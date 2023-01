Genesis vyhlási bankrot, čo to znamená pre kryptomeny?

V pohybe, ktorý presne každý videl prichádzať, požičiavacia vetva kryptoplatformy Genesis konečne vyhlásila bankrot.

Je to ďalšia obeť na zozname pre Sama Bankmana-Frieda, pretože Genesis sa stáva najnovšou firmou, ktorá podľahla nákaze vyvolanej kolapsom FTX . Investori do kryptomien sa však teraz obávajú následných škôd, ktoré by mohli vyplynúť z tohto podania, keďže materskou spoločnosťou Genesis je Digital Currency Group (DCG) – tá istá spoločnosť, ktorá vlastní Greyscale Bitcoin Trust, najväčší bitcoinový fond na svete.

Poďme analyzovať, čo to všetko znamená.

Pri pohľade na dokumenty o konkurze Genesis uviedol viac ako 100 000 veriteľov. Údajne má dlh vyšší ako 3 miliardy dolárov.

O podaní sa už dlho uvažovalo. Pozastavil výbery 16. novembra v dôsledku ohromujúceho kolapsu FTX. Potvrdila však, že „nemá v pláne“ vyhlásiť bankrot a bude sa snažiť situáciu vyriešiť „konsenzuálne“.

Potom sa snažila získať finančné prostriedky na odvrátenie nevyhnutného. Údajne hľadala investície od Binance, ktorá odmietla pre konflikt záujmov. Oslovila aj niekoľko súkromných investičných spoločností, ale nakoniec požiadala o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11.

Podanie prichádza v ten istý týždeň, keď SEC podala žalobu proti spoločnosti Genesis a jej bývalému partnerovi Gemini kvôli neregistrovaným obchodom s cennými papiermi.

Gemini je kryptoburza založená dvojčatami Winklevossovými a ponúkala podobný produkt „Zarábajte“ mnohým týmto požičiavateľom kryptomien. Problém bol, že to bolo v spolupráci s Genesis. Podľa podmienok Earn zákazníci posielali kryptomeny Gemini v nádeji, že zarobia výnos. Blíženci, aby získali výnos, ktorý mohli zaplatiť týmto zákazníkom, previedli vklady na Genesis, ktorý tieto vklady investoval.

Dvojčatá Winklevoss hovoria, že Gemini mu dlhuje 900 miliónov dolárov prostredníctvom produktu Earn. Výbery z produktu Gemini Earn sú momentálne pozastavené.

Cameron Winklevoss reagoval na správy o vyhlásení bankrotu Genesis na Twitteri a pohrozil právnymi krokmi, pokiaľ DCG a generálny riaditeľ Barry Silbert nepredložia „spravodlivú ponuku veriteľom“. Obvinil Silberta z „podvodu“ a žiadal, aby odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa.

6/ Unless Barry and DCG come to their senses and make a fair offer to creditors, we will be filing a lawsuit against Barry and DCG imminently.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023