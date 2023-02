Ethereum Deep Dive: Kontrola stavu pred aktualizáciou v Šanghaji budúci mesiac

Kľúčové informácie

Aktualizácia Etherea v Šanghaji je naplánovaná na marec, keď budú uvoľnené všetky vsadené ETH a budú oprávnené na predaj

V súčasnosti je vsadených 16,1 milióna ETH, čo sa rovná 26 miliardám USD, 14 % z celkovej ponuky

Kapitál za posledný rok utiekol z ekosystému Ethereum, pretože vyššie úrokové sadzby od Fedu ponúkajú investorom alternatívny zdroj výnosov, zatiaľ čo sadzby DeFi sa zrútili.

Celková uzamknutá hodnota (TVL) v Ethereu klesla o viac ako 75 % od svojho vrcholu

Ethereum má na obzore veľkú udalosť.

Dlho očakávaný upgrade v Šanghaji je naplánovaný na marec. Toto je kľúčový dátum, pretože po dlhom čakaní na investorov bude ETH uzavretý v zmluve o stakingu ETH 2.0 konečne uvoľnený.

A je toho veľa. 16,4 milióna ETH, aby sme boli presní, čo zodpovedá 15 % celkovej dodávky. Toto uzamknuté ETH má v čase písania tohto článku hodnotu takmer 26 miliárd dolárov.

Objem etherea a TVL sú znížené

Ak ste nežili pod skalou, budete vedieť, že posledný rok v kryptomenách bol rozhodne nezábavný. Objemy, úroky a ceny sa v priestore znížili, pretože trh torpédovalo hrozné makro prostredie spojené s niekoľkými kryptografickými škandálmi.

Pokiaľ ide o Ethereum, pri pohľade na objem transakcií sú čísla v skutočnosti o niečo lepšie, ako by sa dalo očakávať, ale stále to nie je príliš pekné čítanie.

Z maxima 1,5 milióna transakcií za deň toto číslo určite kleslo, no stále sa pohybuje okolo miliónovej hranice a podstatne vzrástlo v porovnaní s obdobím pred COVID. Je pozoruhodné, že niekoľko konkurentov Etherea kleslo výrazne viac, pričom jeho podiel na trhu následne rastie; môže to byť väčší kus koláča, ale koláč je výrazne menší.

Kapitál utiekol z ekosystému Ethereum

TVL je možno lepším ukazovateľom. Metrika sumarizuje únik kapitálu z vesmírneho vrtu, pričom Ethereum kleslo na 28 miliárd dolárov, čo je 74% pokles z vrcholu 109 miliárd dolárov v novembri 2021.

Do vyššie uvedeného grafu som zahrnul cenu ETH, aby som ukázal, ako to súvisí s cenou. To dáva intuitívny zmysel, samozrejme, a cena ETH sa zrútila v priamom prenose s TVL.

Ale pri denominácii vyššie uvedeného grafu v ETH namiesto USD stále ukazuje pokles.

Svedčí to o poklese v krypto priestore vo všeobecnosti, ale aj o skutočnej hrozbe pre DeFi, ktorou je zvyšovanie úrokových sadzieb v ekonomike.

Federálny rezervný systém sa zapojil do extrémne agresívneho turistického cyklu, keď sa snaží agresívne obmedziť infláciu. Nielenže to zvýšilo cenu rizikových aktív, ale ponúklo to konkurencieschopný zdroj výnosov pre investorov, ktorí boli predtým nútení prejsť na rizikovú krivku, z ktorých mnohí sa pozerali na závratne vysoké sadzby DeFi.

Nielenže sadzba Fedu vyskočila z takmer nuly na 4,5 %, ale výnosy DeFi klesli opačným smerom a znížili sa smerom k 1 %/2 % zo závratných úrovní zaznamenaných počas pandémie, z ktorých mnohé boli v tínedžerskom veku. To spôsobilo, že z Etherea ušiel ďalší kapitál.

Oči sa teraz obrátia na inováciu v Šanghaji

Všetky oči sa teraz obrátia na šanghajskú inováciu, ďalší významný dátum pre Etheruem, po udalosti Merge, ktorá bola uvedená do prevádzky v septembri a konvertovala sieť na Proof-of-Stake, na základe predchádzajúceho konsenzu Proof-of-Work.

Zatiaľ čo možnosti likvidných stávok umožnili mnohým investorom obchodovať s ETH bez ohľadu na to, uvoľnenie takého množstva ETH je napriek tomu veľká vec. Nadviažem ďalším dielom o tom, čo by to mohlo znamenať pre cenu ETH, ale pokiaľ ide o základy a pokračujúci rozvoj siete, je to určite krok správnym smerom.

Zlúčenie sa naťahovalo, ale v septembri prišlo a prebehlo hladko. Inovácia v Šanghaji je ďalšou fázou toho.