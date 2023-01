Grayscale Bitcoin Fund a crescut cu 25% în acest an, dar discountul încă ucide investitorii

Cel mai mare fond Bitcoin din lume, Grayscale Bitcoin Trust, și-a văzut valoarea săltând cu 25% de la începutul anului. Bitcoin, pe de altă parte, a crescut doar cu aproximativ 4% în acest an.

Acest lucru înseamnă că discountul față de activul de bază, Bitcoin, se află la cel mai mic nivel din ultimele luni. Analizasem această divergență în decembrie, în urmă cu doar patru săptămâni, când discountul a atins un maxim istoric de 50%.

Astăzi, discountul se situează la 37%, revenind la nivelul la care era înainte de prăbușirea rușinoasă a FTX.

Grayscale este un trust care oferă investitorilor o cale de a se expune la Bitcoin fără a cumpăra fizic Bitcoin. Acest lucru poate fi convenabil pentru instituțiile sau alte entități care nu pot participa direct pe piața Bitcoin din motive de reglementare sau legale.

Dar Grayscale a tranzacționat rareori la același preț ca și valoarea sa netă a activelor. Anterior, s-a tranzacționat cu o primă față de Bitcoin, în timp ce acțiunile au crescut cu investitorii disperați să se expună la criptomoneda de mare succes.

Astăzi, însă, este opusul – un discount abrupt. Deși există un comision consistent de 2% care explică o parte din reducere, acesta nu este suficient de aproape de a acoperi o reducere de peste 30% pe care am văzut-o în mod constant în această iarnă criptografică.

SEC a respins recent cererea Grayscale de a converti trustul într-un fond tranzacționat la bursă, ceea ce a impulsionat acțiunile de scădere în jurul fondului. De asemenea, a existat o creștere a concurenței, prin lansarea unor fonduri similare, în special în Europa, și prin depunerea de cereri pentru ETF-uri Bitcoin.

Dar cea mai mare îngrijorare a fost legată de siguranța rezervelor. Această problemă a luat amploare după prăbușirea FTX, pe măsură ce au crescut speculațiile că societatea-mamă a Grayscale, Digital Currency Group (DCG), ar putea intra în faliment.

DCG este, de asemenea, compania-mamă a Genesis, care a concediat recent 30% din personal și care, potrivit rapoartelor, ia în considerare falimentul. Îngrijorarea a crescut atunci când Grayscale a refuzat să publice un raport privind dovada rezervelor, care a devenit brusc la modă în urma acțiunilor nefaste din spatele scenei de la FTX.

Aceasta a invocat „probleme de securitate” ca motiv pentru care acest lucru nu ar fi posibil, dar analiștii au criticat acest lucru, fiind foarte neclar ce probleme de securitate ar putea fi declanșate de publicarea de înregistrări publice pe blockchain.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022