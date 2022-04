Zilliqa spada o 14%: czy to właściwy czas na zakup ZIL?

Po imponującym rajdzie, Zilliqa została dogoniona przez klątwę rynku. Jest to jeden z największych spadkowiczów na giełdzie, który stracił 14% swojej wartości. Czy nadszedł czas na kupno akcji?

W tym krótkim artykule znajdziesz wszystkie szczegóły na temat Zilliqa: czym jest, czy warto w nią inwestować i gdzie najlepiej ją teraz kupić.

Ponieważ ZIL jest tak nowym aktywem, nie jest jeszcze notowany na głównych giełdach. Nadal możesz jednak kupić ZIL za pomocą DEX (zdecentralizowanej wymiany), co oznacza tylko kilka dodatkowych kroków. Aby kupić ZIL już teraz, wykonaj następujące kroki:

Sugerujemy Binance, ponieważ jest to jedna z wiodących na świecie platform do handlu wieloma aktywami, giełda i portfel all-in-one z jednymi z najniższych opłat w branży. Jest również przyjazna dla początkujących i posiada więcej metod płatności dostępnych dla użytkowników niż jakakolwiek inna dostępna usługa.

Musisz utworzyć portfel, pobrać adres i wysłać na niego swoje monety.

Udaj się do Pancakeswap i zsynchronizuj z nim swój portfel.

Teraz, gdy udało Ci się dokonać synchronizacji, będziesz mógł wymienić setki monet, w tym ZIL.

Zilliqa to publiczny blockchain bez zezwoleń, który ma na celu osiągnięcie szybkiego tempa transakcji i zaoferowanie wysokiej przepustowości. Dąży do rozwiązania problemu szybkości i skalowalności blockchaina, wykorzystując sharding jako rozwiązanie do skalowania warstwy 2.

Mówi się, że Zilliqa jest pierwszym publicznym blockchainem na świecie, który całkowicie opiera się na sieci typu sharded, co pozwala mu osiągnąć wysoką szybkość transakcji na sekundę, rozwiązując problem skalowalności.

W miarę rozwoju blockchaina i dodawania kolejnych shardów szybkość transakcji wzrasta, ponieważ każdy shard przetwarza transakcje indywidualnie. Po przetworzeniu zapisy są natychmiast dodawane do łańcucha bloków Zilliqa. Nie jest wymagany dodatkowy czas na potwierdzenie.

Nic nie zastąpi przeprowadzenia własnych badań. Każda decyzja inwestycyjna, którą podejmujesz, powinna być oparta na Twojej wiedzy o rynku, nastawieniu do ryzyka oraz cechach i rozpiętości Twojego portfela. Należy również rozważyć, jak odczułbyś utratę pieniędzy.

W oparciu o prognozy Wallet Investor spodziewany jest długoterminowy wzrost. Przewidują oni, że za 5 lat 1 ZIL będzie kosztował 0,18 USD. 5-letnia inwestycja przyniosłaby wówczas zysk w wysokości około +64%. Inwestycja o wartości 100 USD dokonana teraz może być warta 164 USD w 2027 roku.

$ZIL (Update)

Falling Wedge Formation in 4H TF 💥

If #Bitcoin Remains Above the 39k Support, Expecting Upside Breakout so Keep an eye on it..#Crypto #Zilliqa #ZIL #zilusdt pic.twitter.com/s05obB3UI4

— Captain Faibik (@CryptoFaibik) April 12, 2022