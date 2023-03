Odvetvie GameFi je pripravené explodovať v roku 2023. Tu je 12 najlepších kryptotokenov GameFi, do ktorých môžete teraz investovať

Rok 2023 by mohol byť rokom, kedy sa GameFi skutočne rozbehne. Do tohto priestoru sa pripája stále viac vzrušujúcich projektov GameFi, pretože tradičný herný priemysel sa zdá byť odsúdený na nezvratné zmeny.

Najlepšie projekty GameFi poskytujú integrované finančné odmeny hráčom naprieč žánrami. Pre každého, kto chce dlhodobo investovať do blockchain hier, tu je 12 najlepších projektov, ktoré tento sektor ponúka:

Metacade (MCADE),

Stepn (GMT),

Illuvium (ILV),

ApeCoin (APE),

Decentraland (MANA),

Axie Infinity (AXS),

Yield Guild Games (YGG),

The Sandbox (SAND),

My Neighbour Alice (ALICE),

Game of Silks (SILKS),

Splinterlands (SPS),

AltSignals (ASI).

1. Metacade (MCADE)

Čo je MCADE?

Metacade bude obsahovať najširší výber blockchain hier vo Web3, pretože tento nový projekt GameFi bude domovom širokej škály hier, na ktorých môžete zarábať. Na rozdiel od tradičných online hier, Metacade umožňuje komukoľvek získať odmeny v hre pri hraní a súťažiach online.

V tomto arkádovom metaverse je k dispozícii veľa rôznych titulov, ktoré kombinujú príležitostnú a súťažnú hrateľnosť. Toto je skutočne všestranný zážitok z GameFi. Tento projekt, ktorý ponúka pokročilé motivačné štruktúry a zahŕňa najnovšie trendy v blockchain hraní, má za cieľ stať sa ústredným bodom pre používateľov Web3.

Funkcia Create2Earn Metacade odmení tvorcov obsahu tokenmi MCADE za ich príspevky do komunity. Môže to zahŕňať uverejňovanie recenzií hier, zdieľanie alfa a prvkov v hre a interakciu s príspevkami ostatných členov.

Okrem toho bude Metacade inzerovať voľné pracovné miesta v niektorých z najhorúcejších startupov Web3. To umožňuje nadšencom kryptomien začať kariéru vo Web3, pretože funkcia Metacade Work2Earn má za cieľ rozšíriť pracovnú silu blockchain, čo môže časom pomôcť zvýšiť celkovú úroveň inovácií v sektore.

Program Metacade Metagrants bol tiež špeciálne navrhnutý tak, aby pomohol s vývojom GameFi. Komunita môže hlasovaním rozhodnúť, ktoré nové blockchain hry sú podľa nich najlepšie, skôr než projekt poskytne finančné prostriedky víťaznému vývojovému tímu. Vďaka tomu sa môžu rozvíjať tie najlepšie projekty GameFi a dostať sa na trh.

Prečo by ste mali zvážiť nákup MCADE?

Token MCADE bol práve spustený počas jeho presale. Presale MCADE bol zatiaľ obrovským úspechom, pretože projekt vyzbieral $13,2m za 17 týždňov od začiatku podujatia.

Úspech MCADE v presale je dôkazom jeho atraktívnej ponuky, keďže hráči blockchain po celom svete majú prístup k rozsiahlej platforme, ktorá ponúka štedré odmeny. Web3 hry zvyčajne ponúkajú iba jednu hernú možnosť, ale Metacade ich ponúka veľa.

Momentálne je cena MCADE len $0,02 a je vo finálnej fáze presale pred uvedením na burzy. Odborníci predpovedajú významné zisky pre tento nový token, pretože jeho jedinečná ponuka vo Web3 by z neho mohla urobiť jeden z najlepších projektov GameFi vo vesmíre.

>>> Môžete sa zúčastniť záverečnej fázy presale Metacade tu <<<

2. STEPN (GMT)

Čo je GMT?

STEPN je inovatívny ekosystém typu move-to-earn, ktorý umožňuje spotrebiteľom získavať odmeny za dokončenie krokov na platforme StepN. Inovatívny systém odmien StepN nevyžaduje od svojich používateľov žiadny peňažný príspevok a na dokončenie každého kroku je potrebné len niekoľko sekúnd úsilia.

Revolučný motivačný model STEPN vyvolal veľký záujem, keď bol token STEPN prvýkrát uvedený na trh v roku 2022. Táto platforma prináša používateľom finančné odmeny v reálnom čase za niečo, čo robia každý deň.

Pomocou STEPN sa môžu používatelia pohybovať rýchlejšie a cestovať menej ako s tradičnými systémami, čo im umožňuje maximalizovať zisky s minimálnym úsilím. StepN sa rýchlo stáva lídrom v tomto odvetví a transformuje blockchain „ play to earn “, aby vyhovoval novým prípadom sociálneho využitia.

Prečo sa oplatí kúpiť GMT?

GMT má len rok, no na Web3 už zanechalo výraznú stopu. Platforma STEPN je unikátna a inovatívna modifikácia populárnej blockchainovej hernej mechaniky, ktorá z nej môže urobiť jeden z najlepších GameFi projektov v krypto priestore.

Po dosiahnutí rekordného maxima 4 USD počas kryptozimy v roku 2022 sa STEPN teraz obchoduje len za 0,40 USD. Odborníci predpovedajú viac ako 10-násobné zisky pre tento nový token, pretože sa zotavuje z predchádzajúceho maxima a ešte len začína skúmať možné ceny v nasledujúcich rokoch.

3. Illuvium (ILV)

Čo je ILV?

Illuvium alebo ILV je blockchain hra postavená na platforme Ethereum. Ide o fantasy svet zasadený do rozsiahleho metaverse otvoreného sveta, ktorý umožňuje hráčom voľne skúmať pôsobivú virtuálnu krajinu. Illuvium kombinuje fotorealistickú grafiku s prepracovaným príbehom, aby udržalo hráčov v zábere, vďaka čomu je jednou z najvyhľadávanejších hier GameFi.

Hráči tu môžu zbierať vzácne stvorenia nazývané Illuvials a bojovať a obchodovať s nimi v Illuvial Arene, aby získali odmeny. Vytváraním cechov a aliancií môžu hráči hrať priamo s ostatnými hráčmi blockchain, čo do hry pridáva prvok spolupráce.

Illuvium tiež umožňuje hráčom vymieňať si zberateľské predmety ako nezameniteľné tokeny (NFT), ako sú IlluviCrafts a IlluviShares. Pridanie technológie blockchain zaisťuje, že všetka hrateľnosť je transparentná a bezpečná – umožňuje hráčom okamžite získať odmeny za víťazstvá, ktoré majú neodmysliteľnú finančnú hodnotu.

Prečo sa oplatí kúpiť ILV?

Illuvium bola opísaná ako skutočná AAA hra na blockchain vďaka pokročilej grafike a rozsiahlej mape otvoreného sveta. Hráči fantasy si tu môžu užiť obrovský otvorený svet plný nových zážitkov a zároveň ťažiť z technológie blockchain prostredníctvom hráča, ktorý vlastní rôzne herné predmety a odmeny v digitálnej mene.

Ako jeden z najlepších projektov GameFi vydaných v posledných rokoch bol pokrok dosiahnutý tímom Illuvium veľmi rýchly. Token ILV sa počas býčieho trhu v roku 2021 vyšplhal na svoje historické maximum takmer 2 000 USD a teraz sa obchoduje pod 100 USD. To by mohol byť skvelý východiskový bod pre tento jeden z najsľubnejších tokenov GameFi v roku 2023.

S iba 2,2 miliónmi tokenov ILV v obehu je to jedna z najvzácnejších kryptomien GameFi vo Web3. Keďže dopyt po Illuvium stále rastie, investori si môžu byť istí, že ILV, mena v hre, získa späť značné množstvo svojej bývalej hodnoty s cieľom prekročiť hranicu 1 000 USD.

4. ApeCoin (APE)

Čo je APE?

ApeCoin (APE) je novo vydaný token reprezentujúci nadáciu APE. Aj keď nejde výlučne o projekt GameFi, cieľom ApeCoin je zaviesť novú éru internetu podporou rastu komunít založených na metaverse. To viedlo k tomu, že Nadácia APE podporila niektoré z najlepších projektov financovania hier, vrátane Otherside.

Otherside je veľký metaverse v otvorenom svete, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z najlepších projektov GameFi, ktorý sa v súčasnosti vyvíja. Táto hra je svetom virtuálnej reality, ktorý je plný vzrušujúcich úloh a ohromujúcich scenérií, čo hráčom umožňuje zarábať odmeny v kryptomenách za postup v hre.

Nadácia APE Foundation, inšpirovaná zbierkou NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) od Yuga Labs, je decentralizovaná autonómna organizácia ( DAO ), ktorá pomáha riadiť vývoj projektu Otherside a ďalších projektov v rámci ekosystému APE. To mu dáva dôležitú úlohu pri riadení pokroku spoločností GameFi vo Web3.

Prečo sa oplatí kúpiť APE?

APE je jedným z najpopulárnejších manažérskych tokenov vo Web3. Všetci jeho držitelia získavajú hlasovacie práva v ApeCoin DAO, ktoré určuje, ako APE Foundation funguje. Vzhľadom na predchádzajúci úspech tímu s týmto projektom ide o silný prípad použitia kryptotokenu.

Očakáva sa, že APE sa výrazne zvýši pred vydaním Otherside, dlho očakávaného projektu GameFi. Príspevok nadácie APE Foundation by mohol časom spôsobiť revolúciu v tradičnom hernom priemysle, keďže sa zdá, že blockchain herný ekosystém bude naďalej rásť vďaka možnosti speňažiť hry a zároveň skúmať virtuálne svety.

V súčasnosti má token APE hodnotu 5 USD. Od uvedenia tohto tokenu na trh v roku 2022 má veľký potenciál pre budúce výnosy, pretože ešte nemal príležitosť preskúmať jeho ceny počas býčieho trhu. V dôsledku toho by token APE mohol byť skvelou voľbou pre každého, kto chce investovať do budúcnosti metaverse hier.

5. Decentraland (MANA)

Čo je MANA?

Decentraland (MANA) je virtuálny svet založený na blockchain Ethereum. Svojim používateľom umožňuje vytvárať, využívať a speňažiť obsah a aplikácie vo virtuálnom prostredí. Táto jedinečná ponuka je kľúčovým dôvodom, prečo sa Decentraland stal jedným z popredných Web3 projektov GameFi, keďže si tam môže na zakúpenom pozemku postaviť každý plne prispôsobiteľné výtvory.

Decentraland používa herné NFT na zabezpečenie vlastníctva aktív v hre, vrátane pozemkov a iného majetku, ako sú budovy, umelecké diela, oblečenie a doplnky vytvorené používateľmi Decentralandu.

MANA je natívny token pre Decentraland, ktorý možno použiť na transakcie v rámci celého sveta alebo previesť na aktíva. Na rozdiel od tradičných videohier umožňuje Decentraland komukoľvek kupovať, predávať a obchodovať s celými časťami mapy. To dáva hráčom väčšiu silu pri budovaní sveta ako kedykoľvek predtým.

Prečo sa oplatí kúpiť MANA?

MANA je jedným z najlepších projektov GameFi vďaka svojej jedinečnej ponuke, ktorú možno časom rozšíriť o ďalšie služby. Platforma Decentraland má širokú škálu projektov GameFi a vlastných skúseností, vrátane hazardných hier v štýle Las Vegas a hrania s cieľom získať príležitosti.

Decentraland má potenciál časom rásť, keďže platforma založená na prehliadači je plne riadená používateľmi. Ktokoľvek si môže kúpiť pozemok v Decentraland s tokenmi MANA, čo dáva MANA neodmysliteľnú užitočnosť a schopnosť zažiť stále sa zvyšujúci dopyt.

V súčasnosti sa MANA obchoduje za 0,60 USD po poklese o 90 % zo svojho historického maxima. Naráža na silný odpor, keď sa snaží získať späť svoju predchádzajúcu cenovú hladinu, no mnohí odborníci naznačujú, že časom vytvorí nové maximá. To všetko z neho robí jednu z najlepších krypto GameFi, ktorú si teraz môžete kúpiť.

6. Axie Infinity (AXS)

Čo je AXS?

Axie Infinity (AXS) je zberateľská hra založená na blockchain, kde si hráči môžu vo virtuálnom prostredí kupovať, množiť a bojovať s fantastickými tvormi nazývanými Axies. Axies majú jedinečné vlastnosti, ktoré je možné odomknúť plnením rôznych úloh a výziev.

Keď hráči hrajú Axie Infinity, môžu maximalizovať úroveň sily svojej Axie zbieraním a obchodovaním navyše NFT. To môže poskytnúť hráčom výhodu v boji a pomôcť im získať odmeny v hre vo forme tokenov AXS.

AXS sa používa nielen na odmeňovanie hráčov za ich pokrok, ale funguje aj ako hlavná obchodná mena na trhu Axie Infinity Market. AXS uľahčuje používateľom zbierať a obchodovať so vzácnymi Axies, keď sa snažia vytvoriť najlepšiu kolekciu, aby porazili všetku konkurenciu.

Prečo sa oplatí kúpiť AXS?

Axie Infinity sa stala najpoužívanejšou platformou GameFi vo Web3 počas býčieho trhu v roku 2021. Začal priťahovať takmer 2 milióny aktívnych používateľov denne, čo dokazuje, že ide o jeden z najlepších projektov GameFi, pokiaľ ide o návykovú hrateľnosť.

Cena AXS však nedávno zaznamenala výrazný zásah po napadnutí Ronin Bridge – jedinečného protokolu GameFi vytvoreného špeciálne na podporu tejto hry. Bol to najväčší hack v histórii Web3, pretože v dôsledku toho bolo stratených viac ako 600 miliónov dolárov z používateľských prostriedkov. Po tom, čo mal jeden token hodnotu 160 dolárov, AXS je teraz len 10 dolárov.

Tím Axie Infinity už vylepšil bezpečnostný protokol svojej platformy a ich hra naďalej priťahuje významnú hráčsku základňu. Mnoho obchodníkov naznačuje, že AXS sa časom zotaví, vďaka čomu je cenová hladina 10 USD skvelým dlhodobým vstupným bodom.

7. Yield Guild Games (YGG)

Čo je YGG?

Yield Guild Games (YGG) podporuje hranie založené na blockchain so zameraním na prepojenie hráčov a kryptoekonomiky. Ako DAO je hlavným účelom tohto projektu zbierať v hre NFT s cieľom optimalizovať ich pre ekonomiku v hre a vytvárať zisky pre akcionárov.

YGG nakupuje herné aktíva, ako sú virtuálne pozemky, vzácne zberateľské predmety a mnoho ďalšieho. Tento projekt potom tieto zdroje prenajíma hráčom, ktorí si vymenia natívny token zodpovedajúceho projektu GameFi, aby ho mohli používať.

Základnou myšlienkou Yield Guild Games je, že ako sa najlepšie projekty GameFi stávajú časom populárnejšie, hodnota ich herných aktív sa zvyšuje v dôsledku rastúceho nedostatku a väčšieho dopytu. Yield Guild Games vlastní rozsiahlu zbierku zberateľských predmetov NFT na platformách GameFi a má jedinečné zameranie na budúci vývoj.

Prečo sa oplatí kúpiť YGG?

Token YGG dosiahol vrchol na úrovni 10 USD počas býčieho trhu v roku 2021 a odvtedy klesol na 0,30 USD. Je to z veľkej časti spôsobené rozsiahlou kryptozimou, ktorá ovplyvnila veľkú časť trhu – vrátane zberateľských NFT a všetkých kryptomien GameFi.

Pokles ceny Yield Guild Games je priamym vedľajším účinkom, pretože hodnota aktív v hre je ovplyvnená DAO a tokenom jeho správy. DAO je založené na predpoklade, že hodnota NFT v hre bude časom narastať. Zatiaľ čo hry NFT môžu byť lacnejšie, aby prilákali používateľov z celého sveta. Existujúce a zriedkavé NFT sa pravdepodobne zvýšia od cenových úrovní začiatkom roku 2023.

Očakáva sa, že Yield Guild Games vzrastie z 0,30 $, čo z neho robí jeden z najlepších projektov GameFi, ktoré si teraz môžete kúpiť. Token YGG je priamo ovplyvnený úspechom celého blockchain herného sektora, čo z neho robí zaujímavú investičnú príležitosť.

8. The Sandbox (SAND)

Čo je SAND?

Metaverse The Sandbox umožňuje ľuďom pripojiť sa a vytvárať, vlastniť a speňažiť svoje vlastné videohry. Táto platforma integruje blockchain, 3D herné aktíva a odmeny v kryptomenách, čo používateľom poskytuje úplnú kontrolu a vlastníctvo obsahu, ktorý vytvárajú.

Natívny token ERC-20 SAND umožňuje hráčom The Sandbox vytvárať, kupovať, obchodovať a speňažiť vlastné hry. To môže zahŕňať zberateľské predmety, predmety na budovanie sveta a dokonca aj úplné hry s prispôsobiteľnými súbormi pravidiel. Ekosystém SAND kladie dôraz na posilnenie digitálneho hrania a umožňuje tvorcom zarábať odmeny, keď sa o svoje herné nápady podelia s ostatnými.

Sandbox poskytuje férové prostredie, ktoré podporuje voľný obchod s výtvormi, keďže ekosystém Sandbox zahŕňa integrovaný trh NFT, kde môžu vývojári hier predávať svoje výtvory. Token SAND je prostriedkom výmeny na platforme, ktorý minimalizuje poplatky vývojárom a odmeňuje používateľov za ich kreativitu.

Prečo sa oplatí kúpiť SAND?

Uprednostnením obsahu vytváraného používateľmi (UGC) ako jadra hry sa The Sandbox stal jedným z najlepších Web3 projektov GameFi. SAND je v súčasnosti najhodnotnejšou kryptomenou GameFi z hľadiska trhovej kapitalizácie, čo dokazuje obľúbenosť a jedinečnosť tejto formy hry.

Mnohí opísali Sandbox ako podobný Minecraftu, s výnimkou integrovaných finančných výhod. Keďže Minecraft sa teší celosvetovej popularite, investori si môžu byť istí, že The Sandbox bude mať časom podobnú úroveň dopytu.

Zatiaľ má token SAND hodnotu 0,70 USD. Ako jeden z najlepších tokenov GameFi sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch opäť získa svoje historické maximum 7,50 USD. V dôsledku toho by cena 0,70 USD mohla byť ideálnou príležitosťou na dlhodobý záväzok.

9. My Neighbour Alice (ALICE)

Čo je ALICE?

My Neighbour Alice (ALICE) je nový typ blockchain hernej platformy, ktorá umožňuje svojim používateľom spolupracovať a vytvárať si vlastné virtuálne svety. Hráči môžu navrhovať avatarov, prispôsobovať vlastnosti a získavať zdroje, to všetko pomocou NFT.

ALICE má jedinečnú ekonomiku poháňanú tokenom ALICE, ktorý používateľom umožňuje obchodovať s predmetmi alebo spolupracovať na spoločných projektoch. My Neighbour Alice využíva inovatívnu kombináciu technológie blockchain, správy digitálnych aktív a inteligentných zmlúv, aby svojim používateľom poskytla úplný herný zážitok.

Táto jedinečná platforma je otvorená pre hráčov všetkých úrovní zručností a umožňuje nekonečné dobrodružstvá na blockchain. Bola navrhnutá tak, aby oslovila ako tradičný herný trh, tak herný trh založený na blockchain, pretože preberá populárny žáner a pretvára ho – umožňuje vám obchodovať s aktívami v hre a získavať finančné odmeny.

Prečo sa oplatí kúpiť ALICE?

My Neighbour Alice sa po svojom explozívnom raste, keď bol prvýkrát uvedený na trh v roku 2021, stal jedným z najlepších projektov GameFi. Hra je stále relatívne nová, ale už prilákala významnú používateľskú základňu.

Tento projekt GameFi bol inšpirovaný hrou Animal Crossing, ktorú hrali milióny ľudí na celom svete. ALICE by mohol časom konkurovať svojmu náprotivku, pretože kombinuje najlepšie prvky hrateľnosti s ďalšími výhodami založenými na blockchain.

ALICE má teraz hodnotu len 1,84 USD po tom, čo klesla o viac ako 90 % zo svojho historického maxima. To mu dáva veľký potenciál rastu a môže sa výrazne zvýšiť zo súčasnej cenovej úrovne, keď sa hra ako celok vyvíja a priťahuje viac používateľov.

10. Game of Silks (SILK)

Čo je SILK?

Game of Silks je zberateľská hra NFT súvisiaca so skutočnými dostihmi plnokrvníkov. Hráči si môžu kúpiť NFT predstavujúce skutočné kone a ich vlastné stádo v stajniach, aby chovali nové čistokrvné zvieratá.

Táto hra je digitálnou verziou skutočného chovu koní, kde značné riziko môže poškodiť schopnosť konkrétneho koňa vyhrávať preteky. Hráči kupujú kone ako NFT a získajú aktuálne informácie o ich stave. Mnoho plnokrvníkov však nikdy nepreteká a väčšina z nich nevyhrá.

Ak si hráč kúpi koňa, ktorý vyhral preteky vo forme NFT, tento kôň môže byť stále nevhodný na chov. Ak si hráč kúpi NFT určený na chov, tak tento NFT získava body a odmeny vo forme tokenov, resp. Game of Silks je inovatívny prípad použitia technológie blockchain v hrách, pretože hráči môžu získať odmeny na základe toho, ako dobre fungujú kone v reálnom svete.

Prečo sa oplatí kúpiť SILK?

SILK je nový token, ktorý osloví každého, kto chce vlastniť vlastného pretekárskeho koňa. Kľúčovým prvkom tejto hry je, že používatelia si môžu kúpiť kone ako žriebätá a sledovať, ako vyrastú, aby sa stali šampiónmi dostihov na niektorých z najväčších svetových podujatí.

Ak si hráč kúpi úspešného koňa, jeho odmeny môžu byť veľké – rovnako ako v skutočnom svete. Game of Silk, ktorý kombinuje digitálny a skutočný svet, je jedinečným a inovatívnym prípadom použitia blockchain hier, ktoré by časom mohli spôsobiť revolúciu v konských dostihoch.

11. Splinterlands (SPS)

Čo je SPS?

Splinterlands je zberateľská kartová hra NFT, ktorá umožňuje hráčom zbierať karty pred bojom s ostatnými hráčmi online. Hra je inšpirovaná staršími zberateľskými kartovými hrami ako Yu-Gi-Oh! Magic The Gathering, ktorý bol hybnou silou jeho úspechu v blockchain priestore.

Táto hra kombinuje aspekty non-blockchain hier a výhody kryptomien. Používatelia môžu získať automatické finančné odmeny vo forme tokenu SPS, pretože blockchain poskytuje nový revolučný herný zážitok v klasickom hernom žánri.

Primárnym poslaním Splinterlands je vytvoriť zábavnú hru, ktorá podporuje prijatie technológie blockchain. Táto platforma GameFi využíva NFT, ktoré je možné kupovať, predávať alebo obchodovať na trhu Splinterlands, čo vám umožňuje žať odmeny a zároveň maximalizovať výsledky bitky.

Prečo sa oplatí kúpiť SPS?

Splinterlands je jednou z najrýchlejšie rastúcich blockchain hier. Je postavený na zákazníckom blockchain, ktorý sa môže globálne rozširovať, a jeho platforma sa rýchlo stala jedným z najpopulárnejších titulov v ekosystéme GameFi.

Po spustení tokenu SPS v roku 2021 spoločnosť Splinterlands rozšírila svoju ponuku blockchain. Nedávno sa etabloval ako jeden z najlepších projektov GameFi vo Web3 a prekonal míľnik 2 miliárd odohraných hier.

Ako relatívne nový token a veľmi úspešný blockchain herný projekt má Splinterlands významný potenciál rastu. Jeho aktuálna cena je len 0,03 $, čo by mohlo byť skvelým vstupným bodom pre každého, kto chce kúpiť tento skvelý projekt GameFi v počiatočnej fáze.

12. AltSignals (ASI)

Čo je ASI?

AltSignals , hoci nie je striktne spoločnosťou GameFi, zostáva v súčasnosti jednou z najhorúcejších investícií na trhu. Tento projekt zahŕňa speňaženie kryptomien rovnako ako iné platformy GameFi, ale základná užitočnosť AltSignals je jedinečná.

Po prvé, AltSignals je online obchodná komunita, ktorá svojim členom poskytuje ziskové signály na nákup alebo predaj. Táto platforma poskytuje indikátor algoritmického obchodovania s názvom AltAlgo™ , ktorý neustále dosahuje 90 % úspešnosť. Teraz je token ASI nastavený tak, aby komunite priniesol ešte viac výhod a doplnil novú sadu obchodných nástrojov poháňaných AI.

UpdateAI je poháňaný AI, aby poskytoval vysoko presné obchodné signály. Táto sada nástrojov je v súčasnosti vo vývoji a bola špeciálne navrhnutá na zlepšenie už úspešného indikátora AltAlgo™.

Nová ponuka AI spoločnosti AltSignals kombinuje algoritmy strojového učenia so spracovaním prirodzeného jazyka (NLP). To umožňuje UpdateAI okamžite analyzovať rozsiahle a zložité súbory údajov predtým, než obchodníkom s kryptomenami poskytne presný signál na nákup alebo predaj.

Prečo sa oplatí kúpiť ASI?

Token ASI poskytuje všetkým svojim držiteľom prístup do UpdateAI a AI Members Club. AI Members Club ponúka členom ešte viac výhod vrátane správcovských práv, privilégií na beta testovanie a možnosť zarobiť si digitálne aktíva účasťou na rôznych funkciách.

Zatiaľ je ASI úplne nové vydanie. Keďže tento token je jedným z tých, ktorí stoja v popredí revolúcie AI v blockchain, časom by sa mohol stať mimoriadne cenným. Presale tokenov ASI je ideálnou príležitosťou zapojiť sa do tohto projektu, pretože je nepravdepodobné, že by tento token opäť dosiahol také nízke cenové úrovne.

Je kryptomena GameFi dobrá investícia?

Najlepšie návrhy GameFi prinášajú revolúciu do tradičného hrania s rozsiahlymi virtuálnymi svetmi, aktívami v hre a integrovanými finančnými odmenami. Očakáva sa, že tieto dodatočné užívateľské výhody časom vytvoria ešte väčší dopyt, vďaka čomu budú kryptomeny GameFi vynikajúcou investičnou príležitosťou.

Ktoré kryptomeny je teraz najlepšie kúpiť?

Jedným z najzaujímavejších projektov vo vesmíre je momentálne Metacade . Tento projekt sa nedávno spustil a pritiahol značnú pozornosť pre svoju jedinečnú ponuku blockchain.

Metacade môže v priebehu času hostiť veľké množstvo používateľov, pričom kombinuje tradičné herné prvky s funkciami založenými na blockchain. Ide o najväčšiu zbierku P2E arkádových hier na blockchain a každý titul ponúka hráčom automatické finančné odmeny.

Časté otázky týkajúce sa kryptomien

Aká je budúcnosť GameFi?

GameFi je široký pojem, ktorý sa používa na označenie všetkých blockchain projektov, ktoré kombinujú hranie s financiami. Tokenizácia a blockchain distribuovaná účtovná kniha vám umožňujú automaticky poskytovať finančné odmeny pri plnení úloh a postupe cez herné úrovne vďaka všestrannosti inteligentných zmlúv.

GameFi je všeobecne považovaný za nové revolučné riešenie pre širší herný priemysel. Kombinácia pohlcujúcich metaverse svetov a integrovaných finančných odmien sa môže stať základom, čo vedie k neustálemu zvyšovaniu jej celkovej hodnoty.

Môžem staviť na tokeny GameFi?

Mnohé platformy GameFi umožňujú používateľom staviť žetóny priamo na mieste. To umožňuje hráčom generovať pasívny príjem ako odmenu za poskytnutie likvidity a pomoc pri zabezpečení danej platformy.

Ako zarábajú GameFi projekty?

Mnoho herných finančných platforiem je bezplatných, takže zavedenie NFT v danej hre pomáha vytvárať likviditu. Tieto projekty však možno speňažiť mnohými spôsobmi, vrátane priamych investícií do ich natívneho tokenu.

Keďže GameFi je založený na zarábaní počas hrania, projekty si musia dávať pozor, aby generovali viac príjmov, než vyplácajú v odmenách. To pomáha zabezpečiť finančnú stabilitu projektov GameFi. Výsledkom je, že pre najlepšie projekty GameFi často existuje viacero tokov.

Čo je Metaverse?

Termín „Metaverse“ zvyčajne označuje svety virtuálnej reality integrované s technológiou blockchain. To umožňuje používateľom ponoriť sa do hry hlbšie než kedykoľvek predtým, čím sa hry na hranie rolí pre viacerých hráčov (MMORPG) v otvorenom svete dostanú do virtuálnej reality. Schopnosť blockchain dodávať zberateľské predmety do hier a skutočná finančná hodnota v týchto hrách ich robí pre hráčov mimoriadne atraktívnymi.

Môžete sa zapojiť do presale Altsignals tu .