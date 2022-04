Raoul Pal, założyciel i dyrektor generalny Real Vision i Global Macro Investor, uważa, że rynek kryptowalut „znalazł swoje dno” i że nowy impuls wzrostowy jest prawdopodobny.

Dyrektor generalny Real Vision wygłosił swoje uwagi podczas wywiadu z Layah Heilpurn, a jego prognoza pojawia się w momencie, gdy Bitcoin i reszta kryptowalut szukają odbicia po serii nowych spadków w ciągu ostatnich kilku dni.

Bitcoin, który w tym tygodniu osiągnął najniższe poziomy bliskie 39,000 USD, odrobił część strat i obecnie znajduje się w pobliżu 41,200 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin para BTC-USD wzrosła o 4%, podczas gdy kapitalizacja rynku kryptowalutowego odbiła się o 3%.

Ethereum (ETH), Cardano (ADA), BNB (BNB) XRP (XRP) i Solana (SOL) wzrosły o ponad 3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) i Avalanche (AVAX) to jedne z największych kryptowalut, które zyskały na wartości w tym dniu.

Kryptowaluty nie osiągnęły nowego niżu

Według Pal’a, rynek kryptowalut w ciągu ostatnich kilku miesięcy został dotknięty przez różne wydarzenia makro. Jednak od ostatniego dołka w 2021 roku nie udało się osiągnąć nowego niżu, pomimo kilku prawdopodobnych negatywnych czynników.

Jest to scenariusz, który sugeruje odporność kryptowalut i może wskazywać na to, że najniższy poziom jest już osiągnięty, chociaż nikt nie może z pewnością przewidzieć rynku.

„Bilans prawdopodobieństwa jest taki, że w zeszłym roku osiągnęliśmy najniższy poziom, w tym roku ponownie go przetestowaliśmy i myślę, że jest on już osiągnięty” – zauważył.

Jego zdaniem kryptowaluty widziały już „wszystko”, co mogło pomóc zepchnąć ceny na nowe minima. Jak dotąd tak się nie stało. Powiedział Heilpurnowi:

„Myślę, że zrzuciliśmy na kryptowalutę wojnę, inflację na poziomie 8,5%, Fed podniósł stopy procentowe, nałożyliśmy na kryptowaluty chiński zakaz, rzuciliśmy na nie tak wiele, a mimo to nie osiągnęły one nowego niżu. Zazwyczaj jest to sygnał, że rynek znalazł swoje dno”.

Spowalniająca gospodarka może wywołać nową akcję wzrostową

Jeśli chodzi o nowe katalizatory dla kursów kryptowalut, Pal uważa, że spowolnienie wzrostu gospodarczego byłoby na szczycie listy. Jest to scenariusz, który wywoła presję na kupno aktywów, które „mają tendencję do osiągania lepszych wyników w środowiskach o niskim wzroście”.

Jego zdaniem zmiana w krajobrazie gospodarczym może sprawić, że „ludzie mniej obawiają się inflacji, a bardziej wzrostu”. Według Pala, to właśnie wtedy aktywa o długiej żywotności (a kryptowaluty są jednym z takich aktywów, które lubią spowalniającą gospodarkę) zaczynają osiągać lepsze wyniki.

Na rynku akcji dobrym przykładem jest ARKK Cathie Wood.

Pal mówił również o narracji czteroletniego cyklu Bitcoina, zauważając, że biorąc pod uwagę dzisiejszą wielkość rynku w porównaniu z początkowymi latami, cykl ten prawdopodobnie już się zakończył. Może to jednak mieć jeszcze wpływ na rynek, ale na mniejszą skalę, ponieważ dalsze przyjmowanie się rynku zmniejsza szaloną zmienność – dodał.