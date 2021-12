SafePal szybuje dziś w górę o prawie 18%: Gdzie kupić SafePal

Cena SafePal wynosi dziś 2,66 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł 602,3 mln USD. SafePal wzrósł o 17,77% w ciągu ostatniej doby. Jeśli chcesz wiedzieć, gdzie teraz kupić SafePal, trafiłeś we właściwe miejsce.

SafePal to portfel kryptowalutowy uruchomiony w 2018 roku, który pomaga użytkownikom chronić i rozwijać swoje cyfrowe aktywa. Obsługuje liczne popularne aktywa kryptowalutowe, a także tokeny typowe dla blockchainów Ethereum, Binance Smart Chain i TRON. Użytkownicy mogą zarządzać, przechowywać, wymieniać i rozwijać swoje portfolio bez uszczerbku dla bezpieczeństwa aktywów. Natywny token portfela SafePal, SFP, jest tokenem BEP-20, który może zostać przekazany do dowolnego portfela, który obsługuje sieć Binance Smart Chain. Może być również wymieniany z innymi aktywami i służyć jako sposób na płacenie za usługi.

SafePal próbuje zrobić wiele rzeczy dla swoich użytkowników, co konkurencyjne portfele nie potrafią zrobić. Mimo to, biorąc pod uwagę, jak dziko rynek może się wahać, postępuj ostrożnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane prognozy dla ruchów cenowych monety w najbliższej przyszłości. Ewidentny przykład niespójności znajduje się poniżej.

Według Wallet Investor, cena SafePal spadnie do 0,585 USD w ciągu roku, co czyni go złą inwestycją. Długoterminowy potencjał spadku wynosi prawie 60%. Prognoza ceny jest na drugim końcu spektrum. Zgodnie z prognozą cenową i analizą techniczną, token SFP będzie notowany w 2030 roku na poziomie 70 USD.

It's been an absolute blast exploring & learning about #crypto industry together with @iSafePal community

So far we have explored Wallet, CEX, DEX, DeFi Protocols & GameFi solutions

Total reward given to @iSafePal community has exceeded $2,000 USD+ per user

Pays to Stay #SAFU pic.twitter.com/r9ejvxEYqa

— SafePal Wallet (@iSafePal) November 6, 2021