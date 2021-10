Oto zestawienie najważniejszych wiadomości o kryptowalutach z pierwszego tygodnia października

Grayscale twierdzi, że Cardano jest niedoszacowane

Raport Grayscale pt. „Wprowadzenie do Cardano” sugeruje, że Cardano może być niedoszacowane w odniesieniu do jego fundamentów. Raport określił wartość kryptowaluty na 30 000 USD, sugerując jednocześnie, że faktyczna wartość Ethereum wynosi około 55 000 USD.

W opublikowanym w niedzielę raporcie zauważono, że Cardano powoli staje się bazą dla wielu zdecentralizowanych projektów finansowych (DeFi) dzięki nowo wprowadzonej funkcji inteligentnych kontraktów, której brak hamował rozwój projektu. Sugeruje się również, że rozwój ekosystemu uniemożliwił m.in. upór zespołu Cardano co do naprawy sytuacji podczas pierwszej próby. Blockchain, który został opisany jako zabójca Ethereum, odnotował w zeszłym roku 1,6 biliona dolarów w transakcjach on-chain, co stanowi obrót o 40% i 50% mniejszy niż odpowiednio ETH i BTC.

Ponadto w tym tygodniu firma zajmująca się zarządzaniem aktywami cyfrowymi po raz pierwszy wprowadziła do swojego funduszu Digital Large Cap Fund projekty Solana i Uniswap. Najnowsze wpisy są następstwem dodania w lipcu Cardano do funduszu Grayscale o dużej kapitalizacji. Dodanie Solany odzwierciedliły ostatnie imponujące wyniki rynkowe.

Citadel Securities czeka na regulacje zanim zainwestuje w krypto

Założyciel Citadel Securities, Ken Griffin powiedział, że fundusz hedgingowy unika kryptowalut ze względu na brak jasności co do przepisów regulacyjnych. Reuters poinformował w poniedziałek, że dyrektor generalny przeciwny jest przyjmowaniu kryptowalut, tak jak zrobiły to niektóre z konkurencyjnych firm, co sugeruje, że kryptowaluty staną się bardziej konkurencyjne, gdy niepewność regulacyjna zostanie rozwiana.

Griffin argumentował, że konkurencyjność rynku zostanie osiągnięta, ponieważ regulacje zmniejszą go, odcinając tych, którzy są na nim, by „po prostu spróbować szybko się wzbogacić”. Dodał ponadto, że na pewno handlowałby kryptowalutami, aby spełnić oczekiwania brokerskich partnerów swojego funduszu. Dyrektor podtrzymał swoje przeciwne kryptowalutom stanowisko, mówiąc, że inwestując w krypto, wiele osób marnuje dużo cennego czasu, który według niego mogłyby wykorzystać korzystniej.

Oprócz tego, że jest krypto-sceptykiem, miliarder jest w istocie rzeczy zwolennikiem dolara, mówiąc, że aktywa cyfrowe, zwłaszcza Bitcoin, zaszkodzą walucie fiducjarnej. Chociaż Citadel Securities podchodzi do tematu z rezerwą, inne organizacje finansowe, takie jak fundusze hedgingowe i banki, dołączyły już do sektora kryptowalutowego.

SEC nie zakaże aktywów cyfrowych, mówi przewodniczący

Przewodniczący SEC Gary Gensler powiedział we wtorek, że komisja nie rozważa zakazu kryptowalut w USA w ślad za rządem Chin. W rozmowie z Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów Gensler stwierdził, że komisja nie ma do tego uprawnień, a jeśli do tego dojdzie, decyzja będzie należała do Kongresu.

Wyjaśniając dalej, że jest pro-technologiczny, powiedział, że zaangażowana technologia (blockchain) miała i będzie nadal mieć zastosowanie, ale przetrwa tylko wówczas, gdy zostanie uregulowana. Wyjaśnił, że rolą rządu jest zapewnienie dobrej ochrony inwestorów i konsumentów, a także wdrożenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i odpowiednich przepisów podatkowych.

Przewodniczący SEC został również zapytany przez Patricka McHenry'ego z Karoliny Północnej o jego wcześniejsze komentarze na temat kryptowalut, które miały na tyle duży wpływ, że spowodowały ruchy na rynku, zamiast postępować zgodnie z „długo stosowaną praktyką powstrzymywania się od komentarzy na temat tworzenia przepisów i procedur”. Kongresman McHenry uważał, że takie spontaniczne uwagi wpłynęły na inwestorów, na co Gensler powiedział, że zastosował się do ustawy o procedurach administracyjnych.

US Bank będzie świadczyć usługi depozytu kryptowalut

We wtorek US Bank uruchomił usługę powiernictwa kryptowalutowego dla klientów instytucjonalnych w USA i na Kajmanach. Uruchomienie usługi będzie miało miejsce we współpracy z NYDIG i będzie obejmować przechowywanie prywatnych kluczy do kryptowalut takich jak Bitcoin, Litecoin i Bitcoin Cash. Ogłoszenie ujawniło również, że w toku są plany uruchomienia wsparcia dla Ethereum i rozszerzenia sieci.

Z komentarzy Gunjany Kedia, wiceprzewodniczącej US Bank Wealth Management and Investment Services, wynika, że wybór NYDIG jako pierwszego podmiotu wspierającego subpowiernictwo był dobrą decyzją, ponieważ zapewni równowagę między jakością a zarządzaniem ryzykiem. Współpraca ta pozwoli odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie usługami powierniczymi ze strony prywatnych funduszy, będących klientami banku.

US Bank jest jednym z najlepiej ugruntowanych banków detalicznych w USA. NYDIG z kolei odnosi sukcesy w zarządzaniu aktywami i posiada obecnie aktywa o wartości ponad 8,6 biliona dolarów oraz dodatkowe 282 miliardy w zarządzanych aktywach. Wprowadzenie usług powierniczych oznacza, że US Bank dołącza do Bank of New York Mellon i State Street w świadczeniu usług powierniczych.

MoneyGram wykorzysta blockchain Stellar do usług krypto

MoneyGram ogłosił w środę, że planuje wykorzystać blockchain Stellar, aby umożliwić klientom łatwą konwersję USDC na fiat lub fiat na USDC. Oczekuje się, że nowy program zostanie wprowadzony pod koniec 2021 r., ale nie będzie stanowić pierwszej interakcji MoneyGram w sektorze blockchain, biorąc pod uwagę, że wcześniej firma współpracowała już z Ripple w zakresie inwestycji opiewającej na 50 milionów dolarów.

MoneyGram wdrożył następnie rozwiązanie Forex On-Demand Liquidity (ODL) firmy Ripple, wykorzystujące XRP jako pośrednika. Jednak w wyniku wzajemnego porozumienia współpraca musiała zakończyć się na początku roku po tym, jak SEC wytoczyła działa przeciwko Ripple za oferowanie XRP jako papieru wartościowego.

W ogłoszeniu stwierdzono również, że rozliczanie płatności do lub od klientów będzie niemal natychmiastowe, a zaangażowanym bankiem rozliczeniowym – zgodnie z wymogami regulacyjnymi – będzie United Texas Bank. Denelle Dixon, dyrektor generalna Stellar Development Foundation, stwierdziła, że wdrażanie będzie rozpocznie się jeszcze w tym roku, najpierw w wybranych miejscach, a następnie w 2022 r. rozszerzone zostanie na platformę międzynarodową. MoneyGram uruchomił wcześniej w maju usługę punktów sprzedaży we współpracy z Coinme – operatorem bitcoinowych bankomatów i giełdy.