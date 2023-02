Januárová rekapitulácia: Býci sú späť na vrchole, ale všetky oči upriamené na Federálny rezervný systém

Kľúčové informácie

Kryptomeny najlepšie v januári za takmer desať rokov

68 % ponuky bitcoinov v zisku v porovnaní s 50 % na začiatku januára

Korelácia medzi bitcoinmi a rizikovými aktívami je blízko k historickým maximám, pričom kľúčom je aj naďalej politika úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému

Je dôležité oslavovať víťazstvá, však? A páni, potrebovali krypto investori vyhrať? Po roku plnom bankrotov, zatýkaní, prepúšťania a červených rebríčkov sa nový rok pekne začal.

Január je v skutočnosti najlepším mesiacom kryptomien od roku 2013. Pozrime sa na súhrnnú štatistiku za mesiac bannerov a získame prehľad o krajine, keď stránku zmeníme na február.

Miera financovania je kladná

Po otvorení mesiaca na 16 600 dolároch bitcoin uzavrel januárové obchodovanie na 23 100 dolároch so ziskom skvelých 39 %.

Miera financovania je cena, ktorú obchodníci platia za dlhodobú alebo krátku cenu aktíva na termínovom trhu. Ak je miera financovania kladná, znamená to, že dlhé obchody sú dominantné a dlhodobí obchodníci platia za pozície short obchodníkom. Platí to aj naopak, čo znamená, že negatívna miera financovania znamená, že obchodníci s krátkymi obchodmi platia obchodníkom s dlhou dobou.

To znamená, že aj keď je to ďaleko od dokonalosti, je to slušné meradlo nálady na trhu. Keď sa pozrieme na kurz počas januára, bol pozitívny počas všetkých dní okrem dvoch, keďže býky vládli býkom.

Bitcoinoví obchodníci sú opäť v zisku

Najlepší spôsob, ako zhrnúť bohatstvo kryptotrhu tento mesiac, je pozrieť sa na objem ponuky v zisku. Veci skončili minulý rok dosť prudko, pričom polovica z 19,3 milióna obežnej ponuky bitcoínov bola v zisku.

Rýchly posun vpred o 31 dní a toto číslo sa teraz zvýšilo o 68 %.

Cesta späť je dlhá

O tom, aké vážne boli škody spôsobené v roku 2022, som samozrejme písal len včera . Toto nie je prípad malej nežnej starostlivosti, ktorá prevracia bohatstvo trhu. Odvetvie je stále obliehané zlými správami, pričom prepúšťanie a bankroty sa ani zďaleka neskončili, ak máme za posledných pár týždňov niečo urobiť.

Crypto, viac ako kedykoľvek predtým, jednoducho nasleduje makro. Nič iné nespôsobuje túto rally. A keďže dnes popoludní zasadne americká centrálna banka, aby načrtla svoju najnovšiu politiku úrokových sadzieb, odraz by sa mohol celkom rýchlo zvrátiť alebo dokonca ešte viac posilniť, v závislosti od slov predsedu Jeroma Powella.

Korelácie zostávajú vysoké

Neberte ma za slovo. Rýchly pohľad na korelácie v hre ukazuje, ako veľmi drží Jerome Powell bitcoin v ruke.

Niekde je v tom irónia; légia obchodníkov s kryptomenami, ktorí nervózne čakajú na slová predsedu centrálnej banky, aby zistili, kam Bitcoin a zvyšok trhu smeruje. Čo to bolo s príbehom o hedgingu ?

A ak bola korelácia medzi trhom a bitcoinmi strmá, môžete sa staviť, že vaše dno satoshi je medzi bitcoinmi a zvyškom trhu ešte vyššie. Odkedy sme okolo apríla 2022 prešli do tejto novej éry zvýšených úrokových sadzieb, Fed drží bitcoin za ruku stále pevnejšie a bitcoin drží za ruku každú druhú kryptomenu.

Záverečné myšlienky

Pre kryptomeny to bol hviezdny mesiac, ktorý vyvolával spomienky na explozívne behy, ktoré boli schopné dosiahnuť v starých dobrých časoch býčieho trhu.

Keďže Federálny rezervný systém dnes popoludní oznámil svoju najnovšiu politiku úrokových sadzieb, trhy by mohli vykazovať volatilitu s impulzom k tejto najnovšej rally, spolu s náhlym obmedzením, oboje v závislosti od tónu, ktorý zasiahne predseda Jerome Powell.

Z dlhodobého hľadiska sa priestor stále otriasa mnohými negatívnymi udalosťami z minulého roka a obchodovanie s bitcoinmi ako páková stávka na Nasdaq nie je ani zďaleka ideálne.

Napriek tomu, že základy sa zdajú byť podobné komodite a veľké sny o budúcnosti, bitcoin zostáva nateraz vysoko špekulatívnym aktívom. A čo sa týka zvyšku kryptomien? Stačí skopírovať a prilepiť analýzu bitcoínov a zároveň zvýšiť volatilitu o stupeň (alebo tri).