiadaczom MCADE prawo głosu w celu określenia, którzy twórcy gier powinni otrzymać fundusze ze skarbca Metacade. Dziesiątki programistów zmierzy się ze sobą, aby zdobyć jak najwięcej głosów w każdym konkursie Metagrantów, a zwycięzca otrzyma finansowanie na zbudowanie swojej wizji. Zyska on nawet możliwość korzystania z natywnego środowiska testowego Metacade, aby otrzymywać opinie na temat swoich gier od najbardziej zapalonych zwolenników.

Te wspierane przez społeczność tytuły są następnie dodawane do wirtualnego salonu gier Metacade, w którym każdy może grać. Z potencjałem bycia odpowiedzialnym za tworzenie jednych z najlepszych gier P2E, jakie kiedykolwiek widział świat, Metacade może wkrótce znaleźć się w centrum uwagi, jeśli wystartuje choćby jedna gra.

W 2024 r. Metacade stanie się zdecentralizowaną autonomiczną organizacją (DAO) i ukończy ostatni krok w kierunku stania się pierwszym na świecie wirtualnym salonem gier należącym do graczy. Odtąd kierunek projektu zostanie określony przez społeczność, a członkowie kolektywu obejmą role przywódcze. Będą oni mogli decydować, które ulepszenia zostaną wdrożone, czy zaakceptować nowe partnerstwa, a nawet ustawić szybkość spalania tokenów – ruch, który może z czasem stopniowo zwiększać cenę MCADE.

Przewidywania cenowe Metacade (MCADE).

W porównaniu z prognozą cenową The Sandbox, oczekuje się, że Metacade przewyższy w tym roku SAND. Presale tokena MCADE okazała się wielkim sukcesem, sprzedając ponad 1,12 miliona dolarów w sprzedaży beta. Obecnie, w fazie 2 presale, Metacade zebrał ponad 3,2 miliona dolarów, podczas gdy token MCADE wzrósł zgodnie z planem o 50% do 0,012 dolara z początkowej ceny 0,008 dolara. Do czasu zakończenia presale przewiduje się, że wzrośnie on do 0,02 USD, co oznacza, że pierwsi inwestorzy mogą otrzymać zysk na poziomie 150%!

Ponieważ branża GameFi prawdopodobnie poczyni znaczące kroki w 2023 r., Metacade może być najgorętszym tokenem P2E. Analitycy zaczęli prognozować ceny na poziomie 0,20 USD do końca roku, a niektórzy przewidują nawet, że może on osiągnąć 0,50 USD – byłby to wzrost o 2400% w stosunku do przewidywanej ostatecznej ceny w presale.

Wydaje się pewne, że Metacade (MCADE) przebije The Sandbox

Do tej pory widać wyraźnie, że MCADE jest lepszym wyborem inwestycyjnym niż SAND. Chociaż The Sandbox z pewnością był pionierem metaversów opartych na krypto, jest mało prawdopodobne, aby jego brak adopcji zmienił się w najbliższym czasie. Właśnie dlatego tak wiele przewidywań cenowych The Sandbox przewiduje, że odzyskanie strefy 8 USD jest dla niego celem prawie niemożliwym do osiągnięcia w ciągu najbliższych kilku lat; po prostu nie ma on wystarczającego popytu.

Tymczasem Metacade może jedynie zyskać i nie ma praktycznie nic do stracenia. Presale tokena MCADE przyciągnęła już tysiące inwestorów i wiele uwagi mediów, a wygląda na to, że zebrane 3,2 miliona dolarów to dopiero początek. Jeśli myślisz o inwestowaniu w SAND – przestań. Poświęć chwilę, aby przejrzeć oficjalny dokument white paper Metacade i zobaczyć, dlaczego niektórzy nazywają go najlepszym tokenem P2E w 2023 roku.

