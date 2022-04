Przez większość kwietnia, Polygon (MATIC) nadal borykał się z dużą wyprzedażą. Mimo, że moneta kilka razy lekko odbiła w górę, zazwyczaj nie udawało jej się znaleźć żadnej poważnej trajektorii wzrostowej. Niemniej jednak, MATIC zdołał spowolnić swój trend spadkowy. Oto niektóre z faktów:

MATIC wydaje się przechodzić przez okres konsolidacji.

W najbliższych dniach moneta może skierować się w stronę 1,63 USD

Zamknięcie poniżej 1,15 USD unieważni tę tezę.

Źródło danych: Tradingview

Wzrost kursu MATIC do 1,63 USD

Spowolniony trend spadkowy, który obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni może sugerować, że MATIC wkrótce doświadczy odwrócenia trendu. W tej chwili altcoin przechodzi przez fazę konsolidacji i jest prawdopodobne, że cena pozostanie znacznie powyżej 1,2 USD.

Gdy to nastąpi, spodziewamy się, że MATIC znajdzie się w trendzie wzrostowym i osiągnie poziom 1,63 USD. Będzie to oznaczało wzrost o około 35%. Jednakże, biorąc pod uwagę wyniki monety w kwietniu, trajektoria wzrostowa nie będzie trwała długo. W rzeczywistości, gdy moneta znajdzie się znacznie powyżej poziomu 1,63 USD, inwestorzy zaczną realizować zyski. Doprowadzi to do niewielkiej wyprzedaży, która zepchnie MATIC w dół, aż do obecnej ceny 1,2 USD.

O ile nie nastąpi znacząca poprawa ogólnego sentymentu na rynku, MATIC prawdopodobnie pozostanie w długoterminowym trendzie pomimo zwiększonej krótkoterminowej zmienności. Ponadto, dzienne zamknięcie poniżej 1,15 USD unieważni powyższą krótkoterminową byczą tezę.

Dokąd zmierza MATIC?

MATIC był jedną z najlepiej radzących sobie monet w 2021 roku. Jednak w tym roku altcoin nie spełnia oczekiwań. Chociaż ogólne perspektywy dla tego altcoina są nadal pozytywne, MATIC nie będzie oferował takich zysków, jakie widzieliśmy w poprzednim roku.

Wciąż jednak istnieje wystarczająca szansa na co najmniej 3-krotny wzrost przed końcem 2022 roku. Jednak aby tak się stało, nastroje na szerszym rynku kryptowalut będą musiały ulec drastycznej poprawie.