SNACKCLUB pozyskuje 9 mln USD w rundzie zalążkowej

SNACKCLUB, startup Web3, który jest siostrzaną spółką brazylijskiego giganta gier LOUD, pozyskał 9 milionów dolarów w zalążkowej rundzie finansowania, o czym poinformowano we wtorek, 26 kwietnia.

Do pozyskania środków przyczyniły się między innymi firma venture i wydawca gier Animoca Brands, a także Ascensive Assets, Jump Crypto, Formless Capital, Mechanism i OP Crypto.

Budowanie DAO dla graczy

Zgodnie z informacjami podanymi przez firmę, fundusze zostaną przeznaczone na zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO), której głównym celem jest ponowne wyobrażenie sobie własności w ekosystemie gier.

Dostawca gier chce pomóc graczom w czerpaniu większych korzyści z ogromnych inwestycji, które wkładają w gry, zwłaszcza w zakresie posiadania i kontroli nad walutą, sprzętem lub aktywami związanymi z ich postacią.

SNACKCLUB, bazując na doświadczeniach LOUD, chce uczynić z gier korzystne przedsięwzięcia dla graczy, zwłaszcza jeśli chodzi o motywację do inwestowania czasu w takie działania.

„SNACKCLUB zwiększy to zaangażowanie, inwestując w technologię, platformę i partnerów wydawniczych, którzy wprowadzą potencjał gier blockchain do naszej społeczności. Przed nami długa droga, ale te inwestycje zmienią to, jak i dlaczego gracze decydują się na granie” – powiedział Jean Ortega, współzałożyciel LOUD. Ortega jest również partnerem zarządzającym w SNACKCLUB.

LOUD ma ponoć łączną bazę 300 milionów użytkowników na całym świecie, do której SNACKCLUB ma nadzieję się zbliżyć w momencie uruchomienia.

Platforma koncentruje się jednak na rozwijaniu swojego 30-osobowego zespołu. Inne najbliższe plany obejmują ustanowienie zarządzania i przeprowadzenie analizy due diligence w celu określenia priorytetów inwestycyjnych.