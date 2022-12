Ethereum vs. Ethereum Classic? Metacade (MCADE) sa zdá byť lepšou investíciou do kryptomien

Ethereum a Ethereum Classic sú dva z najznámejších projektov v kryptopriestore. Ale ak sa pýtate – „Mám investovať do Ethereum alebo Ethereum Classic?“ – potom to možno budete chcieť úplne prehodnotiť. Existuje nový projekt s názvom Metacade, ktorého cieľom je ovládnuť jeden z najrýchlejšie rastúcich odvetví na planéte a zdá sa veľmi pravdepodobné, že bude oveľa lepšou voľbou pre investovanie do kryptomien ako ETH alebo ETC.

Dnes budeme diskutovať o tom, prečo by ste mohli chcieť odložiť Ethereum a Ethereum Classic, a prečo by ste mali začať uvažovať o investícii do Metacade, kým je ešte v presale..

Ethereum (ETH) po zlúčení padá, čelí tvrdej konkurencii

Napriek statusu Ethereum ako druhého najhodnotnejšieho kryptotokenu na trhu, jeho nedávna cenová akcia zanechala investorov sklamaných po nedávnom klesajúcom trende. Po náraste Ethereum na 2030 dolárov v polovici augusta sa ETH prepadlo a ustálilo sa okolo hranice 1300 dolárov.

Čiastočne to bolo spôsobené prípadom „kúpte fámu, predajte správy“ po zlúčení Ethereum, ktoré sa uskutočnilo 15. septembra, čo zaznamenalo pokles ETH o viac ako -26 % v nasledujúcom týždni. Menej zdatní investori predpokladali, že rýchlosť transakcií a poplatky sa náhle zlepšia cez noc, ale nebolo to tak, ako varovali vývojári Ethereum.

So zdanlivým nedostatkom výhod, ktoré zlúčenie Ethereum prinieslo priemernému používateľovi, v kombinácii s projektmi, ktoré už ponúkajú oveľa nižšie poplatky a rýchlejšie rýchlosti (ako Polygon a Solana), sa zdá čoraz pravdepodobnejšie, že Ethereum bude naďalej krvácať, aby otestoval oblasť 1100 dolárov.

ETH Classic (ETC) zaostáva za svojím úspešnejším súrodencom

Ethereum Classic je pôvodná verzia Ethereum, ktorá bola vytvorená po tom, čo sa časť komunity rozhodla nemeniť základný kód Ethereum. Jedným z kľúčových rozdielov medzi nimi je, že Ethereum Classic stále používa mechanizmus konsenzu proof-of-work, zatiaľ čo Ethereum teraz po zlúčení používa proof-of-stake.

Rovnako ako Ethereum, aj Ethereum Classic dokáže spracovať inteligentné zmluvy, čo mu umožňuje spúšťať dApps. Ale zatiaľ čo Ethereum sa môže pochváliť viac ako 4 000 dApps, podľa State of the dApps je Ethereum Classic základom len pre 45 dApps, ako je uvedené na webovej stránke Ethereum Classic .

Niektorí sa na Ethereum Classic nepozerajú ako na inteligentnú zmluvnú platformu, ale ako na uchovávateľa hodnoty vzhľadom na jeho fixnú ponuku. Ale keď Bitcoin slúži presne na ten istý účel, je ťažké zistiť, akú hodnotu Ethereum Classic skutočne ponúka investorom.

Čo je Metacade (MCADE)?

Metacade je platforma, ktorej cieľom je byť komplexným riešením pre všetko GameFi. Je to miesto, kde sa môžu hráči pripojiť, hrať najnovšie hry Play2Earn a zvýšiť svoj príjem tým, čo majú radi, v prostredí živej komunity.

Aby sme pochopili, prečo by Metacade mohla byť čoskoro vašou ďalšou najlepšou investíciou do kryptomien, musíme vysvetliť, prečo by ste v prvom rade mali zvážiť investíciu do GameFi. Digitálny svet sa rýchlo stáva decentralizovanejším a jedným z odvetví, ktoré zaznamenajú najvýznamnejšie narušenie, budú hry.

Tradičný herný priemysel ukázal, že sa oveľa viac zaujíma o zisk akcionárov ako o hráčov, ktorí skutočne hrajú jeho hry, čo viedlo k mnohým titulom, ktoré teraz obsahujú únavné prvky Pay2Win a mikrotransakcie, ktoré, ako sa zdá, získavajú od hráčov hodnotu bez toho, aby vracali veľa peňazí.

Z tohto dôvodu sa podľa Crypto.com očakáva, že GameFi sa do roku 2025 rozšíri 10-násobne rýchlejšie ako tradičné hranie. Vďaka umiestneniu Metacade ako centrálneho centra pre GameFi je pravdepodobné, že jeho používateľská základňa, a teda aj token MCADE, bude rásť neuveriteľnou rýchlosťou, keďže sa k hernej revolúcii hrnú viacerí hráči.

Prečo je Metacade (MCADE) lepšou investíciou do kryptomien?

Časť toho, čo robí Metacade tak výnimočným, je jeho vízia zameraná na komunitu. Plánom Metacade je vybudovať platformu, kde nájdete recenzie, rebríčky a zápisy, ktoré umožnia komukoľvek, bez ohľadu na pozadie, začať s hraním Play2Earn. Metacade bude tiež hostiteľom najhorúcejšieho GameFi alpha, ktorý presne popíše, ako môžete maximalizovať svoj príjem pri hraní hier Play2Earn.

Tí, ktorí uverejnia tieto recenzie a osvedčené postupy, sú odmenení tokenom MCADE za svoju úlohu pri pomoci ostatným dostať sa dopredu. V skutočnosti Metacade ponúka viacero spôsobov, ako zarobiť na svojej platforme. Existujú pravidelné žrebovania o ceny a turnaje, ako aj príležitosti na beta testovanie, ktoré môžete zarobiť pomocou natívneho testovacieho prostredia Metacade.

V roku 2024 Metacade spustí pracovnú inzerciu, kde si budete môcť nájsť prácu od príležitostných prác, až po stáže a platené pozície so spoločnosťami, ktoré sú lídrom v inováciách Web3. Ak chcete začať celoživotnú kariéru v GameFi, Metacade by mohla byť vaša odpoveď.

Jednou z najzaujímavejších funkcií, ktoré Metacade pridáva, sú Metagrants. Metagranty predstavujú spôsob, ako môžu hráči získať späť časť výkonu z miliardových herných štúdií tým, že im umožnia priamo financovať ďalšie tituly Play2Earn, ktoré chcú hrať.

Sú to granty poskytované v tokenoch MCADE vývojárom hier, ktorí získajú najviac hlasov v súťažiach Metagrant. Tieto súťaže budú obsahovať desiatky potenciálnych hier – ale iba s jedným víťazom. Spoločnosť Metacade plánuje ponúknuť tieto komunitou podporované tituly vo svojej virtuálnej pasáži, aby si ju mohol zahrať každý.

Investovanie do Etherea (ETH) alebo Ethereum Classic (ETC) vs. Metacade (MCADE)

Keďže Ethereum po zlúčení čelí tvrdej konkurencii a nedostatku dopytu po ETH, je nepravdepodobné, že by to bola práve teraz najlepšia kryptoinvestícia. Pokiaľ ide o Ethereum Classic, je ťažké vidieť skutočný prípad použitia mimo čisto špekulatívnych aktív. Oba tokeny majú svoje vlastné prednosti, ale ich budúcnosť sa v tomto bode zdá byť neistá.

Porovnajte to s Metacade, novo spusteným projektom, ktorý má byť lídrom v odvetví, ktoré bude v najbližších rokoch rýchlo rásť. Existuje niekoľko funkcií, ktoré pravdepodobne prilákajú tisíce, ak nie státisíce používateľov, ktorí sú znechutení zo súčasného stavu herného priemyslu. Ak Metacade dokáže naplniť svoju víziu, čoskoro by sa mohol stať jedným z najvýkonnejších tokenov roku 2023.

A nie je lepší čas na nákup ako práve teraz. Keďže Metacade je stále len presale fáza 1, môžete si vyzdvihnúť 125 tokenov MCADE za 1 dolár. V poslednej fáze presale, 8. fáze, si budete môcť kúpiť iba 50 tokenov MCADE za 1 dolár. Ak sa chcete zapojiť do rastu odvetvia GameFi a spoločnosti Metacade ako lídra v tomto odvetví, potom nie je lepší čas ako teraz.