Najväčší bitcoinový fond na svete, Grayscale Bitcoin Trust, zaznamenal od začiatku roka nárast hodnoty o 25 %. Na druhej strane bitcoin medziročne vzrástol len o 4 %.

To znamená, že diskont na podkladové aktívum, bitcoin, je na najnižšej úrovni za posledné mesiace. Divergenciu som analyzoval v decembri, len pred štyrmi týždňami, keď zľava dosiahla historické maximum 50 % .

Dnes je zľava 37%, späť tam, kde bola pred hanebným kolapsom FTX .

Grayscale je trust, ktorý poskytuje investorom cestu k vystaveniu sa bitcoínom bez fyzického nákupu bitcoínov. To môže byť výhodné pre inštitúcie alebo iné subjekty, ktoré sa nemusia priamo zúčastniť na trhu s bitcoinmi z regulačných alebo právnych dôvodov.

Grayscale sa však zriedka obchoduje za rovnakú cenu, ako je jeho čistá hodnota aktív. Predtým sa obchodovalo s prirážkou za základný bitcoin, pretože akcie prudko vzrástli medzi investormi, ktorí sa zúfalo snažili dostať do expozície vysoko lietajúcej kryptomene.

Dnes je to však naopak – prudká zľava. Aj keď existuje veľký poplatok vo výške 2%, ktorý vysvetľuje niektoré zľavy, nie je to dosť blízko k preklenutiu zľavy 30%+, ktorú sme v tejto kryptozime neustále videli.

SEC nedávno zamietla žiadosť spoločnosti Grayscale o premenu trustu na fond obchodovaný na burze, čo naznačovalo medvediu akciu okolo fondu. Došlo tiež k nárastu konkurencie, pričom podobné fondy boli spustené najmä v Európe a podávali sa žiadosti o bitcoinové ETF.

Ale najvýznamnejšie obavy boli okolo bezpečnosti rezerv. Tento problém sa po páde FTX prehĺbil, keďže sa množili špekulácie, že materská spoločnosť Grayscale, Digital Currency Group (DCG), môže požiadať o bankrot.

DCG je tiež materskou spoločnosťou spoločnosti Genesis, ktorá nedávno prepustila 30 % svojich zamestnancov a údajne zvažuje bankrot. Znepokojenie vzrástlo, keď Grayscale odmietol zverejniť správu o dôkaze o rezervách, náhle v móde po hanebných akciách v zákulisí FTX.

Ako dôvod, prečo to nebude možné, uviedla „bezpečnostné obavy“, ale analytici to odmietli, pričom nebolo jasné, aké bezpečnostné obavy by mohlo vyvolať zverejnenie verejných záznamov na blockchaine.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022