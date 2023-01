Trhy s kryptomenami sa zotavujú, ale škody zostávajú vážne

Kľúčové informácie

Bitcoin je takmer 50% od svojich minim, ale stále je dole o viac ako dve tretiny od historických maxím

Niektoré metriky v reťazci ukazujú, o koľko je rally slabšie v porovnaní s predchádzajúcim pádom

Pozitívnych správ z odvetvia je stále málo, keďže trh sa pripravuje na najnovšiu politiku úrokových sadzieb, ktoré budú zverejnené na stredajšom stretnutí FOMC

Začnime hádankou. Aký zisk/stratu ste dosiahli, ak aktívum, ktoré vlastníte, vzrastie o 47 %, pričom predtým kleslo o 77 %?

Odpoveďou je strašná strata 67 %.

To je ťažká situácia, ktorej čelia investori do bitcoínov, ktorí koncom roka 2021 nakupovali na historických maximách. Aj keď trhy odštartovali rok v žiarivom štýle, je dôležité nestratiť perspektívu.

Ľudia však majú krátku pamäť. Keď bitcoin vzrástol takmer o 50 % z minima po kolapse FTX , krypto trhy majú z nich opäť ten závratný pocit. Je úžasné, čo môže nádej urobiť pre ľudí, čo? A nádejou myslím nádej, že úrokové sadzby opäť klesnú.

Federálny rezervný systém kontroluje cenu bitcoinu

Minulý týždeň som napísal článok o tom, ako táto najnovšia rally, ak niečo ukazuje, jednoducho raz a navždy dokazuje, ako veľmi sa Bitcoin obchoduje ako aktívum s extrémnym rizikom.

Bitcoin bol rozdrvený minulý rok, keď centrálne banky na celom svete prvýkrát v existencii Bitcoinu prepadli jastrabovi. Keďže lacné peniaze z posledného desaťročia už nie sú k dispozícii a vysoké výnosy z iných investícií, ako sú štátne pokladničné poukážky, skolabovali vysoko rizikové aktíva.

Technologický sektor, ktorý je tiež notoricky citlivý na úrokové sadzby, prepúšťa zamestnancov vľavo, vpravo a uprostred – Meta, Salesforce, Twitter, Google a zoznam pokračuje.

Toto posledné oživenie teraz prichádza, keď inflácia začína ochladzovať, s obnovenou nádejou, že bolesť z dusenia menovej politiky sa v skutočnosti jedného dňa skončí.

Trh zostáva spustošený

Hoci obraz nepochybne vyzerá ružovejšie ako tentoraz pred dvoma mesiacmi, kryptotrh je stále vo svete bolesti.

Bankroty stále plynú – pozri Genesis prihlášku minulý týždeň – zatiaľ čo existuje mnoho ďalších potenciálnych katalyzátorov poklesu, pretože trh sa stále ponorí do chaotického neporiadku Sama Bankmana-Frieda: DCG napríklad stále predstavuje veľa neistoty.

Zatiaľ čo ceny bežali, neexistujú žiadne mimoriadne dobré správy, ktoré by túto rally vysvetlili. Ako som povedal, je to všetko makro, investori hľadia priamo na Federálny rezervný systém.

Niekoľko grafov poskytuje dobrý obraz o bolesti, ktorá je na trhoch stále prítomná. Napriek nedávnemu vzostupu ukazovateľ čistého realizovaného zisku, čo je reťazová metrika vypočítaná porovnaním ceny nedávno presunutých mincí s cenou, za ktorú sa pohybovali predtým, ukazuje, ako veľmi slabne nedávne oživenie v porovnaní s rozsahom jeseň minulého roka.

Po pravde, netreba veci komplikovať. Napriek rozruchu „zaisťovacích“ príbehov a „nesúvisiacich investícií“, ktoré sa šírili cez COVID, je jasné ako vo dne v noci, že Bitcoin práve teraz obchoduje s očakávaniami úrokových sadzieb.

Nižšie uvedený graf je možno najdôležitejší zo všetkých kryptomien za posledných pár rokov.

Tento malý odraz na konci by sa mohol veľmi rýchlo zvrátiť v závislosti od toho, ako sa veci otrasú na nadchádzajúcom zasadnutí Fedu. Mohlo by to byť aj naopak, ak by veci skončili viac jastrabmi, ako je v súčasnosti cena na trhu.

Tak či onak, je jasné, čo hýbe trhmi práve teraz.