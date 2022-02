Radicle rośnie dziś w górę o 44%: oto gdzie kupić token RAD

Dzisiejsza cena Radicle wynosi 7,29 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 306,5 mln USD. W ciągu doby token wzrósł o 44,50%.

Jeśli przyciągają Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się jak i gdzie kupić Radicle, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Ponieważ RAD jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić RAD za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić RAD już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym RAD.

Radicle to zdecentralizowana sieć służąca do współpracy nad kodem. Jej misją jest rozwijanie bezpiecznej, odpornej i suwerennej infrastruktury dla społeczności open source, która nie jest zbudowana na platformach, ale wyłącznie na otwartych protokołach.

Dzięki protokołom Radicle programiści mogą współpracować nad kodem bez konieczności polegania na pośrednikach.

Sieć peer-to-peer Radicle jest ułatwiona dzięki systemowi inteligentnych kontraktów ETH, który pozwala na globalne nazwy, zdecentralizowane organizacje i protokoły, aby pomóc opiekunom w utrzymaniu ich pracy opartej na otwartym kodzie źródłowym.

Od momentu uruchomienia w wersji beta ekosystem odnotował ponad 1000 projektów uruchomionych w sieci. Wzbudziły one duże zainteresowanie wśród społeczności Web3.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest przewidzieć dokładne prognozy dotyczące kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji wpływających na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

Według Price Prediction, cena Radicle będzie stale rosła. W 2022 roku, minimum jakie osiągnie to 7,47 USD. Wygląda na to, że jest prawie osiągnięte, biorąc pod uwagę obecną cenę. Ich zdaniem maksymalna wartość może wynieść 8,24 USD.

PP prognozuje, że w 2023 roku Radicle będzie kosztował co najmniej 11 USD, a w 2024 roku co najmniej 15,78 USD. W tym samym roku może wzrosnąć do 18,82 USD. Cena za jeden token może osiągnąć co najmniej 22,65 USD w 2025 roku, czyli około trzy razy więcej niż wynosi jego obecna cena.

⚡️#RAD's 1d chart looks to have begun its ASCENT towards the target at $17.11 and is technically, NOT DONE! $RAD remains on EXTREME ALERT as this target is to be met and is OVER 117% away! This may still only be the beginning for #Radicle… https://t.co/e9xuWRgS6X pic.twitter.com/Y14aZGL8AY

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022