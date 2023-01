Aký je bitcoinový hash rate? A prečo je na historických maximách?

Kľúčové informácie

Hodnota bitcoinu hash je množstvo výpočtového výkonu, ktorý prispel k ťažbe

Naďalej dosahuje nové historické maximá

To stláča ziskovosť baníkov v čase, keď náklady na elektrinu vzrástli a cena bitcoinu klesla

Celkovo vysoká miera hash znamená zdravú a bezpečnejšiu bitcoinovú sieť

„All-time high” je fráza, ktorú som pri pokrývaní kryptomenového priestoru dlho nepoužil. Ale ak sa pozriete, je tu niečo, čo naďalej dosahuje vyššie maximá, a to je bitcoinový hash rate.

Hodnota hash bitcoinu sa vzťahuje na množstvo výpočtového výkonu, ktorý sa do siete privádza prostredníctvom ťažby . A ako ukazuje graf nižšie, nezdá sa, že by sa jeho neúprosný vzostup počas pandémie nespomalil. Čo to však znamená a prečo stúpa?

Aký je bitcoinový hash rate?

Časy, keď mohol ktokoľvek ťažiť na svojom osobnom počítači, sú preč. Dnes ťažbe dominujú veľké ťažobné pooly, využívajúce špecializované počítače špeciálne navrhnuté na tento účel.

Prax ťažby v skutočnosti zahŕňa tieto počítače riešenie zložitých matematických hádaniek. Akonáhle je táto hádanka vyriešená, posledný blok transakcií môže byť overený a pripojený k blockchainu predtým, ako sa proces zopakuje v súvislosti s ďalším blokom a ďalšou matematickou hádankou. Po vyriešení hádanky a potvrdení bloku dostane baník zodpovedný za túto prácu zaplatené v novo vytvorených bitcoinoch.

Toto všetko je veľmi komplikované, ale čo je dôležité pochopiť, je, že Bitcoin je naprogramovaný tak, aby uvoľnil určitý počet Bitcoinov v priebehu času, pričom blockchain je kódovaný tak, že každých desať minút sa pridá (overí) nový blok.

Ale keď sa k sieti pripojí viac počítačov a zvýši sa rýchlosť hash, tieto hádanky by sa mali vyriešiť rýchlejšie, čo znamená rýchlejšie blokovanie a uvoľnenie väčšieho množstva bitcoinov. Správny? No, tu je vec. Úprava obtiažnosti je zakódovaná do bitcoinu – to znamená, že čím väčší výpočtový výkon sa pripojí k sieti, tým ťažšie je vyriešiť tieto hádanky.

Nepýtajte sa ma, ako to funguje, pretože ani zďaleka nerozumiem tomu, čo je pod kapotou mýtickej beštie, ktorou je bitcoinový blockchain, ale hlavným bodom je, že čím viac baníkov sa pripája, obtiažnosť stúpa.

A keďže sa bitcoin stal populárnejším (a zdražel), presne to sa stalo. Do siete sa pripojilo viac baníkov a dnes ide o vysoko pokročilý proces. Pred desiatimi rokmi, keď existovalo len málo baníkov, sme vy a ja mohli vytiahnuť svoje notebooky a ťažiť v rozumnej miere.

Prečo je na historických maximách?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo hash rate naďalej stúpa na nové maximá. Základom je však to, že nárast baníkov spôsobuje stúpanie hash rate.

Otázka teda teraz znie, prečo sa baníci naďalej pripájajú, keď cena bitcoinu prudko klesá. Existuje niekoľko potenciálnych odpovedí.

Prvým je, že počas pandémie býčieho behu bolo ťažobné vybavenie vzácne a ceny položiek, ako sú čipy, boli nebetyčné. Mnoho baníkov si objednalo nové ťažobné súpravy počas behu s býkmi, ale vybavenie dostali len nedávno (alebo niektoré ešte nie).

Navyše, keď cena bitcoinu klesla, znížila sa aj ziskovosť ťažby, keďže príjmy baníkov sú denominované v bitcoinoch. Bolo vyvinuté nové ťažobné zariadenie, ktoré sa predáva za nižšiu cenu ako predtým, čo pomáha zvýšiť počet baníkov.

Ďalšou teóriou je Ethereum Merge. Stalo sa to v septembri, keď Ethereum prešlo z Proof-of-Work na Proof-of-Stake, čo znamená, že ťažba v sieti prestala. Niektorí z týchto nepracujúcich Ethereum baníkov preto prešli na ťažbu bitcoínov.

Čo znamená vyšší hash rate?

Prvým dôsledkom zvyšujúceho sa hash rate je samozrejme väčší tlak na ťažiarov. Väčšia konkurencia a vyšší požadovaný hash rate stláčajú ich ziskovosť, najmä v čase, keď náklady na elektrinu vzrástli a výnosy (Bitcoin) klesli.

Najlepší spôsob, ako to vidieť, je pozrieť sa na vývoj cien akcií v roku 2022 niektorých verejných ťažobných spoločností.

Pozitívnou stránkou je, že bitcoinový hash rate sa považuje za bezpečnostnú metriku siete. Čím vyššia je miera hash, tým je sieť bezpečnejšia, takže v tomto kontexte predstavuje historické maximum dobrú vec.

To je dôvod, prečo je vysoká miera hash všeobecne vnímaná priaznivo, pretože znamená zdravú sieť. Jediný problém je, že baníci cítia tlak.