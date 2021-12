Raoul Pal: Cyfrowe aktywa od maja stoją w tym samym miejscu

Założyciel i dyrektor generalny Global Macro Investor, Raoul Pal, powiedział, że osoby, które stają się skrajnie negatywnie nastawione do rynku kryptowalut powinny zauważyć, że sytuacja nie uległa zmianie.

W jego opinii, duża część presji na wyprzedaż wynika z tego, że inwestorzy zajmują nowe pozycje i zmieniają równowagę, ponieważ przestrzeń ta była w ostatnim roku miejscem "szczęśliwego ryzyka".

Cena Bitcoina osiągnęła maksima na poziomie 69,000 USD na początku listopada, podobnie jak wiele innych czołowych kryptowalut w następstwie świeżego impulsu wynikającego z regulacyjnych bodźców zwrotnych przedstawionych przez zatwierdzenie przez SEC pierwszych opartych na kontraktach terminowych funduszy w USA.

Od tego czasu nastąpił spadek, a Bitcoin spadł poniżej 50,000 USD, co podkreśliło ogólną rutynę obserwowaną w ciągu ostatniego miesiąca. Niektórzy analitycy twierdzą, że rynek znajduje się na progu bessy, ale wielu, w tym dyrektor generalny Real Vision sugeruje inaczej.

Według Pal'a, większość inwestorów zdaje sobie sprawę, że kryptowaluty generalnie "nie posunęły się nigdzie od maja", z wyjątkiem tych, którym udało się trafić na falę wzrostową.

Zauważa on, że hossa kryptowalutowa od lipcowych minimów sprawia, że większość aktywów kryptowalutowych jest obecnie notowana znacznie poniżej swoich szczytów z ostatnich lat.

"Nie byliśmy jednak świadkami wybuchu szczytu z rekordowym udziałem. Widzieliśmy pewne spekulacje w NFT, ale to przede wszystkim od ludzi, którzy posiadają ETH i mają dochody do wykorzystania”– powiedział Pal w wątku na Twitterze udostępnionym we wtorek.

Strateg inwestycyjny dodaje, że branża obserwuje znaczącą adopcję instytucjonalną, z gwałtownym wzrostem nowych przypadków użycia, które powinny zobaczyć więcej inwestycji w Q1, co spowoduje wzrost cen. Jeśli tak się stanie, analityk uważa, że prawdopodobnie nastąpi eksplozja nowych środków na rynku i potencjalnie dojdzie do spieniężenia kryptowalut.

Pal radzi, że być może nadszedł czas, aby "siedzieć spokojnie, kupować podczas spadków, a jeśli zobaczymy kolejny gwałtowny wzrost w całej przestrzeni, zredukować swoje bardziej spekulacyjne udziały i rotować w kierunku wyższej kategorii".

Most of all, don’t get stressed by shorter term moves if you are playing the long game.

If it stresses you, you are too big and it matters to your overall life plans too much.

We all have a lot riding on this but you can’t weep if it goes down 50% and chops for a year

— Raoul Pal (@RaoulGMI) December 14, 2021