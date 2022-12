Normálny návrat na krypto trhy, ukazujú údaje o reťazci

Za posledných pár mesiacov bol krypto trh do značnej miery pokojný. Bitcoin bol v krabovom pohybe okolo 20 000 dolárov už dosť dlho, keď sa vláčil a čakal, kým sa pohnú širšie makro podmienky.

Napísal som koncom októbra, aby som bol v súvislosti s touto cenovou akciou opatrný a že bitcoin môže byť jedna medvedia udalosť vzdialená od agresívneho klesajúceho knôtu. Nemyslel som na to, že táto udalosť otriasla kryptomenou až do špiku kostí, keďže jedna z bluechipových spoločností vo vesmíre, FTX, sa nevysvetliteľne dostala do platobnej neschopnosti .

To očividne otriaslo trhmi. Minulý týždeň som hodnotil, ako bol tok bitcoinov z búrz prudký, pretože dôvera ľudí v tieto centrálne entity, že si ukladajú svoje mince, bola pochopiteľne na historickom minime.

V skutočnosti som včera videl , že 200 000 bitcoinov opustilo burzy od implózie FTX. Teraz však údaje naznačujú, že trh sa trochu upokojuje. A opäť sa zdá, že môžeme vstúpiť do krabieho režimu, kým makro neposkytne impulz tak či onak – alebo neočakávaný krypto-špecifický vývoj nevyjde z dreva.

Prvým spôsobom, ako demonštrovať, že prach sa začína usadzovať, je pohľad na volatilitu bitcoinu. To sa očividne zvýšilo, keď boli „hry“ Sama Bankmana-Frieda odhalené verejnosti. Ale potom, čo zostala zvýšená počas posledných niekoľkých týždňov, v posledných dňoch klesla späť na štandardnejšiu úroveň.

Ďalším spôsobom, ako to vidieť, je pokles veľkých transakcií. Tieto transakcie (definované ako viac ako 100 000 USD) vyskočili počas niekoľkých dní okolo bankrotu, ale odvtedy postupne klesali späť na rovnakú úroveň, akú sme videli počas veľkej časti roku 2022.

Ďalšou užitočnou metrikou na sledovanie je čistý realizovaný zisk alebo strata z presunutých mincí. To sa prudko zvyšuje v časoch krízy, keď cena náhle klesá, a potom sa zvyčajne vráti k hranici 0 USD, keď sa trhy upokoja.

Nižšie uvedený graf to dobre ukazuje, pričom obchody z 9. novembra zaznamenali škaredú stratu 2 miliardy USD, pred 18. novembrom potom prekonali stratu 4,3 miliardy USD. To je menej ako najhoršia známka po páde Celzia (strata 4,2 miliardy dolárov) a Luna (strata 2,5 miliardy dolárov).

To odzrkadľuje pokračujúci tlak na znižovanie ceny bitcoinu, ale trend sa opäť vrátil k nule.

FTX bol centrálnou súčasťou ekosystému a jeho bankrot pochopiteľne otriasol trhom. Ako som nedávno písal, táto nákaza neskončila .

Údaje za posledný týždeň však naznačujú, že na kryptotrhy sa vracia normálnosť. Smerom vpred môže opäť chvíľu šliapať vodu. S otvorením Číny po blokovaní, hroziacimi najnovšími číslami o inflácii a zákazom dovozu ruskej ropy zo strany EÚ sa makro určite deje veľa.

Kryptoví investori budú musieť len dúfať, že krypto-natívne škandály sú zatiaľ mimo.