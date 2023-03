13 najlepších herných mincí na investovanie v roku 2023

Kryptomeny sú niektoré z najvyhľadávanejších investičných príležitostí na Web3, a to z dobrého dôvodu. Sektor GameFi je rýchlo rastúci priemysel, ktorý má potenciál navždy zmeniť tradičné hranie.

Pre každého, kto hľadá najlepšie herné tokeny na nákup práve teraz, tu je 13 najsľubnejších investícií, ktoré sú dnes k dispozícii:

1. Metacade (MCADE) – jedna z najhorúcejších kryptomincí na hranie

Čo je MCADE?

Metacade je najväčšia on-chain pasáž. Táto platforma ponúka najväčšiu zbierku arkádových hier typu Play2Earn zo všetkých porovnateľných projektov, čo je vo svete Web3 jedinečné. Zatiaľ čo väčšina herných platforiem ponúka jeden herný zážitok, Metacade ich poskytuje veľa na jednom mieste.

Hry v Metacade je možné hrať v neformálnom alebo kompetitívnom režime a každý titul poskytuje automatické finančné odmeny vďaka mechanike „Play2Earn“. Používatelia môžu získavať žetóny MCADE postupovaním cez nekonečné úrovne alebo priamym súperením s ostatnými hráčmi v exkluzívnych turnajoch.

Metacade sa má tiež stať hlavným centrom komunity Web3. Bude obsahovať všetky najnovšie informácie o najlepších herných kryptoprojektoch, vrátane najnovších trendov a alfy. Jeho komunitné centrum odmeňuje tvorcov obsahu za ich príspevky, čo je inovatívny motivačný systém, ktorý môže slúžiť mnohým používateľom v nadchádzajúcich rokoch.

Metacade má tiež za cieľ podporovať rozšírenie technológie blockchain priamo prostredníctvom programu Metagrants. Komunita môže hlasovaním rozhodnúť o tom, ktoré nové arkádové hry sú podľa nich najlepšie, predtým, ako spoločnosť Metacade poskytne priame financovanie, aby pomohla túto myšlienku zrealizovať. Členovia komunity môžu tiež testovať nové hry pred ich oficiálnym vydaním a zarábať kryptomeny týmto spôsobom.

Prečo sa oplatí kúpiť MCADE?

Metacade je všestranná platforma GameFi a jeden z najzaujímavejších kryptoherných projektov súčasnosti. Token MCADE bol nedávno spustený počas veľmi úspešného presale, ktorý stále prebieha.

Tento presale poskytuje investorom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do vysokopotenciálneho blockchain projektu v jeho najskorších štádiách, čo vedie mnohých odborníkov k predpovedaniu pôsobivých výnosov z akejkoľvek presale investície.

MCADE má momentálne hodnotu len $0.02. Už za 18 týždňov od začiatku presale, ktorý je teraz vo finálnej fáze pred kótovaním na burzách, prilákal investície vo výške $14.2m.

2. DApp Rader (RADAR)

Čo je RADAR?

Dapp Radar je platforma, ktorá inzeruje decentralizované aplikácie. Umožňuje komukoľvek získať lepší prístup k najlepším kryptoherným projektom. Funguje podobne ako tradičné obchody s aplikáciami ako Google Play Store alebo Apple Store, keďže Dapp Radar obsahuje tisíce aplikácií založených na blockchain, ktoré si používatelia môžu stiahnuť a používať.

Dapp Radar rieši kľúčový problém pre blockchain priemysel, ktorý sa pri šírení informácií o nových dApps a kryptoherných projektoch často spolieha na ústne informácie. Zhromažďovaním mnohých najlepších dApps na jednom mieste si Dapp Radar získal silnú oporu na ďalšie roky.

RADAR je nový natívny token pre túto platformu, ktorý pomáha škálovať Dapp Radar. Cieľom tejto platformy je zlepšiť zoznam projektov a zvýšiť počet dApps, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie. RADAR podporuje funkcie riadenia, čo umožňuje svojim vlastníkom hlasovať a prispievať k budúcemu úspechu celej platformy.

Okrem toho možno RADAR použiť aj na získanie odmien za pasívne stávkovanie na platforme Dapp Radar. To dáva všetkým držiteľom tokenov šancu generovať príjem pri dlhodobom investovaní do tohto blockchain obchodu s aplikáciami.

Prečo sa oplatí kúpiť RADAR?

RADAR je nová ponuka blockchain, ktorú predstavuje úspešná existujúca platforma. Keďže ide o projekt, ktorý priamo podporuje viac ako 9 000 dApps a priťahuje viac ako 1 milión používateľov mesačne, má potenciál výrazne vzrásť oproti súčasnej cenovej úrovni.

RADAR má hodnotu len 0,017 $ za token. Nedávno urobil veľký posun nahor, čo je silný signál, že tento token môže v budúcnosti zaznamenať veľké zisky. Jeho aktuálny objem obchodov presahuje 10 miliónov dolárov, čo je oveľa viac ako mnoho nových tokenov v porovnateľnom štádiu vývoja.

S podporou tisícok dApps a všetkých najlepších herných kryptomien na jednom mieste je budúcnosť Dapp Radar určite jasná. Pri súčasnej cenovej hladine môže ísť o výbornú investičnú príležitosť.

3. Axie Infinity (AXS)

Čo je AXS?

Axie Infinity (AXS) je decentralizovaná herná platforma postavená na Ethereum, ktorá umožňuje hráčom zbierať, farmovať a bojovať s digitálnymi tvormi nazývanými Axies. Metaverse Axie Infinity umiestni hráčov do pulzujúceho sveta plného miest, ktoré treba objaviť, a misií, ktoré treba splniť.

Hráči môžu zarábať AXS, pôvodnú hernú mincu, hraním Axie Infinity. Žetóny AXS sa používajú na odmeňovanie hráčov za postup v hre a porážku ostatných hráčov v bitkách. Používatelia môžu tiež obchodovať s Axies ako s digitálnymi aktívami s ostatnými používateľmi na integrovanom trhu platformy, čo poskytuje ďalší spôsob zarábania kryptomien v rámci hry.

Ako blockchain herný projekt poskytuje Axie Infinity používateľom obrovskú autonómiu. Hráči zbierajú Axies a plne vlastnia svoje herné predmety, ako aj skúmajú tajomné krajiny a postupujú napínavým príbehom.

Poslaním Axie Infinity je poskytnúť používateľom spravodlivý prístup k originálnym kreatívnym dielam a zároveň umožniť finančnú slobodu vytváraním likvidných trhov pre tieto aktíva. Vďaka Axie Infinity sa každý môže stať súčasťou pohlcujúceho sveta blockchain.

Prečo sa oplatí kúpiť AXS?

Axie Infinity bola za posledných pár rokov jednou z najúspešnejších kryptoherných platforiem. Napriek nedávnym problémom, vrátane veľkého hacku Ronin Bridge, zostáva Axie Infinity jednou z najlepších herných mincí, do ktorých sa dá v súčasnosti investovať.

Axie Infinity využíva jedinečný bočný reťazec Ethereum na maximalizáciu herného zážitku používateľa. Ronin Bridge bol nedávno posilnený a má potenciál podporiť rastúci počet používateľov v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Po dosiahnutí dôležitého míľnika v roku 2021, keď takmer 2 milióny individuálnych používateľov hralo denne Axie Infinity, dosiahol token AXS hodnotu 160 dolárov. Jeho aktuálna cena – 10 dolárov – môže byť skvelým východiskovým bodom pre dlhodobé investície, vďaka čomu je AXS jednou z najlepších kryptoherných možností, ktoré sú dnes k dispozícii.

4. Enjin Coin (ENJ)

Čo je ENJ?

Enjin, zastúpený ENJ, je kryptoplatforma určená na vytváranie, správu a speňaženie virtuálnych aktív. Poskytuje vývojárom kryptohier, aplikácií a webových stránok komplexnú sadu produktov a služieb založených na blockchain, ktoré im umožňujú integrovať Enjin Coin a herné aktíva do ich platformy.

Enjin Technology využíva Enjin Coin na zvýšenie celkovej úrovne inovácií v kryptohernom hnutí. ENJ je možné uzamknúť do vlastných digitálnych aktív pomocou súpravy Enjin Toolkit, ktorá vám poskytuje okamžitú plynulosť aktív v hre. To pomáha komukoľvek spustiť nové hry na blockchain, pretože Enjin uľahčuje uvoľňovanie aktív založených na blockchain.

Enjin tiež ponúka nástroje ako EnjinX, čo je herný prieskumník na blockchain Ethereum, Enjin Beam, čo je služba skenovania QR adries, a Enjin Wallet, peňaženka s viacerými mincami pre maximálnu bezpečnosť.

Využitím špičkovej technológie Enjin môžu vývojári hier odomknúť výkonné funkcie, ktoré im umožnia zdieľať virtuálne predmety na viacerých herných platformách. Vďaka tejto službe je Enjin najlepším herným tokenom, ktorý môže začať novú éru tradičného herného priemyslu.

Prečo sa oplatí kúpiť ENJ?

ENJ má obrovskú užitočnosť v ekosystéme Enjin, takže sa časom môže stať jednou z najlepších herných mincí. Tento projekt viedol skúsený tím herných vývojárov, ktorí sa snažili urýchliť expanziu herných platforiem založených na blockchain a token ENJ je neoddeliteľnou súčasťou poslania tohto projektu.

Pre vývojárov hier, ktorí chcú prejsť na blockchain, môže hrať dôležitú úlohu súprava nástrojov Enjin. Uzamknutím likvidity do nových aktív razených na platforme môžu hráči hrať blockchain hry s nízkymi transakčnými poplatkami a takmer okamžitými potvrdeniami.

Pri súčasnej cene 0,50 $ vyzerá ENJ veľmi sľubne. Investori, ktorí chcú kúpiť najlepšie kryptoherné projekty, by mali zvážiť nákup ENJ, pretože vývoj tejto platformy sa zdá byť nevyhnutný vďaka jej jedinečným technologickým riešeniam a širokej ponuke hodnoty.

5. STEPN (GMT)

Čo je GMT?

STEPN (GMT) je revolučný systém založený na blockchain, ktorý jedinečne evokuje kryptohry, ktoré zarábajú. STEPN využíva technológiu move-to-earn na vytvorenie novej, inovatívnej platformy SocialFi. GMT je známy aj ako Global Movement Token – ide o prostriedok výmeny na platforme, ktorý používateľom poskytuje automatické odmeny pri chôdzi.

Pretože používatelia môžu získať odmeny jednoducho navigáciou v skutočnom svete, STEPN sa stal pojmom v priemysle Web3. GMT povzbudzuje používateľov, aby denne chodili von, skúmali svoje okolie a cvičili.

Jedinečná ponuka STEPN je možná len vďaka pokročilému blockchain protokolu. To umožňuje úplnú transparentnosť fungovania STEPN, takže používatelia si môžu byť istí, že pri pohybe počas dňa budú skutočne finančne profitovať. Jedinečné riešenie vytvorené tímom STEPN ponúka neobmedzené možnosti zárobku. Genéza STEPN bola určite vzrušujúcim vývojom v technológii blockchain.

Prečo sa oplatí kúpiť GMT?

GMT je relatívne nový token. Po spustení v roku 2022 sa GMT rýchlo stalo dobre známym vo Web3 vďaka svojmu inovatívnemu blockchain riešeniu. Aplikácie Walk2Earn tiež nie sú novinkou, ale riešenie GMT môže byť schopné slúžiť väčšiemu počtu používateľov na celom svete vďaka neobmedzenej povahe blockchain.

GMT sa momentálne obchoduje za 0,40 USD, čo je pokles z predchádzajúceho historického maxima 4 USD. Odborníci predpovedajú významné výnosy pre tento token, ktorý jedinečne pretvorí najlepšiu ponuku kryptoherných hier, s potenciálom 10-násobných výnosov na obzore počas nasledujúceho býčieho trhu.

6. Star Atlas (ATLAS)

Čo je ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) je 3D kryptoplatforma navrhnutá tak, aby spôsobila revolúciu v hraní hier pomocou technológie blockchain. Hra je zasadená do pohlcujúcej virtuálnej reality, ktorá hráčov zavedie do vesmíru a umožní im preskúmať vesmír na ich vesmírnych lodiach.

Všetky položky v Star Atlas sú razené ako NFT, čo umožňuje hráčom plne vlastniť a prispôsobiť si svoje skúsenosti. Hráči sa môžu zúčastniť medzigalaktických bojov a hľadať poklady po celom vesmíre. Star Atlas tiež odmeňuje hráčov kryptomenou za postup v hre.

Systém dvojitých tokenov implementovaný Star Atlas umožňuje hráčom nakupovať pokročilé herné doplnky a zbrane, ako aj hlasovať o návrhoch manažmentu v Star Atlas DAO. S predmetmi v hre je možné obchodovať priamo s ostatnými hráčmi, čo pomáha používateľom vytvoriť si dokonalú vlastnú náplň.

Prečo sa oplatí kúpiť ATLAS?

So Star Atlas sú hráči v popredí vzrušujúcich nových spôsobov hrania a interakcie v digitálnom svete. Token ATLAS je manažérsky token Star Atlas DAO, ktorý dáva všetkým svojim držiteľom hlasovacie práva a šancu riadiť pokrok celej platformy.

Ako jedna z najlepších kryptoherných platforiem bol Star Atlas vydaný s komplexnou hrateľnosťou a fotorealistickou grafikou. To pomáha zvýšiť ponorenie hráčov, ktorí môžu donekonečna objavovať svet a zároveň generovať príjem, ktorý má neodmysliteľnú finančnú hodnotu.

Token ATLAS utrpel počas kryptozimy v roku 2022, ale investori očakávajú, že sa zotaví. Je to spôsobené inherentnou hodnotou navrhovanou dizajnom, ktorá môže časom slúžiť veľkému počtu používateľov. Star Atlas má potenciál stať sa jednou z najlepších kryptoherných mincí na blockchain Solana a výrazne rásť zo svojej súčasnej ceny 0,003 $.

7. The Sandbox (SAND)

Čo je SAND?

Sandbox je kryptoherná platforma a metaverse. Používatelia tam môžu vytvárať, vlastniť a speňažiť svoje herné zážitky v The Sandbox prostredníctvom vlastných virtuálnych svetov založených na voxeli. Tento projekt poskytuje komplexnú sadu nástrojov na jednoduché budovanie sveta, ktoré možno použiť aj na vytváranie prispôsobiteľných predmetov v hre a dokonca aj celých hier.

Natívny token Sandboxu, SAND, slúži ako bezpečný prostriedok výmeny medzi používateľmi a zainteresovanými stranami v Sandboxe. Všetky výtvory je možné kupovať a predávať na integrovanom trhu The Sandbox a token SAND je toho neoddeliteľnou súčasťou.

SAND poháňa decentralizovanú autonómnu ekonomiku aktív (DAE). Umožní tiež metaverse peňaženke The Sandbox poskytovať bezproblémové transakcie medzi hráčmi bez ohľadu na to, v akom hernom svete práve hrajú.

Tým, že The Sandbox poskytuje používateľom možnosť vytvárať, vlastniť a speňažiť svoje aktíva v rôznych virtuálnych svetoch a hrách, robí z prechodu decentralizovanej ekonomiky autonómnych aktív skutočne obohacujúci zážitok pre všetkých zúčastnených.

Prečo sa oplatí kúpiť SAND?

SAND sa vďaka svojej jedinečnej ponuke stal jednou z najcennejších kryptoherných platforiem vo Web3. Bol opísaný ako prirodzený nástupca Minecraftu s obsahom vytváraným používateľmi ( UGC ) v jadre jeho hry. S miliónmi predaných kópií Minecraftu počas mnohých desaťročí môže mať The Sandbox pred sebou skvelú budúcnosť.

Kľúčovým rozdielom medzi The Sandbox a Minecraft je možnosť pre používateľov mať v hre svoje vlastné výtvory a vymieňať si ich. To umožňuje hráčom generovať zisk a zarábať počas hrania. Ide o revolučné rozšírenie rovnakej ponuky základnej hodnoty, ktorá viedla mnohých investorov k tomu, aby zdôraznili obrovský potenciál The Sandbox.

Aktuálna cena za The Sandbox je 0,70 USD. V súčasnosti ide o najlepšiu hernú kryptomenu z hľadiska trhovej kapitalizácie založenej výlučne na metaverse a vyzerá to tak, že v budúcnosti bude ďalej rásť.

8. ApeCoin (APE)

Čo je APE?

ApeCoin (APE) je natívny token pre projekt ApeCoin, ktorého cieľom je podporovať rozvoj decentralizovaných komunít v metavesmíre. Ako projekt, ktorého hlavnou víziou je riadiť pokrok vo svetoch virtuálnej reality na blockchain, je APE nepochybne jednou z najdôležitejších kryptomien pre hranie hier.

APE Foundation je kontrolovaná ApeCoin DAO, ktorá umožňuje držiteľom tokenov APE hlasovať o návrhoch riadenia. Financuje tiež nové projekty kryptohier založených na metaverse, ako napríklad Otherside – hru s otvoreným svetom, kde môžete získať tituly vyvinuté Yuga Labs.

ApeCoin bol inšpirovaný zbierkou NFT z Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC), ktorá bola jedným z prvých príkladov veľmi úspešnej decentralizovanej komunity. Majitelia BAYC sa často stretávajú a užívajú si jedinečné výhody v reálnom svete, čo je hlavný dôvod, prečo sa ApeCoin zameriava na rozvoj decentralizovaných komunít.

Prečo sa oplatí kúpiť APE?

APE je novo spustený token, ktorý by mohol v nasledujúcich rokoch priniesť značné zisky. Hodnota APE, hoci ide predovšetkým o manažérsky token, je spojená s úspechom investičných projektov Nadácie APE.

S vydaním dlho očakávaných kryptoherných platforiem, ako je Otherside, sa všeobecne očakáva, že token APE prinesie veľa výhod. Prví investori tohto projektu môžu očakávať veľké výnosy, vďaka čomu je APE momentálne jedným z najlepších kryptotokenov pre hranie hier.

9. Upland (UPX)

Čo je UPX?

Upland je virtuálna realitná hra, ktorá využíva adresy v reálnom svete. Hráči môžu kupovať, zbierať, obchodovať a predávať pozemky v akomkoľvek meste alebo regióne. Každá vlastnosť je zabezpečená na blockchain a poskytuje hráčom odmeny v hernej mene Uplandu – UPX. Budúce verzie tejto hry umožnia hráčom stavať a rozvíjať svoje vlastné virtuálne miesta.

Táto hra bola inšpirovaná hrou Monopoly, kde hráči kupujú pozemky a zarábajú peniaze, keď do nich vstúpi iný hráč. Kľúčový rozdiel medzi Monopoly a Upland je v tom, že Upland tokenizuje adresy v reálnom svete a umožňuje hráčom zarábať peniaze obchodovaním s nehnuteľnosťami.

Upland je nová aplikácia technológie blockchain, ktorá hráčom poskytuje finančné odmeny pri obchodovaní s nehnuteľnosťami v hre. Ide o jeden z najzaujímavejších pokrokov v kryptohernom priestore za posledných niekoľko rokov, pretože všetky aktíva sú priamo reprezentované skutočnými budovami.

Prečo sa oplatí kúpiť UPX?

UPX navrhol tím úspešných podnikateľov zo Silicon Valley. Obchodný rodokmeň jeho zakladajúceho tímu je silným signálom budúceho úspechu a projekt podporili aj hlavní investori do blockchain vrátane Animoca Brands.

Token UPX má široké využitie vo svete metaverse, pretože používatelia môžu nakupovať predmety, obchodovať s nimi a získavať tento token ako odmenu. Vďaka unikátnej vlastnosti tejto platformy a silnej využiteľnosti tokenu má UPX veľký potenciál návratnosti.

10. Gala Games (GALA)

Čo je GALA?

Gala Games je inovatívna platforma zameraná na rozvoj užívateľsky vlastnených decentralizovaných ekonomík. Prostredníctvom technológie blockchain umožňuje Gala Games hráčom stať sa vlastníkmi a príjemcami svojich vlastných ekonomík v hre.

Gala Games pomocou svojho GALA Utility Tokenu poskytuje hráčom nový spôsob, ako si užiť digitálne aktíva. Môžu objaviť nové spôsoby vytvárania hodnoty v hrách, ako je účasť na špeciálnych podujatiach organizovaných Gala Games a získavanie odmien GALA Token.

Gala Games tiež umožňujú používateľom speňažiť svoje herné projekty, využívať ekonomiku Gala a mať plnú kontrolu nad transakciami v hre bez rizika, že budú napadnutí hackermi alebo im bude odobratý majetok.

S Gala Games majú teraz hráči plnú kontrolu nad tým, ako využiť svoj talent a kreativitu v hrách a zároveň zlepšiť svoj herný zážitok. Toto je silný prípad použitia v oblasti kryptohier.

Prečo sa oplatí kúpiť GALA?

Token GALA má potenciál v nasledujúcich rokoch výrazne rásť vďaka svojej jedinečnej použiteľnosti a atraktívnej platforme. Gala spúšťa obrovskú blockchain hernú platformu, ktorá hostí mnoho AAA hier, čo hráčom umožňuje zarábať kryptomeny a zároveň sa oddávať zábave.

Po dosiahnutí historického maxima počas býčieho trhu v roku 2021 stojí token GALA teraz 0,04 USD za token. To by mohol byť skvelý vstupný bod pre dlhodobé investície, pretože Gala má potenciál stať sa jedným z najlepších herných tokenov vďaka svojej rozsiahlej ponuke GameFi.

11. Decentraland (MANA)

Čo je MANA?

Decentraland je platforma virtuálnej reality založená na blockchain Ethereum, ktorá používateľom umožňuje vytvárať, využívať a speňažiť obsah a aplikácie. Decentraland používa svoju kryptomenu s názvom MANA, aby umožnila ľuďom nakupovať pôdu vo virtuálnom svete Decentraland, ktorá je razená ako neobchodovateľné tokeny a obchodovaná na burze Decentraland.

Platforma Decentraland pozostáva z pozemkov 3D virtuálneho priestoru, ktorý môžu používatelia skúmať a stavať na nich. Jeho svet je plný neštandardných zážitkov, ako sú hry typu Play2Earn, hazardné hry v štýle Las Vegas a umelecké galérie NFT. Hráči sa môžu dokonca stýkať s ostatnými používateľmi Decentraland a zároveň si užívať všetko, čo tento obrovský otvorený svet metaverse ponúka.

Decentraland je softvérový projekt s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa venuje vytváraniu simulovaného sveta, v ktorom môže ktokoľvek vytvárať, skúmať a socializovať sa v bezpečnom virtuálnom prostredí. Cieľom Decentraland je vytvoriť pohlcujúci 3D svet, ktorý dáva každému príležitosť prispieť svojimi nápadmi a kreativitou a zároveň transformovať Decentraland na jedinečnú digitálnu krajinu.

V súčasnosti je Decentraland metaverse rozdelený do niekoľkých okresov. Mapa virtuálnej reality pozostáva z nekonečných aktivít, ktoré vytvárajú jednotliví tvorcovia obsahu a aj väčšie spoločnosti. To dáva Decentraland veľký potenciál do budúcnosti, keďže ide o veľmi všestranný metaverse.

Prečo sa oplatí kúpiť MANA?

Token MANA je prostriedkom výmeny na platforme Decentraland. Očakáva sa, že dopyt po tomto tokene bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť, keďže Decentraland sa stane prelomovou silou vo svete online zábavy.

Keďže Decentraland dokáže podporovať prácu aj zábavu, môže sa stať mimoriadne populárnym. Platí to najmä vzhľadom na prevládajúcu prácu na diaľku, kde sa ľudia môžu priblížiť bez ohľadu na geografickú vzdialenosť.

Decentraland robí internetové pripojenie o niečo reálnejším spojením vývoja s technológiami virtuálnej reality. Pre používateľov je schopnosť zarábať krypto odmeny a plne si prispôsobiť prostredie podľa svojich predstáv jedinečnými výhodami, ktoré by mali byť v súlade s hodnotou MANA.

V súčasnosti má MANA hodnotu len 0,65 USD za token po tom, čo v roku 2021 dosiahla rekordné maximum 7 USD. Odborníci predpovedajú výrazné zisky z aktuálnej cenovej úrovne, vďaka čomu je Decentraland jednou z najlepších herných kryptomien, ktoré sa v súčasnosti dajú kúpiť.

12. AltSignals (ASI)

Čo je ASI?

AltSignals, hoci ponúka niečo trochu iné ako mnohé herné kryptomeny na tomto zozname, stále zostáva silnou investíciou do budúcnosti Web3. AltSignals je od svojho spustenia v roku 2017 jednou z najúspešnejších online obchodných komunít a indikátor AltAlgo™ má často presnosť 90 %.

V súčasnosti sa spúšťa token ASI s cieľom urýchliť pokrok obchodnej komunity. AltSignals vyvíja novú sadu obchodných nástrojov s názvom ActualizeAI, ktoré kombinujú výkonné technológie AI na poskytovanie výnosnejších obchodných signálov pre kryptotrhy.

AltSignals pomáha každému stať sa skúseným obchodníkom a jeho nové nástroje poháňané AI môžu tento proces ešte viac urýchliť. UpdateAI je špeciálne navrhnutý tak, aby staval na predchádzajúcich úspechoch AltAlgo™, ktorý už pomohol obchodníkom rozšíriť ich portfólio 10-násobne za 19 z 32 mesiacov prevádzky.

UpdateAI kombinuje algoritmy strojového učenia so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP) na analýzu širokej škály cenových ukazovateľov. To pomáha pri poskytovaní jediného signálu nákupu alebo predaja s novou a vylepšenou mierou úspešnosti.

Prečo sa oplatí kúpiť ASI?

Token ASI sa použije na prístup k sade funkcií UpdateAI. Pre každého, kto chce začať zarábať peniaze obchodovaním na kryptotrhoch, by token ASI mohol byť dokonalým spôsobom, ako sa začať učiť.

ASI tiež poskytuje prístup do klubu UpdateAI, ktorý poskytne komunite AltSignals viac možností zárobku, vrátane prístupu k verejnému a súkromnému predaju rôznych projektov vrátane nových kryptoherných tokenov.

Vďaka obrovskej využiteľnosti zabudovanej do tokenu ASI má veľmi veľký potenciál rastu. Okrem toho je ASI stále v počiatočnom štádiu a jeho presale by mohol byť vynikajúcou dlhodobou investičnou príležitosťou na platforme poháňanej AI .

13. Illuvium (ILV)

Čo je ILV?

Illuvium (ILV) je decentralizovaná blockchain hra, ktorá hráčom ponúka možnosť preskúmať magický svet. ILV v podstate beží na vlastnom samostatnom blockchain, ktorý svojim používateľom umožňuje pristupovať k Illuvium Federation a hrať sa s ostatnými používateľmi v bezpečnom prostredí.

Prostredníctvom svojich tokenomických a ekonomických modelov Illuvium povzbudzuje hráčov, aby plnili konkrétne úlohy, aby získali odmeny a výhody počas hrania. Existujú rôzne úrovne, ktoré odmeňujú rôzne skúsenosti a znalosti pri hraní.

Celkovo vzaté, Illuvium poskytuje hráčom pohlcujúci zážitok s hrou založenou na kryptomenách, ktorá je zábavná aj obohacujúca. Kombinuje AAA rozprávanie s ultrarealistickou grafikou a pomáha hráčom ponoriť sa do tohto sveta na dlhšie.

Prečo sa oplatí kúpiť ILV?

Illuvium kombinuje najlepšie prvky tradičných hier s technológiou blockchain. Pomáha to zlepšiť celkovú používateľskú skúsenosť, pretože hráči získavajú zo svojej hry rozsiahle výhody.

Počas skúmania sveta virtuálnej reality môžete objaviť svoje vlastné digitálne aktíva a odmeny sú základom všetkých aspektov hry. Očakáva sa, že táto silná motivačná štruktúra navrhnutá spoločnosťou Illuvium časom pritiahne stále viac používateľov, pretože ILV by sa v najbližších rokoch mohol stať jedným z najlepších herných kryptotokenov podľa trhovej kapitalizácie.

Okrem toho je token ILV extrémne zriedkavý. V obehu je len 2,2 milióna tokenov ILV a jeho protokol má celkový limit dodávky 10 miliónov ILV. Očakáva sa, že ILV v najbližších rokoch prekročí hranicu 1 000 USD a potenciálne dosiahne nové maximá nad 2 000 USD.

Čo sú to herné tokeny?

Herné tokeny predstavujú blockchain herné projekty. Jednou z primárnych funkcií herných tokenov je, že poskytujú automatické finančné odmeny hráčom, ktorí hrajú hry založené na blockchain. Často sú tiež prostriedkom výmeny na trhoch v hrách, keď hráči obchodujú so zberateľskými predmetmi.

Do akej hernej kryptomeny je najlepšie investovať?

Jednou z najzaujímavejších herných kryptomien, ktoré sú dnes k dispozícii, je Metacade . Tento projekt práve začal svoju cestu a všeobecne sa verí, že má veľký potenciál do budúcnosti. Je to preto, že kombinuje masívnu metaverse arkádu s jedinečnými motivačnými štruktúrami, ktoré môžu časom pomôcť prilákať značnú používateľskú základňu.

Token MCADE je zatiaľ stále v predpredaji s aktuálnou cenou 0,02 USD. Investori však majú obmedzený čas na to, aby sa zapojili do tohto ďalšieho predaja, pretože už vstúpil do záverečnej fázy.

Súvisiace najčastejšie otázky týkajúce sa kryptomien

Na čo slúžia herné mince?

Herné mince je možné zarobiť pri hraní blockchain hier vďaka mechanike „Play2Earn“. Často sa tiež používajú na nákup herných predmetov a iných aktív, prístup k blockchain herným platformám a získavanie hlasovacích práv v decentralizovaných autonómnych organizáciách (DAO).

Môžem zarobiť kryptomeny hraním hier?

Mechanika „hrajte, aby ste zarobili“ je jadrom väčšiny blockchain hier. Niektoré hry sa dajú hrať zadarmo, zatiaľ čo iné vyžadujú malú vstupnú investíciu na zabezpečenie finančnej stability. Takmer každá hra postavená na blockchain však poskytuje automatické finančné odmeny počas hrania.

Aký je najlepší herný token?

Najlepší herný token bude vždy závisieť od osobných preferencií. Teraz však existuje niekoľko skvelých možností, z ktorých si môžete vybrať. Jedným z príkladov je The Sandbox, ktorý umožňuje komukoľvek vytvárať a predávať svoje vlastné herné zážitky, a ďalším je Metacade, ktorý na jednom mieste spája mnoho rôznych zážitkov z hry.

Aká je najlepšia kryptomena pre hranie metaverse?

Herný token, ktorý má v súčasnosti najvyššiu trhovú kapitalizáciu, je Decentraland (MANA). Využíva proprietárne digitálne aktíva a plne prispôsobiteľné metaverse krajiny na poskytovanie vzrušujúcej hry.

