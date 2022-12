Neskutočný rozhovor Sama Bankmana-Frieda veľa nevysvetľuje

Nie je veľa živých televíznych podujatí, ktoré ma skutočne nadchli.

Ten, ktorý sa mi okamžite vynorí, sleduje Zinedina Zidana, jedného z najlepších svetových futbalistov na najväčšom pódiu zo všetkých – vo finále majstrovstiev sveta – ako doslova pred šestnástimi rokmi na mojej televíznej obrazovke naráža na opozičného obrancu.

Nedávno si spomínam, ako som sledoval (írskeho) premiéra mojej krajiny Lea Varadkara, ktorý naživo hovoril v našom národnom vysielaní o pandémii COVID, keď oznámil prvé (a v tom čase, o čom sme verili, že bude aj posledné) uzamknutie.

Asi ešte chvíľu potrvá, kým na tie historické momenty zabudnem. A som si celkom istý, že si na chvíľu zapamätám aj to, čo som naposledy pozeral.

Sam Bankman-Fried, hanebný generálny riaditeľ zrútenej burzy FTX – o ktorom je mi úplne zle z rozprávania – včera večer poskytol rozhovor na summite New York Times Dealbook.

Prečo k tomuto rozhovoru vôbec došlo, sa už nikdy nedozviem. Bankman-Fried zavolal z Baham, zjavne proti radám „ľudí“ – o ktorých sa dá predpokladať, že by mohli pracovať v právnickej profesii.

„Myslím, že mám povinnosť hovoriť a vysvetliť, čo sa stalo,“ povedal. „Nechápem, čo je dobré, keď sedím v miestnosti a tvárime sa, že vonkajší svet neexistuje.“

„Nie je to to, na čo sa zameriavam,“ znela jeho odpoveď na otázku, či sa obáva možnej trestnej zodpovednosti.

Rovnako ako jeho katastrofálna uniknutá DM konverzácia cez Twitter, jednoducho neviem, prečo sa tento rozhovor uskutočnil. V tejto chvíli je ťažké uveriť niečomu, čo vychádza z úst Bankmana-Frieda. A pokiaľ ide o túto konverzáciu na Twitteri, Bankman-Fried to vysvetlil tým, že reportér bol „dlhoročný priateľ“, na ktorého „hlúpo zabudol“, že je reportérom. Čo?

Včera večer anketár, Andrew Sorkin, sa ho pýtal na niektoré z divokých priznaní v tej DM výmene, ktoré podľa mňa prezradili skutočný charakter Bankmana-Frieda. Bankman-Fried trochu zmiernil svoj postoj, ale súhlasil s tým, že hral „hru“, ako „my všetci“, pokiaľ ide o jeho imidž.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy

Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game.

Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022