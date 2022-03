Jak poinformowali agencję Reuters kierownicy firm i źródła finansowe, Rosjanie zasypują firmy kryptowalutowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) prośbami o upłynnienie miliardów dolarów w desperackiej próbie ratowania swoich fortun.

Niektórzy z nich chcą kupić nieruchomości w ZEA, podczas gdy inni chcą zamienić je na waluty fiat i ukryć gdzie indziej, podały osoby wtajemniczone.

Rosjanie obawiają się, że Szwajcaria zamrozi ich aktywa

Jedna z firm kryptowalutowych otrzymała sporo wniosków od szwajcarskich brokerów z prośbą o upłynnienie miliardów w Bitcoinach, ponieważ ich klienci obawiają się, że Szwajcaria może zamrozić fundusze. Według przedstawiciela firmy, wszystkie prośby dotyczyły 2 miliardów dolarów lub więcej. Dodają:

W ciągu ostatnich dwóch tygodni mieliśmy pięć lub sześć takich wniosków. Żaden z nich jeszcze nie doszedł do skutku – po prostu przepadł w ostatniej chwili, co nie jest rzadkością – ale nigdy nie mieliśmy tak dużego zainteresowania. Mamy jednego gościa – nie wiem kim on jest, ale przyszedł przez pośrednika – i mówi: "Chcemy sprzedać 125,000 Bitcoinów". A ja na to: "Co? To jest 6 miliardów dolarów, chłopaki". A oni na to: "Tak, wyślemy je do firmy w Australii".

Zjednoczone Emiraty Arabskie są postrzegane jako bezpieczna przystań

Zjednoczone Emiraty Arabskie odmówiły opowiedzenia się po stronie Zachodu lub Rosji, co sprawia, że Rosjanie wierzą, że ich pieniądze są tam bezpieczne. Według pośredników w obrocie nieruchomościami, wielu Rosjan i kilku Białorusinów przyjeżdża do Dubaju i przywozi ze sobą swoje fundusze, w tym w kryptowalutach.

Źródła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdziły, że Rosjanie kupują nieruchomości w Dubaju. Używają oni kryptowalut, aby przenieść swoje środki do ZEA i opuścić inne regiony.

Giełdy kryptowalutowe blokują rosyjskie konta

Chociaż szczegóły są nieliczne, giełdy kryptowalutowe poinformowały, że blokują konta Rosjan objętych sankcjami. Binance i Coinbase podejmują działania mające na celu zapewnienie, że kryptowaluty nie są wykorzystywane do obchodzenia sankcji i współpracują w tej kwestii z organami ścigania.

Jednak kryptowaluty nadal oferują wysoki stopień anonimowości. Niemcy, Estonia i inne kraje europejskie zwróciły się o ściślejszy nadzór w celu wyeliminowania wszelkich luk, które mogłyby pozwolić Rosjanom na omijanie sankcji.