Sprzedaż Stacks na Okcoin wzrosła o 43% r/r

Okcoin, jedna z największych i najszybciej rozwijających się platform kryptowalutowych na świecie, poinformowała, że zakupy Stacks wzrosły o 43% r/r, dowiedział się Coin Journal z komunikatu prasowego. Aktywa te umożliwiają udzielanie i zaciąganie pożyczek w Bitcoinie, a także działalność rynków predykcyjnych i wiele innych.

Stablecoiny stanowią ponad jedną trzecią wolumenu handlu

Platforma dodała, że stablecoiny stanowiły 34% wolumenu handlu instytucjonalnego w pierwszym kwartale roku, co stanowi wzrost o 210% r/r.

Dywersyfikacja aktywności na rynku Bitcoina

Inwestorzy instytucjonalni wykazali rosnące zainteresowanie dywersyfikacją swojej aktywności w zakresie Bitcoina.

Tendencja ta odzwierciedla rosnące stopy inflacji na całym świecie w ciągu ostatniego roku, zwracając uwagę na rolę flagowej kryptowaluty i stablecoinów jako zabezpieczenia przed spadkiem siły nabywczej tradycyjnych walut.

Jason Lau, dyrektor operacyjny Okcoin skomentował:

"Instytucjonalna aktywność handlowa, którą zaobserwowaliśmy na Okcoin, odzwierciedla makroekonomiczne przewidywania dotyczące dalszego wzrostu inflacji. Jako rzadkie aktywo, Bitcoin zawsze był atrakcyjnym zabezpieczeniem przed inflacją, ale teraz widzimy, jak posiadacze na dużą skalę posuwają swoje pozycje o krok dalej, wchodząc w zdecentralizowane pożyczanie i udzielanie pożyczek w Bitcoinie, yield farming i inne. Chociaż stablecoiny nie oferują wzrostu wartości, otwierają również dostęp do możliwości zysku DeFi i są idealnym połączeniem stabilności i płynności, co jest szczególnie atrakcyjne dla inwestorów w dzisiejszych czasach".

Rosną preferencje instytucjonalne dla Tether, UST, USDK

Wzrost preferencji instytucjonalnych dla Tether, UST, USDKW styczniu bieżącego roku inwestorzy instytucjonalni po raz pierwszy kupili na giełdzie więcej Tether (USDT), największego stablecoina pod względem kapitalizacji rynkowej, niż Bitcoina. Inflacja w USA osiągnęła w tym miesiącu poziom 7,5%, co jest najwyższym wynikiem od prawie czterech dekad.

W pierwszym kwartale roku nastąpił wzrost zakupów TerraUSD (UST) o 470% oraz USDK o 365%.

Duże inwestycje w DIKO i NYC

Do innych ważnych inwestycji należały inwestycje w Arkadiko (DIKO). Sieć oparta na Stacks, służąca do spłacania pożyczek w Bitcoinie odnotowała 480% wzrost zakupów od ostatniego kwartału ubiegłego roku do pierwszego bieżącego.

Zakupy NYCCoin (NYC), który również działa na Stacks, wzrosły o 134% w pierwszym kwartale roku. Aktywa te, które można stakować, aby uzyskać zysk w Bitcoinie, zostały wprowadzone na giełdę w styczniu tego roku.