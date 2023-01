Takmer 13 miliónov bitcoinov sa nepohlo za viac ako rok, čo je historické maximum

Kľúčové informácie

Historické maximum 12,7 milióna bitcoinov sa za viac ako rok nepohlo

To znamená dve tretiny cirkulujúcej dodávky

Len 7 % bitcoinov sa za posledný mesiac presunulo

História ukazuje, že dlhodobí držitelia majú tendenciu stúpať, keď cena klesá, čo sa môže zdať neintuitívne

Skutočný príbeh je trochu jemnejší, pretože klesajúce objemy obchodov na medvedích trhoch poskytujú číhajúcu premennú, ktorá ovplyvňuje údaje

Jednou zo zaujímavých vecí na blockchaine je verejná dostupnosť všetkých druhov štatistík o sieti.

Veľa sa robí z fixného limitu ponuky bitcoínov, pričom konečná ponuka 21 miliónov bitcoinov by mala byť zasiahnutá do roku 2140. Býci to používajú ako príklad toho, prečo je aktívum naprogramované na rast ceny, pretože jeho nedostatok nevyhnutne vytlačí aktívum nahor.

Pri pohľade na reťazec tu na https://coinjournal.net/ sme si všimli zvláštnosť v týchto údajoch.

Dlhodobí držitelia naďalej rastú

Napriek krviprelievaniu, ktorým bola kryptomena v roku 2022, dlhodobí držitelia sa naďalej hromadia. Z 19,27 milióna bitcoinov, ktoré sú v súčasnosti v obehu, sa 12,77 milióna bitcoinov nepremiestnilo viac ako rok, čo je historické maximum.

Je to dosť významné číslo. V nasledujúcom grafe som vykreslil tieto bitcoiny proti dvom ďalším kategóriám: po prvé, bitcoiny, ktoré sa posunuli za posledný mesiac (obchodníci), a po druhé, bitcoiny, ktoré sa nepohli viac ako mesiac, ale posunuli sa za posledný rok (stredné -držitelia na dobu určitú).

V súčasnosti máme 66 % bitcoinov nepohnutých za viac ako rok – opäť historické maximum. Predchádzajúce maximum bolo v septembri 2020, keď značka dosiahla 63 %. Predtým bolo predchádzajúce maximum v apríli 2016 na úrovni 60 %.

Ďalších 27 % bitcoinov sa za posledný mesiac nepohlo, zatiaľ čo zvyšných 7 % možno považovať za obchodované bitcoiny, pohybujúce sa okolo blockchainu za posledný mesiac.

Prečo rastú dlhodobí držitelia?

Zjavná otázka je, prečo? Prečo sme svedkami toho, že dlhodobí držitelia tak výrazne rastú, keď je trh utláčaný?

No, rozhodol som sa zmapovať percento dlhodobých držiteľov voči cene bitcoinu. A výsledok je celkom zaujímavý – rozhodne sa zdá, že medzi cenou a dlhodobými držiteľmi existuje aspoň mierny inverzný vzťah. To znamená, že keď cena klesá, dlhodobí držitelia stúpajú. Hmm.

Ale v skutočnosti to dáva zmysel. Keď cena klesá, objemy a záujem na trhu majú tendenciu vysychať. S tým prichádza menej obchodovania a podľa definície menej držiteľov pod hranicou jedného mesiaca.

Zatiaľ čo príbeh o dlhodobých držiteľoch, ktorí nasávajú stále väčšie množstvo bitcoinových zásob, je často vykreslený v býčím svetle, nie som si istý, či to hovorí celý príbeh, keď zvážime tento historický vzor.

Iste, je pozitívne, že počet bitcoinov, ktoré sa nepohli za viac ako jeden rok, stúpa, pretože to ukazuje, že títo dlhodobí držitelia majú tendenciu počas čerpania nekapitulovať.

Ale zdravý obchodný trh a vysoká likvidita sú spojené s býčím trhom, čo je čiastočne dôvodom, prečo tu vidíme inverzný vzťah. Nehľadajte nič iné ako objem obchodov v roku 2022, ktorý na centralizovaných burzách klesol o 46 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom – to sú bilióny dolárov aktivity, ktoré už nie sú prítomné.

„Objemy obchodov sa v kryptopriestore znížili. To stiahlo aktivitu a nie je prekvapujúce, že časť bitcoinov obchodovaných v poslednom čase preto klesá. Analýza dlhodobých držiteľov je jemnejšia záležitosť ako hrubý predpoklad, že „viac bitcoinov v dlhodobých peňaženkách je býčích, a preto cena pôjde hore“. To jednoducho nie je to, čo sme historicky videli,“ povedal Max Coupland, riaditeľ CoinJournal.

Budem naďalej monitorovať všetku aktivitu v reťazci, pretože trh v týchto skorých fázach roku 2023 určite ukazuje viac života, pričom mäkšie údaje o inflácii dávajú trhu impulz, že môžeme odvrátiť vysoké úrokové sadzby skôr, ako sa pôvodne očakávalo. Preto bude zaujímavé sledovať dynamiku v reťazci.

Ale keď nabudúce niekto vyhlási, že je evidentne býčí, že na trhoch sa vrhá menej bitcoinov, možno si pamätajte, že situácia je o niečo zložitejšia.