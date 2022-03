Aave V3 vidí, že popredný poskytovateľ úverov DeFi expanduje za Avalanche, Ethereum a Polygon.

Aave, jedna z popredných platforiem decentralizovaných financií (DeFi) na trhu, oznámila V3 svojho protokolu.

V tretej verzii Aave rozširuje svoj fond likvidity na šesť ďalších blockchainov, uviedla platforma vo svojom vydaní.

Podľa oznámenia spustenie V3 umožňuje prístup k funkciám výpožičného protokolu pre Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony a Arbitrium. Okrem týchto šiestich blockchainov je spoločnosť Aave pripravená nasadiť najnovšiu iteráciu svojho protokolu do siete Ethereum.

„Aave V3 je výsledkom neustáleho opakovania vyplývajúceho zo zapojenia komunity a rastu ekosystému ,“ povedal Stani Kulechov, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Aave Companies.

Čo ďalej s protokolom DeFi, Kulechov dodal:

„V3 prináša nových a existujúcich členov komunity Aave, aby sa zúčastnili na Aave DAO, ktoré bude naďalej formovať budúcnosť DeFi .“

Podľa Aave „V3 prináša prelomové nové funkcie, ktoré siahajú od zvýšenej kapitálovej efektívnosti po rozšírenú decentralizáciu .“

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

— Aave (@AaveAave) March 16, 2022