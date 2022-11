Solana (SOL) nie może się pozbierać po awarii kryptowalut, ponieważ przedsprzedaż Metacade (MCADE) zyskuje na popularności

Krypto krach, który miał miejsce w 2022 r. był szczególnie dotkliwy dla niektórych bardziej spekulacyjnych projektów kryptowalut, takich jak Solana (SOL). W obliczu ostrej konkurencji i kilku fundamentalnych problemów, Solana przez ostatnie kilka miesięcy walczyła o utrzymanie się na rynku. Ale podczas gdy awaria kryptowalut szaleje, z popiołów wyłania się jeden nowy token.

Nazywa się Metacade (MCADE) i może okazać się najlepszym projektem przygotowanym do wykorzystania rozwoju GameFi w nadchodzących latach. Dzisiaj opiszemy, co dzieje się z Solaną i dlaczego powinieneś zacząć rozważać Metacade jako poważnego kandydata do dodania do swojego portfolio.

Solana (SOL) w obliczu powtarzających się przerw w dostawie energii i spadków cen w związku z krypto krachem

Solana (SOL) jest obecnie jednym z wiodących rywali Ethereum na rynku. Jest to jeden z najszybszych blockchainów w kryptowalutach, wykorzystujący imponującą kombinację Proof-of-Stake (PoS) i Proof-of-History (PoH) , aby osiągnąć prędkość 3500 transakcji na sekundę (TPS) bez żadnego wysiłku. Teoretycznie ta liczba może wzrosnąć nawet do 710 000, zgodnie z dokumentacją Solany.

Pomimo tych niesamowitych szybkości transakcji, Solana nie uniknęła problemów. Tylko w tym roku Solana miała sześć przestojów , z których jeden trwał cały tydzień na początku stycznia. Wraz z szerszym krypto krachem w 2022 r. przerwy te były katalizatorem kilku poważnych spadków cen. Po tygodniowej przerwie, która rozpoczęła się 6 stycznia, SOL spadł o prawie -23% do najniższego poziomu 10 stycznia. Po kolejnej awarii, która nękała blockchain 21 stycznia, SOL spadł o kolejne -37%, aby wznieść się trzy dni później.

Od tego czasu cena SOL pozostaje niska po wielkiej awarii kryptowalut. Obecnie jest on wart 29 USD, ponieważ nie udało mu się przekroczyć poziomu 49 USD podczas sierpniowej zwyżkowej akcji cenowej. Z miesięcznym obszarem wsparcia na poziomie 30 USD, Solana oscyluje teraz wokół czerwcowego minimum 26 USD.

Czym jest Metacade (MCADE)?

Metacade to rozwijający się projekt, który ma być siłą przełomową w branży gier. Metacade to centrum społeczności, w którym entuzjaści GameFi i kryptowalut zbierają się, aby znaleźć najlepsze gry Play2 Earn, zarabiać więcej na swojej pasji i nawiązywać kontakty z osobami o podobnych poglądach. Ostatecznym celem Metacade jest bycie pierwszą na świecie wirtualną arkadą, której właścicielami są gracze, którzy kierują przyszłością gier, a nie korporacyjne studia gier.

Aby zbudować tę wizję, Metacade działa w oparciu o model, który nagradza graczy za ich rolę w społeczności, jednocześnie wykorzystując moc kolektywu do generowania jednych z najlepszych gier Play2Earn i Web3, jakie kiedykolwiek widziała branża.

Czemu oczekuje się, że Metacade (MCADE) zawładnie rynkiem?

Podczas gdy krypto krach szaleje, Metacade pozycjonuje się, aby szybko zdominować rynek podczas kolejnej hossy. Jak wspomniano, Metacade zamierza przyciągnąć graczy, nagradzając ich za robienie tego, co już kochają. Za każdym razem, gdy publikujesz recenzję, dzielisz się wiodącą wersją GameFi alpha lub bierzesz udział w testowaniu gier, otrzymujesz token MCADE. Jeśli jesteś już zapalonym entuzjastą GameFi, możesz zwiększyć swoje dochody, po prostu dzieląc się swoimi przemyśleniami i wiedzą na temat swoich ulubionych gier.

Wizją Metacade jest to, że zmieni on społeczność w miejsce pełne pomysłów, w którym programiści i gracze są ze sobą ściśle powiązani. Metacade planuje wprowadzić program finansowania o nazwie Metagrants, w którym twórcy gier zamieszczają swoje pomysły dla społeczności Metacade, aby głosowali oni na projekt, który chcą zrealizować. Zwycięzca otrzymuje finansowanie ze skarbca, a nawet może otrzymać natychmiastową, wykonalną informację zwrotną na temat swojego prototypu, korzystając z natywnego środowiska testowego platformy.

W ramach celu Metacade, aby pomóc graczom zarabiać więcej na GameFi, będą oni również organizować ekskluzywne turnieje, w których każdy może wygrać duże nagrody. Ale co więcej, Metacade planuje uruchomić w 2024 r. tablicę ogłoszeń, która może pewnego dnia pomóc komuś znaleźć wielki przełom w powstającej branży Web3. Kariera nie jest jednak jedyną rzeczą, którą tutaj znajdziesz; nie zabraknie również luźnych wydarzeń, takich jak jednorazowe zlecenia testowe, które gracze będą mogli wykonać w kilka godzin, aby zwiększyć swoje regularne dochody.

Ostatecznie Metacade przekaże klucze kolektywowi Metacade, tworząc zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) . Najbardziej cenionym członkom zostaną zaoferowane stanowiska kierownicze, które poprowadzą Metacade w przyszłość. Umożliwi to posiadaczom MCADE głosowanie nad rolami przywódczymi, wdrażanie funkcji, alokację środków finansowych i nie tylko, prowadząc do całkowicie samowystarczalnego ekosystemu zbudowanego przez graczy dla graczy.

Solana (SOL) vs. Metacade (MCADE) – Które z nich stanowi lepszą inwestycję?

Jak wspomniano, Solana miała ciężki okres w ostatniej awarii kryptowalut. Ale awarie to najmniejsze ze zmartwień. Nie dalej jak 12 października platforma DeFi Mango oparta na Solanie została zhakowana na 100 milionów dolarów. Czy to był pierwszy raz? Nie. Solana miała bezpośredni atak na portfele swoich użytkowników w sierpniu, gdzie skradziono ponad 6 milionów dolarów. Wcześniej, w lutym, Solanie została skradziona kolosalna suma 320 milionów dolarów.

Mając na uwadze te czynniki, Metacade jest prawdopodobnie niezwykle tani w tej chwili na etapie presale. Jeśli zastanawiasz się, czy zainwestować w Solanę, czy zatrzymać się na Metacade po krachu kryptowalut w 2022 roku, odpowiedź jest jasna: Metacade powinien być Twoim pierwszym wyborem.

