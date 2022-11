11 najlepších kryptomien metaverse, ktoré vám v roku 2023 zarobia bohatstvo

Keď sa rok 2023 dostáva do centra pozornosti, prináša so sebou svet príležitostí investovať do niektorých z najlepších metaverzných kryptomien v blízkej aj dlhodobej budúcnosti. Zatiaľ čo veľký krach kryptomien celkovo vynuloval hodnoty, investičná príležitosť v skutočnosti nikdy nebola lepšia.

Rok 2023 so sebou prinesie vzostup niektorých doteraz najlepších metaverse kryptoziskov, nových aj starých. Zatiaľ čo niektorým zo starších top metaverse kryptomien môže trvať dlhšie, kým znovu získajú svoje kedysi vysoké maximá, nováčikovia v metaverse majú reálnu príležitosť vidieť dramatické zisky od roku 2023.

Budúcnosť metaverse

Rok 2022 bol ťažkým rokom pre všetky projekty a platformy v celej kryptosfére. Zatiaľ čo metaverse NFT stratili prakticky rovnakú hodnotu ako zameniteľné meny ako bitcoin, napriek tomu majú skutočnú šancu zaznamenať rekordné zisky v roku 2023, pretože GameFi sa stáva prominentným aspektom v budúcnosti metaverse.

Hranie je pre našu kultúru čoraz nezmazateľnejšie, čoho dôkazom je, že globálny herný trh má do roku 2025 presiahnuť 250 miliárd dolárov. S rastúcou popularitou metaverse, online hrania a hraním hier zarábať príležitosti GameFi – niektoré z najlepších kryptomien metaverse sú nastavené stať sa tvorcami svojho šťastia.

Zoznam 11 najlepších krypto príležitostí v metaverse

1. Metacade (MCADE) – komunitou riadené GameFi centrum

2. Decentraland (MANA) – tvorca virtuálneho sveta

3. Quint (QUINT) – NFT Marketplace butik

4. Sandbox (SAND) – tvorba virtuálneho sveta

5. MetaHero (HERO) – skener aktív v reálnom svete

6. Axie Infinity (AXS) – hra na boj s tvormi

7. NFT Worlds (WRLD) – otvorený svet inšpirovaný Minecraftom

8. Star Atlas (ATLAS) – sci-Fi MMORPG hra

9. Illuvium (ILV) – RPG hra s otvoreným svetom

10. Wizardia (WZRD) – fantasy magic RPG hra

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT lotériová hra

1. Metacade (MCADE) – komunitou riadené GameFi centrum

S presale, ktorý práve prebieha, je Metacade jedným z najnovších a najzaujímavejších z top metaverzných kryptomien, ktoré vyskočia v roku 2023. Metacade je úplne decentralizované centrum GameFi a predstavuje virtuálnu arkádu, v ktorej majú používatelia možnosť formovať budúcnosť hrania. Hráči a herní nadšenci určia, ktoré hry sa stanú najobľúbenejšími, a ktorí vývojári hier dostanú granty, aby premenili ich nápady na skutočnosť. Vďaka rôznym spôsobom zarábania, vrátane uverejňovania najlepších hier, písania recenzií a účasti na najnovších herných turnajoch, bude Metacade jedinečným miestom, kde sa ponoríte do všetkého GameFi, a to všetko pri úplnej kontrole.

Používatelia budú môcť komunikovať v reálnom čase, diskutovať a hlasovať za to, ktorí vývojári hier dostávajú granty na výrobu svojich hier, a aké zmeny by sa mali vykonať v hrách v rámci vesmíru Metacade. S možnosťou zarobiť si z toho bude väčšina zárobkov pripadať samotným hráčom, na rozdiel od korporácií.

>>> Do Metacade presale sa môžete zapojiť tu <<<

2. Decentraland (MANA) – tvorca virtuálneho sveta

Decentraland je jedným z pôvodných metaverzných priestorov, ktoré používateľom poskytujú možnosť kúpiť a vlastniť ich vlastný digitálny pozemok. Potom majú možnosť zastavať túto pôdu ľubovoľným spôsobom, dokonca aj prenajímať priestor iným používateľom alebo vytvárať hry a trhoviská, kde môžu zarábať. Ako jedna z najlepších metaverzných kryptolokalít si Decentraland získal reputáciu a oddaných sledovateľov, hoci kryptokrach znížil svoju hodnotu z jednorazového maxima a spôsobil, že jeho virtuálne pozemky sú drahšie, ako trh v súčasnosti unesie.

3. Quint (QUINT) – NFT Marketplace butik

Quint je jedným z najunikátnejších z najlepších metaverzných kryptomien, ktoré vlastníte v roku 2023, pretože sa snaží novými spôsobmi spojiť metaverse a skutočný svet. Rovnako ako mnoho iných špičkových kryptoprojektov, metaverse umožňuje používateľom nakupovať a predávať na trhu NFT, vsádzať ich tokeny a hrať, aby ste zarobili, a tiež organizuje super stávkové udalosti, na ktorých môžu hráči získať skutočné odmeny, ako sú pobyty v hoteloch a v reštauráciách zľavy. Quint tiež vytvorí butikový trh, ktorý používateľom poskytne možnosť nechať si NFT vytlačiť, zarámovať a doručiť, aby ľudia mali fyzickú reprezentáciu svojho digitálneho NFT.

4. Sandbox (SAND) – tvorba virtuálneho sveta

Podobne ako v Decentraland, aj Sandbox je digitálny svet, v ktorom môžu používatelia nakupovať a stavať na svojich vlastných pozemkoch, a umožňujú používateľom vybrať si, ako ho budú používať. S podporou etablovaných investorov SoftBank, a v spolupráci s hernými spoločnosťami Atari a produkčnými spoločnosťami Lionsgate, sa Sandbox snaží vytvoriť jedinečné svety (ako napríklad projekt s tématikou „Hellboy“), kde môžu používatelia preskúmať, stavať, obchodovať a inak zhodnocovať to, ako je vhodné získanie digitálnych tokenov, SAND.

5. MetaHero (HERO) – skener aktív v reálnom svete

MetaHero je ďalším unikátnym prírastkom do zoznamu najlepších metaverse kryptomien, ktoré budete vlastniť v roku 2023. Chce zmeniť spôsob, akým metaverse vyzerá, vytvorením najväčšej a najrealistickejšej knižnice aktív metaverse na svete. Na dosiahnutie tohto cieľa bude MetaHero skenovať objekty a ľudí skutočného sveta, aby bol metaverse čo najrealistickejší. To znamená, že namiesto digitálne vytvoreného avatara budete mať avatara, ktorý vyzerá presne ako vy, a budete môcť nakupovať a obchodovať s položkami, ktoré sú presnými kópiami tých, ktoré sú v skutočnom svete.

6. Axie Infinity (AXS) – hra na boj s tvormi

Táto hra inšpirovaná Pokémonmi dáva užívateľom možnosť vlastniť, upgradovať a bojovať proti svojim vlastným tvorom, láskavo známym ako Axies, v digitálnom vesmíre vytvorenom štúdiom Sky Mavis. Dokončenie questov a iných aktivít vo vesmíre môže hráčom získať odmeny, aj keď existuje limit na množstvo, ktoré môžete zarobiť denne, čo viedlo ku kontroverznému prenajímaniu majetku. Hoci krach kryptomien zdecimoval hodnotu aj popularitu hry, jej token sa stále považuje za jednu z najlepších metaverzných kryptomien, ktoré môžete vlastniť.

7. NFT Worlds (WRLD) – otvorený svet inšpirovaný Minecraftom

Táto špičková metaverse kryptomena pochádza z hry s otvoreným svetom inšpirovaným populárnym Minecraftom, ktorý hráčom dáva známy pocit, ovládanie a hernú mechaniku. S množstvom rôznych „svetov“ si používatelia môžu vybrať z množstva máp na preskúmanie, zostavenie a interakciu s ostatnými používateľmi. Môžu vytvárať hry alebo trhoviská, kde je možné tovar v hre vymeniť za skutočnú svetovú hodnotu. A hoci to nie je oficiálne spojené s Minecraftom, umožní kompatibilitu medzi platformami, čo znamená, že ktokoľvek s účtom Minecraft môže tiež pristupovať k NFT Worlds.

8. Star Atlas (ATLAS) – sci-Fi MMORPG hra

Star Atlas ponúka gigantický multiplayerový metaverse, kde si hráči musia vybrať jednu z troch jedinečných frakcií bojujúcich o kontrolu nad územím a zdrojmi. Táto hra kombinuje rozsiahly svet MMORPG s možnosťou zárobku GameFi NFT, čo umožňuje hráčom zarábať, keď sa zapájajú do boja, tvorby a cechových vojen. Hráči môžu ovplyvniť výsledok bitiek alebo preskúmať sci-fi vesmír na svojej vlastnej vesmírnej lodi, aby našli herné aktíva s reálnou hodnotou.

9. Illuvium (ILV) – RPG hra s otvoreným svetom

Illuvium kombinuje svet chovu stvorení Axie Infinity s hrou na hranie rolí v otvorenom svete, v ktorej môžu užívatelia skúmať pulzujúcu a krásnu krajinu, plniť úlohy a objavovať stvorenia zvané Illuvials. Illuvials majú svoje vlastné triedy, schopnosti, silné a slabé stránky a keď ich je viac ako 100, ich zhromaždenie bude nejaký čas trvať. Môžu byť tiež vymieňané medzi používateľmi spolu s vlastnými vzhľadmi a inými zberateľskými predmetmi za tokeny ILV. S iba 10 miliónmi tokenov, ktoré sa kedy vydajú, má hodnota ILV šancu rásť so stúpajúcou popularitou v hre, vďaka čomu je Illuvium jednou z top metaverzných kryptomien, ktorých hodnota má šancu raketovo vzrásť.

10. Wizardia (WZRD) – fantasy magic RPG hra

Ďalšia na zozname je Wizardia, populárna fantasy RPG, kde si používatelia vytvárajú svoje vlastné jedinečné postavy, posúvajú ich na vyššiu úroveň a vylepšujú svoje vybavenie v snahe stať sa dokonalým čarodejníkom. Hra neponúka len krásny vizuálny štýl, ale aj divoké PvP a PvE bitky, kde používatelia musia využívať stratégiu a silu, aby sa vyšplhali v rebríčkoch najlepších herných čarodejníkov a získali tokeny WZRD. S tokenom z jeho maxím v dôsledku krachu kryptomien, Wizardia ponúka zľavnený vstup do sveta najlepších metaverse kryptomien.

11. Lucky Block (LBLOCK) – NFT lotériová hra

Lucky Block je iný typ hry NFT, ktorá sa vyznačuje štýlom lotérie, v ktorej majú používatelia šancu vyhrať časté výplaty cien, ktoré zahŕňajú veľké ceny, vrátane lístkov na zápas majstrovstiev sveta a luxusných áut. Vďaka lotérii viazanej na blockchain si hráči môžu byť istí, že vyplácanie cien je rovnomernejšie a spravodlivé, aj keď na získanie veľkých položiek tiketu si budete musieť kúpiť ich Platinum Roller’s Club NFT, ktorý je, samozrejme, jedným z drahších, ktoré sú v ponuke.

Najlepšie kryptomeny v metaverse pre rok 2023 a ďalšie roky

Pád kryptomien v roku 2022 ubral na hodnote mnohých z najlepších metaverse kryptomien, čo môže mať negatívny vplyv na ich schopnosť dosiahnuť nové maximá v roku 2023. Na druhej strane, nové projekty metaverse, ako je Metacade , nemajú negatívnu súvislosť s krachom kryptomien, čo mu dáva väčšiu šancu na rýchlejší rast hodnoty ako iné top metaverse kryptotokeny.

Ako centrum GameFi, kde môžu používatelia interagovať a zarábať na rôznych hrách a akciách, ako je písanie recenzií, je možné získať token MCADE od Metacade viacerými spôsobmi ako niektoré iné hry na tomto zozname, čo z neho robí jednu z najlepších investičných príležitostí zarobiť vám bohatstvo v roku 2023 a neskôr. Keďže herní nadšenci a vývojári hier vytvorili budúcnosť metaverzného hrania, Metacade poskytuje priestor, ktorý by sa mal nabrať na popularite a hodnote tak rýchlo, ako sa len k nemu ľudia môžu hrnúť.