Zgodnie z tweetem opublikowanym na oficjalnym Twitterze Ronin Network, most Ronin został zaatakowany i skradziono 173,600 ETH oraz 25,5 miliona monet USDC o wartości około 612 milionów dolarów.

Po włamaniu, zarówno most Ronin, jak i Katana DEX zostały zawieszone.

Ronin poinformował jednak w wątku na Twitterze dotyczącym exploita, że jego zespół współpracuje z "organami ścigania, kryptografami sądowymi i inwestorami, aby upewnić się, że wszystkie środki zostaną odzyskane lub zwrócone”. Stwierdzono również, że "wszystkie AXS, RON i SLP ulokowane w Ronin są bezpieczne".

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022