Genesis intră în faliment, ce înseamnă asta pentru cripto?

Într-o mișcare pe care exact toată lumea a văzut-o venind, brațul de creditare al platformei cripto Genesis a intrat în cele din urmă în faliment.

Este încă o victimă pe lista lui Sam Bankman-Fried, Genesis devenind cea mai recentă firmă care a cedat în fața contagiunii declanșate de prăbușirea FTX. Dar investitorii în cripto sunt acum îngrijorați de daunele ulterioare care ar putea fi provocate de această depunere, deoarece compania mamă a Genesis este Digital Currency Group (DCG) – aceeași companie care deține Grayscale Bitcoin Trust, cel mai mare fond Bitcoin din lume.

Să analizăm ce înseamnă toate acestea.

Dacă ne uităm la documentele de faliment, Genesis a listat peste 100.000 de creditori. Se pare că are datorii mai mari de 3 miliarde de dolari.

Cererea a fost demult pusă în discuție. A suspendat retragerile pe 16 noiembrie, în urma prăbușirii uimitoare a FTX. Cu toate acestea, a afirmat că nu are „niciun plan” de declarare a falimentului și că va încerca să rezolve situația „în mod consensual”.

Apoi s-a străduit să strângă fonduri pentru a evita inevitabilul. Se pare că a căutat investiții de la Binance, care a refuzat din cauza unui conflict de interese. A abordat, de asemenea, mai multe firme de capital privat, dar în cele din urmă a solicitat protecția prin faliment în temeiul capitolului 11.

Depunerea vine în aceeași săptămână în care SEC a intentat un proces împotriva Genesis și a fostului său partener, Gemini, pentru tranzacții neînregistrate cu valori mobiliare.

Gemini este o bursă de criptomonede fondată de gemenii Winklevoss și a oferit un produs „Earn” similar cu o mulțime dintre acești creditori de criptomonede. Problema era că era în parteneriat cu Genesis. În conformitate cu termenii Earn, clienții trimiteau cripto la Gemini în speranța de a obține un randament. Gemini, pentru a capta randamentul pe care să îl plătească acestor clienți, a transferat depozitele către Genesis, care a investit aceste depozite.

Gemenii Winklevoss spun că Gemini îi datorează 900 de milioane de dolari prin intermediul produsului Earn. Retragerile din produsul Gemini Earn sunt în prezent suspendate.

Cameron Winklevoss a reacționat pe Twitter la vestea declarării falimentului Genesis, amenințând cu acțiuni în justiție dacă DCG și CEO-ul Barry Silbert nu vor face „o ofertă corectă creditorilor”. El l-a acuzat pe Silbert de „fraudă” și i-a cerut acestuia să demisioneze din funcția de CEO.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023