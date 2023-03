Sprzedaż tokenów Metacade prawdopodobnie szturmem podbije rynki krypto – przewidują eksperci

Nowy projekt GameFi – Metacade był jedną z dobrych wiadomości na rynku krypto, ponieważ wyłania się on z krypto zimy 2022 roku. Bycze wzrosty cen, spowodowane powrotem ceny Bitcoina powyżej 20 000 USD, skłoniły wielu analityków krypto do oczekiwania na kolejną hossę. Udana presale Metacade stanowi doskonałą okazję inwestycyjną dla handlarzy, którzy chcą dużo zarobić.

Czy w miarę upływu 2023 roku sprzedaż tokenów Metacade będzie nadal przyciągać uwagę rynków krypto?

Czy technologia Web3 pomoże Metacade przyciągnąć nowych graczy?

GameFi, skrót od „Game Finance”, to pionierski sektor Web3, który łączy świat gier z korzyściami finansowymi dostępnymi dzięki technologii blockchain. Projekty GameFi, takie jak Metacade, które zapewniają graczom wszechstronną i wciągającą platformę, mogą również otworzyć nowe źródła przychodów dzięki funkcji DeFi.

W związku z tym Metacade może umożliwić społeczności użytkowników znalezienie źródeł dochodów z gier, nie tylko poprzez tradycyjną ścieżkę GameFi typu „graj, aby zarobić” (P2E), ale także za pośrednictwem dodatkowych kanałów. Może to spowodować ogromną adopcję wśród fanów rynku krypto, gdy główny nurt zda sobie sprawę z tych ogromnych korzyści.

Badanie przeprowadzone przez Crypto.com ilustruje ogromny potencjał sektora GameFi, przewidując, że gry krypto mogą być warte ponad 50 miliardów dolarów do 2025 roku. Wzrost ten przewyższyłby tradycyjne gry na PC i konsole dziesięć razy w tym samym okresie.

Ten ogromny potencjał jest jednym z wielu powodów, dla których inwestorzy są niesamowicie podekscytowani Metacade, co czyni go atrakcyjną okazją inwestycyjną zarówno dla doświadczonych handlarzy jak i nowicjuszy. Plan projektu Metacade przedstawia realistyczną strategię, dzięki której platforma ta stanie się wiodącym graczem w sektorze GameFi dzięki wciągającym doświadczeniom w grach i potencjalnej trzymiliardowej publiczności oraz poprzez napędzanie innowacji na szerszej arenie gier blockchain.

Czy MCADE może osiągnąć 1 dolar w 2023 roku?

Natywny token Metacade – MCADE ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności całego ekosystemu. Z tego powodu cena MCADE będzie rosła wraz ze wzrostem popytu i z liczbą użytkowników.

Duża część popularności tej monety wynika z jej sprytnego, przyjaznego dla inwestorów projektu. Przy całkowitej podaży wynoszącej zaledwie 2 miliardy tokenów, MCADE ma wyjątkową wbudowaną użyteczność, doskonałą tokenomikę i opcję obstawiania, która pozwala użytkownikom na ustanowienie pasywnego strumienia dochodów ze swoich zasobów.

Z kilkoma bieżącymi wydaniami technicznymi w ciągu najbliższych kilku lat i dobrze przemyślanym agresywnym planem marketingowym na cały 2023 rok, analitycy uważają, że MCADE może osiągnąć 1 USD do końca 2023 roku. Niska podaż tokenów zapewniłaby temu projektowi osiągalną kapitalizację rynkową na poziomie 2 miliardy dolarów.

Czym jest Metacade?

Metacade ma na celu przeniesienie świata gier wideo za pomocą wirtualnej arkady wideo hostowanej przez Ethereum, która pozwala użytkownikom zarabiać pasywny dochód, gdy oddają się oni swojej pasji. To ekspansywne podejście zgromadzi entuzjastów gier i fanów krypto w jednym centrum, gdzie każdy będzie mógł zdobywać nagrody na kilka sposobów, jednocześnie ciesząc się najobszerniejszą biblioteką tytułów w grach blockchain. Zapewnia to kolosalny sukces dla Metacade.

Oprócz niezrównanej mechaniki P2E tej platformy istnieje tam także program Create2Earn, który zapewnia użytkownikom nagrody krypto za każdym razem, gdy publikują oni treści społecznościowe w centrum. Mogą to być recenzje gier, udostępnianie wersji alfa oraz wkład w fora w stylu Reddit i czaty na żywo. Tymczasem protokół stakingu tokenów jest częścią programu Compete2Earn, za pośrednictwem którego użytkownicy obstawiają swoje zasoby MCADE w zamian za udział w turniejach online i losowaniach nagród.

Wśród najważniejszych funkcji, które Metacade wprowadza na rynek krypto, jest przełomowy program Metagrants. Deweloperzy są zachęcani do tworzenia najświeższych nowych tytułów gier blockchain wyłącznie do Metacade poprzez ubieganie się o finansowanie krypto w celu wsparcia ich przedsięwzięć. Każdy pomysł jest gromadzony i prezentowany społeczności MCADE, która następnie głosuje na swoje ulubione gry, mające trafić do produkcji.

Jak działa MCADE?

W ekosystemie Metacade MCADE jest tokenem używanym do wymiany wartości na tytuły i towary typu „zapłać, aby zagrać”. Ze względu na użyteczność tego tokena oczekuje się, że jego wartość wzrośnie wraz ze wzrostem popytu na jego ograniczoną podaż.

Ponadto przejście Metacade w kierunku stania się w pełni zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją spowoduje, że MCADE stanie się tokenem zarządzania, zapewniającym jego posiadaczom pełne prawa głosu w zakresie zarządzania, aby określić przyszły kierunek platformy i zapewnić, że hub nadal będzie miał w sercu wszystkich podejmowanych decyzji najważniejsze osoby, czyli społeczność MCADE.

Pierwsi inwestorzy zostali zapewnieni, że Metacade przekazał swoje kodowanie i identyfikację zespołu do rygorystycznego audytu CertiK, który został niedawno zatwierdzony. Inwestorzy mogą więc bezpiecznie odebrać tokeny MCADE podczas presale, wiedząc, że wszelkie błędy w kodowaniu platformy zostały już wykryte i usunięte, a tożsamość jego zespołu została w pełni zweryfikowana.

Metacade może być doskonałą okazją inwestycyjną

Niedawno rozpoczęła się presale MCADE po cenie 0,008 USD za token. Obecna cena tokena wynosząca $0,02 jest dostępna przez ograniczony czas w ostatniej fazie jego presale, co oznacza, że inwestorzy, którzy chcą zmaksymalizować swoje zyski w warunkach panujących na rynku krypto, powinni się zaangażować już teraz, aby uniknąć rozczarowania.

Dzięki solidnemu planowi projektu, doskonale wbudowanej użyteczności i niesamowitej tokenomice, łatwo zrozumieć, dlaczego eksperci wspierają Metacade, aby szturmem podbił rynek krypto jako najlepsza okazja inwestycyjna do rozważenia w 2023 roku.