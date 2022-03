Cardano začalo rásť po svojom včerajšom zaradení do novo spustenej platformy Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund. Vo svojich ziskoch pokračuje aj dnes a v čase písania tohto článku vzrástol o 18 %.

Ak vás priťahujú jedinečné funkcie a chcete sa dozvedieť, ako a kde kúpiť Cardano, tento sprievodca je pre vás.

Cardano je overený protokol s otvoreným zdrojom, ktorého cieľom je umožniť „tvorcom zmien, inovátorom a vizionárom“ dosiahnuť pozitívne globálne zmeny.

Blockchainový ekosystém chce zvýšiť bezpečnosť, transparentnosť a spravodlivosť v spoločnosti prerozdelením moci z centralizovaných „nezodpovedných“ štruktúr na jednotlivcov.

Je to jeden z najväčších ekosystémov, ktorý úspešne uplatňuje proof-of-stake. Tento mechanizmus konsenzu je oveľa menej energeticky náročný ako algoritmus proof-of-work spoločnosti Bitcoin.

Cardano je hrdé na to, že všetky technológie, ktoré vyvíja, prechádzajú odborným hodnotením. Tento postup pomáha blockchainu, aby bol stabilný a odolný, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť predvídania potenciálnych nástrah skôr, ako sa prejavia.

Vzhľadom na to, aké ťažké je prísť s presnou predpoveďou kryptomien, by ste nikdy nemali robiť žiadne rozhodnutia ovplyvňujúce vaše financie pred hĺbkovou analýzou trhu. Neinvestujte viac, ako si môžete dovoliť stratiť.

Podľa FX Street by Cardano mohol čeliť swingovým maximám v oblasti 1,20 USD. Cena bude pravdepodobne naďalej rásť, pretože objem sa otáča v prospech býkov, čo pridáva ďalší náznak budúcej sily a hybnosti nahor.

