BlockFi je v konkurze, kde sa to všetko pokazilo?

Ďalší hryzie prach.

V kroku, ktorý absolútne každý videl, že prichádza, BlockFi v pondelok vyhlásil bankrot.

Súdne podania sporného veriteľa kryptomien odhaľujú, že má viac ako 100 000 veriteľov a obviňujú „značnú expozíciu“ insolventnej burze FTX. Je to ďalšia temná stopa na písankach kryptomien, ktorým rýchlo dochádza miesto.

BlockFi pozastavila výbery v dôsledku kolapsu FTX pred takmer tromi týždňami. Ako vám povedia investori spoločností Celsius, Voyager Digital a mnohých ďalších platforiem, vo všeobecnosti je to posledná kvapka. Je ťažké získať si dôveru zákazníkov, keď, viete, nedovolíte im vytiahnuť peniaze.

A tak podanie tento týždeň nie je žiadnym prekvapením. BlockFi tvrdil, že má nádej na oživenie. Odhalila hotovosť vo výške 257 miliónov dolárov, čo je podľa nej dosť na to, aby sa dostala cez konkurzné konanie, čo jej umožňuje vyhnúť sa financovaniu zo strany dlžníka.

Nazvite ma cynikom, ale neviem, ako sa z toho firma zotaví. Poradca BlockFi Mark Renzi tvrdil, že BlockFi má „dobrú pozíciu na to, aby sa pohol vpred napriek tomu, že rok 2022 bol pre odvetvie kryptomien mimoriadne hrozným rokom“.

Hmmm. Ak je to to, čo má dobrú pozíciu, potom musím znova absolvovať kurzy angličtiny. Ako som povedal, nechápem, ako zákazníci budú niekedy opäť dôverovať BlockFi svojimi prostriedkami. Nehovoriac o tej veľkej do očí bijúcej diere v ich súvahe a maličkostiach, že doslova vyhlásili bankrot.

BlockFi tiež žaluje FTX, aby zabavila akcie Robinhood, o ktorých veriteľ tvrdí, že Sam Bankman-Fried sa zaviazal ako kolaterál za pôžičky, ktoré teraz nesplácal. Bankman-Fried začiatkom tohto roka kúpil 7,6 % akcií Robinhood.

Dodatočné právne problémy – okrem vyhlásenia o bankrote, len aby bolo jasné – jednoducho len zdôrazňujú, aká chaotická a incestná celá táto vec je. Ako som už písal, keď som rozoberal, čo bude s kryptomenami ďalej , Bankman-Fried mal v rukách veľa hrncov a proces rozmotania tohto debaklu nebude zábavný.

Veľa z toho súvisí s kolapsom Luny začiatkom tohto roka, čo bolo údajne vtedy, keď sesterská obchodná firma FTX Alameda mala veľa pôžičiek a sama sa dostala do nákazy. FTX odoslal klientske aktíva z burzy s už neexistujúcim tokenom FTT priloženým ako kolaterál. Rovnaký token, ktorý vytvoril FTX, tj.

BlockFi mal medzi tým, samozrejme, svoje vlastné problémy. Boli prinútení podpísať zmluvu s FTX na úverovú facilitu 400 miliónov dolárov (povedal som vám – incestné!), aby si ponechali dvere otvorené. Dohoda tiež poskytla FTX právo získať BlockFi kedykoľvek do júla 2023.

Je iróniou, že práve ten istý biely rytier – Sam Bankman-Fried – teraz spúšťa najnovšiu sériu nákazy, pričom povedal , že práve to sa snaží čeliť všetkým svojim výpomoci začiatkom tohto roka. A tentoraz BlockFi padol.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022