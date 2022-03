Waves rośnie o 52% na wieść o uruchomieniu Waves Lab w USA

Waves Labs otwiera siedzibę w Miami i zatrudnia wielu kluczowych pracowników w swoim amerykańskim zespole kierowniczym po ogłoszeniu planu transformacji ekosystemu w lutym 2022 roku. Kryptowaluta Waves, obecnie 32. największa pod względem kapitalizacji rynkowej, wzrosła o ponad 50% na tę wiadomość.

Jeśli interesują Cię unikalne cechy i chcesz dowiedzieć się, jak i gdzie kupić Waves, to dobrze trafiłeś.

Ponieważ WAVES jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić WAVES za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić WAVES już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy eToro, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Uniswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym WAVES.

Waves to wielofunkcyjna platforma blockchain, która obsługuje inteligentne kontrakty, aplikacje dApps i inne przypadki użycia. Jej natywny token WAVES jest wykorzystywany do wypłacania nagród blokowych oraz innych standardowych transakcji finansowych. Jego podaż jest nieograniczona.

Waves był jednym z pierwszych produktów tego rodzaju. Jej celem było ulepszenie podstawowych produktów i platform blockchain oraz przyciągnięcie potencjalnych klientów biznesowych, którzy chcieli zastosować blockchain do tworzenia nowych usług lub usprawnienia procesów.

W momencie wprowadzenia na rynek szybkość i intuicyjność Waves przewyższała konkurencję i tak jest do dziś, choć na rynku pojawiły się już podobne alternatywy.

Biorąc pod uwagę, jak trudno jest opracować dokładną prognozę dotyczącą kryptowalut, nigdy nie powinieneś podejmować żadnych decyzji mających wpływ na Twoje finanse przed dogłębną analizą rynku. Nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić stracić.

Digital Coin Price podaje następującą prognozę:

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022