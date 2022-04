Bitcoin wzrósł o 2,5% w ciągu ostatnich 24 godzin i jest notowany w pobliżu najbliższego poziomu oporu przy 40,000 USD.

Odbicie Ethereum spowodowało, że dotknęło ono maksimów w ciągu dnia pobliżu 3,000 USD.

Indeks S&P 500 wzrósł w czwartek o 2,3% podczas popołudniowego handlu.



W zeszły piątek cena Bitcoina spadła o ponad 5%, a amerykańskie indeksy zanurkowały, przy czym korelacja ta utrzymuje się przez cały bieżący tydzień. Dziś kryptowaluty ponownie odzwierciedlają zwyżki na rynkach akcji, a gwałtowny wzrost Wall Street po otwarciu sesji może dostarczyć dalszych impulsów.

Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), „duzi chłopcy” rynku kryptowalut o łącznej kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 1,2 bln USD (w momencie pisania tego tekstu całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut wynosi 1,9 bln USD), odbiły się o ponad 2% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Para BTC/USD znajduje się powyżej poziomu 40,000 USD, a ETH/USD blisko poziomu oporu 3,000 USD, przy czym obie monety zwyżkują w obliczu szerszego ożywienia na rynkach akcji.

Na rynkach akcji indeks S&P 500 wzrósł o 2,3%, indeks Dow Jones Industrial Average o 1,7%, a Nasdaq Composite o 2,8%. Na kilka dni przed podwyżką stóp procentowych o 0,5% przez amerykańską Rezerwę Federalną, akcje azjatyckie i europejskie również odnotowały pozytywne sesje.

Bitcoin i Ethereum są nadal „bycze”

BTC/USD dobrze trzyma się poziomów wsparcia powyżej 38,000 USD i ponownie testuje kluczową ścianę podaży przy 40,000 USD, co sugeruje, że byki wciąż mają szansę pchnąć kurs wyżej.

Według pseudonimowego tradera kryptowalutowego i analityka Altcoin Sherpa, struktura rynku wygląda byczo. Wcześniej w ciągu dnia zauważył on:

„Tak długo, jak te niskie poziomy są utrzymywane i nadal widzimy wyższe dołki, myślę, że bycza struktura rynku jest nadal nienaruszona. Wciąż oczekuję wzrostu powyżej 55,000 USD w nadchodzących tygodniach”.

Rekt Capital, jeden z najlepszych analityków Bitcoina, również uważa, że BTC może poszybować wyżej.

„Na wykresie 4-godzinnym rozgrywa się bycza dywergencja. Kluczowym oporem w bardzo krótkim terminie będzie czerwony obszar [powyżej 40,300 USD]. Przekształcenie go we wsparcie, tak jak w poprzednim żółtym kółku, byłoby byczym sygnałem dla kontynuacji trendu” – mówi analityk.

Wykres przedstawiający cenę BTC w 4-godzinnym przedziale czasowym. Źródło: Rekt Capital

Jeśli chodzi o Ethereum, Altcoin Sherpa stwierdził:

„W przeciwieństwie do $BTC, ETH wciąż znajduje się przyzwoicie powyżej ostatnich minimów i wciąż ma byczą strukturę rynku (BTC również, ale jest bliżej). Chciałbym zobaczyć formację wyższego niżu dla #Ethereum. Myślę jednak, że nadal jest on zdany na łaskę BTC, bo jak to zazwyczaj bywa – jeśli BTC się załamie, to ETH również”.