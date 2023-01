Cenová prognóza Sandbox (SAND) – prečo Metacade (MCADE) v roku 2023 prekoná SAND

Sandbox je síce jedným z kryptografických prvovýrobcov, ale jeho pokles počas medvedieho trhu v roku 2022 vyvolal u niektorých investorov zdesenie. Zaujíma vás, čo je pripravené pre tento popredný metaverse token? Nižšie nájdete cenovú predpoveď The Sandbox na rok 2023 a dozviete sa o Metacade projekte, o ktorom mnohí predpovedali, že by tento rok mohol výrazne prekonať SAND.

Sandbox (SAND) nedokázal prilákať hráčov

Sandbox je virtuálny svet založený na sieti Ethereum, kde môžu používatelia skutočne vlastniť a speňažiť svoje výtvory. Táto platforma, ktorá je zasadená do otvoreného ekosystému, umožňuje hráčom preskúmať svoju kreativitu a používať rôzne nástroje na vytváranie pohlcujúcich zážitkov.

Sandbox využíva NFT na reprezentáciu aktív v hre, ako sú LAND a ASSETS, čo umožňuje ich nákup a predaj na otvorenom trhu. Je to jeden z popredných metaverse kryptoprojektov spolu s Decentraland, ktorý zaznamenal prudký nárast ceny tokenov SAND po tom, čo Facebook, po novom Meta, oznámil svoj vstup do metaverse.

Záujem sa však počas medvedieho trhu v roku 2022 vytratil a cena SAND prudko klesla. Po dosiahnutí maxima 8,48 $ v novembri 2021 SAND nedávno dosiahol minimum 0,37 $, čo predstavuje približne 95,6 % pokles.

Čiastočne je to spôsobené nedostatočným osvojením zo strany bežných hráčov. Od začiatku roku 2021 sa The Sandbox snaží dlhodobo prilákať viac ako 1 000 používateľov denne, avšak často ide len o stovky používateľov (DappRadar). Porovnajte to s tradičnými metaverse hrami ako Roblox a Fortnite, ktoré získavajú milióny aktívnych používateľov denne a The Sandbox sa zdá byť trochu nadhodnotený.

Cenová prognóza Sandbox (SAND)

SAND však v januári ožil. Po dosiahnutí minima 0,37 USD sa SAND za dva týždne zotavil a dosiahol maximum 0,71 USD. Očakáva sa, že podľa predpovedí cien bude The Sandbox klásť značný odpor. V krátkodobom horizonte mnoho expertov na predpovede cien stanovilo Sandbox už na 0,54 USD. Z dlhodobého hľadiska niektorí analytici predpovedajú, že SAND by mohol klesnúť na 0,24 USD, ak sa počet používateľov čoskoro nezvýši.

Metacade (MCADE) nastavuje štandard pre herné komunity

Metacade je komunitné centrum typu play-to-earn (zarábanie hraním), ktorého cieľom je, podobne ako The Sandbox, revolúcia vo vlastníctve hier. Namiesto toho, aby hráči získali vlastníctvo ich aktív v hre, Metacade im umožňuje skutočne vlastniť komunitu, ktorú nazývajú domovom.

V zásade má Metacade všetko, čo by ste očakávali od platformy sociálnych hier, ako sú fóra, recenzie, rebríčky hier a turnaje. Očakáva sa, že využitím výhod kryptomien a decentralizácie naštartuje novú paradigmu v spôsobe fungovania sociálnych platforiem.

Napríklad, koncom tohto roka bude spustená schéma Metagrants. Metagranty dávajú držiteľom MCADE hlasovacie práva, aby určili, ktorí vývojári hier by mali získať finančné prostriedky z pokladnice Metacade. Desiatky vývojárov budú bojovať proti sebe a získajú najviac hlasov v každej súťaži Metagrant, pričom víťaz získa financie na budovanie svojej vízie. Majú dokonca možnosť využiť natívne testovacie prostredie Metacade na získanie spätnej väzby o svojich hrách od najnáruživejších priaznivcov.

Tieto komunitou podporované tituly sa potom pridajú do virtuálnej arkády Metacade, aby si ich mohol zahrať ktokoľvek. S potenciálom byť zodpovedný za vytváranie niektorých z najlepších P2E hier, aké kedy svet videl, by sa Metacade mohol čoskoro dostať do centra pozornosti.

V roku 2024 sa Metacade stane decentralizovanou autonómnou organizáciou (DAO) a dokončí svoj posledný krok k tomu, aby sa stal prvou hráčskou virtuálnou arkádou na svete. Odtiaľ bude smerovanie projektu určované komunitou, pričom členovia kolektívu sa ujmú vedúcich úloh. Budú sa môcť rozhodnúť, ktoré vylepšenia sa implementujú, či prijmú nové partnerstvá a dokonca si nastavia rýchlosť spaľovania zásob tokenov – krok, ktorý by mohol v priebehu času neustále zvyšovať cenu MCADE.

Cenová prognóza Metacade (MCADE)

V porovnaní s cenovou prognózou The Sandbox sa očakáva, že Metacade tento rok prekoná SAND. Jeho presale tokenov MCADE bol obrovským úspechom a v beta predaji sa predalo viac ako 1,12 milióna dolárov. V súčasnosti je v druhej fáze svojho presale, kde Metacade získal viac ako 3,2 milióna dolárov, zatiaľ čo token MCADE sa zvýšil o 50 % na 0,012 USD z pôvodnej ceny 0,008 USD. V čase, keď sa presale skončí, predpokladá sa, že sa vyšplhá až na 0,02 USD, čo znamená, že prví investori by mohli získať 150 %!

Keďže odvetvie GameFi pravdepodobne urobí v roku 2023 významné kroky, Metacade by mohol byť najhorúcejším P2E tokenom. Analytici začali predpovedať ceny na úrovni 0,20 dolára do konca roka, pričom niektorí dokonca predpovedali, že by mohli dosiahnuť 0,50 dolára – až o 2 400 % viac oproti predpokladanej konečnej presale cene.

Zdá sa, že Metacade (MCADE) určite prekoná The Sandbox

Už teraz je jasné, že MCADE je lepšou investičnou voľbou ako SAND. Zatiaľ čo The Sandbox bol určite priekopníkom v metaverse svetoch založených na krypto, jeho nedostatočné prijatie sa pravdepodobne v dohľadnej dobe nezmení. To je dôvod, prečo cenová prognóza Sandbox predpovedá, že opätovné získanie 8 USD je takmer nemožným cieľom v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov; jednoducho nie je dostatočný dopyt.

Medzitým, Metacade môže získať všetko a prakticky nič nestratiť. Jeho presale tokenov MCADE už prilákal tisíce investorov a veľkú pozornosť médií a zdá sa, že súčasných 3,2 milióna dolárov je len začiatok. Ak uvažujete o investícii do SAND, zastavte sa a nájdite si chvíľu, prelistujte si whitepaper Metacade a zistite, prečo ho niektorí nazývajú najlepším P2E tokenom roku 2023.

The Sandbox (SAND) si môžete kúpiť v eToro tu .