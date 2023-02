Metacade – najväčšia arkáda GameFi v presale kryptomien

Je to vzácna príležitosť, aby sa objavil projekt, ktorý vyzerá, že má potenciál masívne narušiť priemysel v hodnote 200 miliárd dolárov . Je ešte zriedkavejšie nájsť tento projekt ako presale kryptomien, kde majú investori možnosť získať tokeny za diskontné ceny skôr, než hodnota exploduje.

Metacade vyzerá, že by to mohla byť jedna z týchto príležitostí, pričom do presale sa potichu hrnie stále viac a viac dôvtipných investorov, ako ukazuje projekt, ktorý za prostých 10 týždňov urobil neuveriteľných $4.5m.

Čo je Metacade?

Spoločnosť Metacade pripravila plány na vybudovanie neuveriteľnej arkády typu zarábanie hraním (P2E) v metaverse, ktorá prináša revolúciu v hraní hier prerozdeľovaním ziskov herného priemyslu späť k samotným hráčom. To im umožňuje spojiť sa s priateľmi a hrať svoje obľúbené herné tituly.

Zdá sa, že táto arkáda P2E sa stane najväčšou v celom kryptosvete, čo by Metacade postavilo na pól pozície, aby ťažilo z obrovského sieťového efektu a zachytilo obrovský kúsok rastúceho priestoru kryptohier.

Akým spôsobom Metacade funguje?

Metacade, ktorá sa v súčasnosti považuje za presale kryptomien, sa sústreďuje okolo fantastickej P2E pasáže, ale ponúka aj širokú škálu doplnkových funkcií. Jednou nepretržitou témou naprieč platformou sú odmeny s mnohými príležitosťami pre používateľov získať tokeny za celý rad rôznych akcií.

Používatelia sú odmeňovaní nielen za hranie hier v P2E pasáži, ale aj prostredníctvom súťažného a turnajového hrania, čo umožňuje tým, ktorí majú radi túto výzvu, postaviť sa komunite hráčov a získať možnosť získať ceny a tokenové odmeny. Používatelia, ktorí prispievajú na platformu, napríklad prostredníctvom poskytnutej verzie alfa alebo písania recenzií hier, môžu tiež získať odmeny, ktoré používateľom poskytujú štruktúru stimulov, aby pomohli platformu časom zlepšovať a rozširovať.

Použitie odmien týmto spôsobom znamená, že projekt pravdepodobne zaznamená prudký nárast prijatia, keď sa jeho plán spustí, čím sa vytvorí veľké množstvo impulzu pre projekt a umožní mu veľmi rýchlo dosiahnuť kritické množstvo. Akonáhle bude táto užívateľská základňa zavedená, projekt bude ťažiť zo sieťového efektu, pomôže udržať užívateľov a zabezpečí neustály rast projektu.

Projekt poháňa pomocný token MCADE, ktorý hrá kľúčovú úlohu vo fungovaní platformy. MCADE je nielen kritickým komponentom arkádového systému a vstupom na platformu pre používateľov, ale je to aj mena projektu. Tokeny sa používajú na všetko, od nákupu tovaru až po vstup do turnajov, čo zaisťuje, že s rastúcou adopciou bude paralelne generovaný stále väčší dopyt po MCADE.

MCADE možno tiež vsádzať, čo znamená, že držitelia, ktorí sú dostatočne trpezliví na to, aby počkali na nevyhnutné zvýšenie cien v priebehu času, môžu tiež získať pasívny príjem. Môžu dočasne odovzdať svoje tokeny, aby pomohli so zabezpečením platformy.

Ďalšou kľúčovou inováciou je iniciatíva Metagrants, ktorá poskytuje držiteľom MCADE možnosť hlasovať o projektoch, ktoré komunite ponúkli talentovaní vývojári hier. Hlasy držiteľov MCADE určujú, ktoré projekty sú financované – a potom zverejnené na platforme – čo znamená, že majú priame slovo v budúcom smerovaní platformy.

Môže MCADE dosiahnuť 1 $?

S extrémne vysokým potenciálom, ktorý Metacade ponúka, nikoho neprekvapí, že sa už hovorí o tom, aká vysoká by mohla byť cena tokenu za MCADE. Hovorí sa o tom napriek tomu, že je tak skoro, a že sa dá považovať za presale kryptomien.

Zatiaľ čo 1 dolár môže znieť ako obrovský nárast oproti presale cenám, Metacade má šancu zabezpečiť si čo i len 2 % z 200 miliárd dolárov herného trhu ako trhovú kapitalizáciu. To znamená, že cena MCADE by bola 2 doláre – ohromujúci 250-násobok ceny tokenu počas beta etapy presale!

Je Metacade dobrá investícia?

Metacade sa už teraz formuje ako silný kandidát na najlepší coin na investovanie v roku 2023, s neuveriteľným záujmom o projekt vzhľadom na jeho potenciál. Investori, ktorí sa chcú zapojiť, budú musieť konať rýchlo, pretože presale kryptomien Metacade nevyzerá, že bude trvať dlho.