Crypto potrebuje viac verejných spoločností – kolaps Circle IPO svedčí o problémoch v tomto odvetví

V roku 2021 to bolo vo svete kryptomien ružové.

Burza pod názvom Coinbase vstúpila na burzu v apríli v hodnote 86 miliárd dolárov. Bola to prvá veľká krypto spoločnosť, ktorá vstúpila na burzu. Okamžite bol vyhlásený za finančného giganta na Wall Street, jeho trhová kapitalizácia bola väčšia ako burzy, na ktorých sa obchodovalo. Trhová kapitalizácia Nasdaqu bola 26 miliárd USD, zatiaľ čo ICE (materská spoločnosť NYSE) bola ocenená na 67 miliárd USD.

Práve v tejto súvislosti spoločnosť Circle, emitent USD Coin, piatej najväčšej kryptomeny a druhého najväčšieho stablecoinu na svete, oznámila svoje vlastné plány verejne obchodovať. V hodnote 4,5 miliardy dolárov sa do konca roka mala obchodovať na burze v New Yorku pod tickerom CRCL.

Spoločnosť Circle potom začala bojovať o podiel na trhu prostredníctvom svojho USD Coinu od konkurenčného Tetheru a ceny kryptomien neustále stúpali. Do februára 2021 sa jeho ocenenie zdvojnásobilo na 9 miliárd dolárov. A potom sa všetko zmenilo.

Medvedí trh končí nádeje na vstup na burzu

Keď svet prechádzal do prísneho monetárneho prostredia, pričom sadzby rástli v reakcii na inflačnú krízu, cena rizikových aktív sa znížila. Najhoršie dopadli kryptomeny, pričom trh bol úplne spustošený.

To zmarilo plány spoločnosti Circle na zverejnenie, pričom spoločnosť ich nakoniec v decembri zrušila. Dobrým spôsobom, ako zhodnotiť, aké zlé by bolo načasovanie, keby sa Circle stal verejným, je pozrieť sa na cenu akcií Coinbase (napísal som podrobne o trápení Coinbase tu ).

Dokonca aj po 45 % na začiatku nového roka je trhová kapitalizácia stále na úrovni 13 miliárd USD, čo je o 85 % menej ako jej hodnota 86 miliárd USD, keď bola zverejnená. S ohľadom na túto skutočnosť nie je ťažké pochopiť, prečo sa spoločnosť Circle rozhodla nechať dohodu vyprchať.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Crypto potrebuje verejné spoločnosti

Veľkým porazeným v tomto všetkom sú kryptomeny. Napísal som veľa o tom, čo považujem za najväčší problém za posledný rok, a to je zásah do reputácie celého odvetvia.

Nielen to, ale aj pretrvávajúci nedostatok transparentnosti okolo toľkých centralizovaných spoločností v tomto priestore je škodlivý. Príliš dlho tieto spoločnosti pôsobili vo svete divokého západu s nulovou reguláciou a slobodnou vládou.

Binance je dobrým príkladom. Po zrútení FTX zverejnila dôkaz o správach o rezervách, avšak spoločnosť Mazars, audítorský partner vydávajúci rezervy, vzťah náhle zrušila a prestala poskytovať takéto správy pre všetky krypto spoločnosti.

Stalo sa to uprostred pokračujúceho nedorozumenia ohľadom toho, čo správy signalizovali. Totiž, tieto audity boli deklarované mnohými v kryptopriemysle, no v skutočnosti tomu nebolo nič blízke. Nebola tam žiadna zmienka o záväzkoch, ani nikde neboli dostatočne podrobné na to, aby investorom poskytli akúkoľvek dôveru.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Pád toľkých týchto centralizovaných hráčov – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, len aby sme vymenovali aspoň niektoré – celé odvetvie nesmierne zabolelo.

Zvýšený počet verejných spoločností by pomohol čeliť reputačnému úderu, ktorý kryptomeny utrpeli. Tak slabo, ako sa Coinbase darilo investorom, jej prítomnosť na akciovom trhu dodáva odvetviu, ktoré to tak veľmi potrebuje, atmosféru legitimity.

Spoločnosť Circle tvrdí, že má naďalej v úmysle zverejniť, ak v budúcnosti nastane ten správny moment. Celý kryptografický priestor by mal dúfať, že sa to potvrdí, keďže priemysel naďalej bojuje o legitimitu na veľkej scéne.