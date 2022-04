Brazílsky senát schválil návrh zákona o kryptomenách v utorok, zatiaľ čo Stredoafrická republika urobila podobný krok minulý týždeň.

Brazília sa stala najnovšou krajinou, ktorá schválila návrh zákona o regulácii kryptomien, a pripojila sa tak k rastúcemu počtu krajín na celom svete, ktoré sa snažia zaviesť kryptomeny do finančných regulačných rámcov.

Senát údajne schválil návrh zákona v utorok.

Regulačný rámec kryptomien

Návrh zákona načrtáva vytvorenie regulačného rámca šitého na mieru pre kryptopriemysel, pričom výkonná zložka vlády je poverená legislatívou.

Vláda má tiež zodpovednosť za vytvorenie nového regulátora pre krypto sektor. Ak tomu tak nie je, v návrhu zákona sa ustanovuje, že buď Komisia pre cenné papiere alebo centrálna banka budú mať mandát na jej reguláciu.

V snahe prilákať do krajiny podniky zamerané na krypto, zákonodarcovia zahrnuli ustanovenia, ktoré odstraňujú dovozné poplatky pre ťažiarov bitcoínov.

Návrh zákona teraz smeruje do Poslaneckej snemovne, ktorá ho v prípade schválenia pošle prezidentovi na schválenie. Malo by sa tak stať do konca roka 2022.

Stredoafrická republika tiež sleduje reguláciu kryptomien

Správy o tom, že brazílski zákonodarcovia v stredu schválili návrh zákona o kryptomenách, prichádzajú niekoľko dní po tom, čo vyšlo najavo, že podobný krok urobili aj ich náprotivky v Stredoafrickej republike.

Zatiaľ čo prvé titulky hovorili o tom, že CAR prijala bitcoín ako zákonné platidlo, pravdou bolo, že zákonodarcovia schválili návrh zákona o vytvorení regulačného rámca pre kryptomeny.

V stredu správa BNN Bloomberg citovala ministra financií krajiny Herve Ndobu, ktorý tento krok potvrdil. V komentároch uskutočnených prostredníctvom telefonického rozhovoru Ndoba uviedol, že legislatíva sa snaží o to, aby boli kryptomeny legálne vo finančnom systéme.

Ale zatiaľ čo zákon by v krajine využíval kryptomeny legálne, Stredoafrická republika sa nesnažila urobiť bitcoin alebo inú kryptomenu zákonným platidlom, ako to urobil Salvádor.

Salvádor, ktorého prezident Nayib Bukele je veľkým zástancom bitcoinu, zostáva zatiaľ prvou a jedinou krajinou, ktorá prijala bitcoin ako zákonné platidlo.