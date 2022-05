Songbird rośnie o 55% w ciągu doby: oto gdzie kupić SGB

W miarę jak lukratywne rozdanie tokenów Songbird zbliża się do końca, ich wartość wykładniczo rośnie. Dzisiejszy kurs Songbird wynosi 0,03 USD, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin wyniósł nieco ponad 10 milionów USD.

Nie szukaj dalej niż ten krótki artykuł, aby uzyskać wszystkie szczegóły na temat Songbird: czym jest, czy warto w niego zainwestować i gdzie najlepiej dokonać zakupu tokena.

Najlepsze miejsca do kupienia Songbird

Bitstamp

Najdłuższa wymiana kryptograficzna na świecie. Od 2011 r. Bitstamp zapewnia bezpieczne i niezawodne miejsce handlowe do ponad czterech milionów osób i szereg partnerów instytucjonalnych.

Kup SGB z Bitstamp już dziś

Celsius

Celsjusza jest dumny z dumą zapewnienia platformy przeszczepionych usług, które zostały porzucone przez duże banki - rzeczy, takie jak uczciwe zainteresowanie, opłaty zerowe i błyskawiczne szybkie transakcje. Naszym celem jest zakłócenie przemysłu finansowego, jednego szczęśliwego użytkownika na raz, i wprowadzić wolność finansową przez Crypto.

Kup SGB z Celsius już dziś

Czym jest Songbird?

Songbird jest tokenem sieci Canary firmy Flare, umożliwiającym niezawodne korzystanie z tokenów w sieciach bez inteligentnych kontraktów. Songbird jest zasilany przez technologię Flare, która jest skalowalną, niskoemisyjną, niskokosztową i wysoce zdecentralizowaną platformą inteligentnych kontraktów EVM kompatybilną z Flare.

Jej natywny token Spark (FLR) pozwala Flare uwolnić ogromną wartość w różnych ekosystemach i społecznościach blockchain.

Struktura sieciowa Flare wywodzi się z bazowych sieci zintegrowanych, co czyni ją wyjątkową. Wykorzystuje ona decentralizację i bezpieczeństwo tych sieci.

Czy warto kupić Songbird już dziś?

Nic nie zastąpi własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, Twoim nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Zastanów się również jak odczułbyś stratę pieniędzy.

Prognoza cenowa Songbird

Analitycy mają mieszane przewidywania co do ceny Songbird. Wallet Investor i GOV Capital są niedźwiedzio nastawieni. Pierwszy z nich prognozuje spadek do 0,01 USD w marcu i do 0,007 USD do końca roku. GOV Capital przewiduje, że za rok Songbird będzie miał zerową wartość.

Price Prediction i Digital Coin Price są byczo nastawione. Ta ostatnia przewiduje, że w tym roku osiągnie 0,11 USD, a w 2025 roku 0,17 USD. Spodziewają się, że w 2030 roku Songbird będzie wart 0,38 USD. Price Prediction prognozuje wyścig od 0,09 USD w tym roku do 0,41 USD w ciągu czterech lat.

Songbird w mediach społecznościowych