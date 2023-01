Správa: Bitcoin obchoduje za 38 000 dolárov v Nigérii, kde je najväčšia africká ekonomika v nepokojoch

Kľúčové informácie

Bitcoin sa v Nigérii obchoduje za 38 000 dolárov, čo je prémia 66 %

Nigérijská centrálna banka zaviedla limity na výber z bankomatov vo výške 43 USD za deň v snahe vytvoriť bezhotovostnú spoločnosť pre najväčšiu africkú ekonomiku.

Centrálna banka tiež oznámila konkurenčný kartový systém pre Visa a Mastercard v snahe znížiť poplatky

Niektorí sú nadšení z presadzovania bitcoinu, ale je dôležité pamätať aj na zlyhania bitcoinu tu, píše náš analytik Dan Ashmore.

Miera penetrácie internetu je v Nigérii iba 35 %, zatiaľ čo volatilita bitcoinu znamená, že by bolo idealistické priradiť mu akúkoľvek rolu „zaisťovacieho“

Jeden bitcoin sa v Nigérii obchoduje za 38 000 dolárov.

Cenu je možné vidieť na nigérijskej burze NairaEx, kde je kótovaná na 17,8 milióna Naira. To sa rovná 38 600 USD, napriek tomu, že sa bitcoiny na trhu obchodujú za 23 200 USD, čo znamená, že v Nigérii sa obchoduje za 66 % prémiu.

Nigéria prechádza na bezhotovostnú spoločnosť

Prémia prichádza v čase, keď nigérijská centrálna banka robí veľký tlak na bezhotovostnú spoločnosť.

Boli zavedené limity na výbery z bankomatov, pričom občania môžu vybrať 20 000 Naira za deň (43 USD pri súčasných sadzbách) a 100 000 za týždeň (217 USD).

Kontroverzný manažment peňazí v Nigérii

Centrálna banka tento víkend predĺžila občanom aj lehotu na výmenu starých bankoviek z 24. januára na 10. februára. Bankovky naira vyššej nominálnej hodnoty boli navrhnuté s cieľom obmedziť falšovanie a používanie hotovosti v spoločnosti.

Tento krok bol široko kritizovaný, pričom analytici poukazovali na jednu veľmi zrejmú otázku: ako vydávanie nových bankoviek znižuje používanie hotovosti? Nigéria je najväčšou ekonomikou Afriky a zostáva silne závislá od hotovosti.

Okrem veľkých otázok Nigérijčania odsúdili, že nedostali dostatok času na prechod na nové noty. Rozprávok o radoch v bankách bolo veľa, zatiaľ čo mnohí z 210 miliónov obyvateľov Nigérie žijú vo vidieckych oblastiach a nemajú prístup do bánk, kde sú povinní vymieňať staré bankovky za nové.

Vláda len týždeň pred konečným termínom oznámila plán pomoci ľuďom v takýchto vidieckych oblastiach prostredníctvom bankových zástupcov, no spory pretrvávali, že na to nebolo dosť času. Objavili sa aj správy o nedostatku nových zmeniek, pričom komerční veritelia dostali nové zmenky do rúk len necelý mesiac pred uzávierkou.

„Nemám dobré správy pre tých, ktorí si myslia, že by sme mali posunúť termín; ospravedlňujem sa,“ povedal len minulý utorok guvernér centrálnej banky Godwin Emefiele.

Napriek tomu centrálna banka nakoniec ustúpila a pred prezidentskými voľbami o niekoľko týždňov sa zvýšil politický tlak.

Mohol by bitcoin pomôcť Nigérii?

Chaotický vývoj je len posledným príkladom toho, ako často vlády na celom svete zle hospodária s peniazmi. Nigéria nebola ani historicky cudzia v oblasti inflácie.

Priblíženie na rok 2022 ukazuje, že v minulom roku došlo k devalvácii meny výrazne vyšším tempom ako vo väčšine rozvinutých ekonomík sveta.

V tejto súvislosti centrálna banka minulý týždeň oznámila aj spustenie domácej kartovej schémy. Cieľom je vytvoriť konkurenciu pre Visa a Mastercard, čím opäť posunúť Nigériu smerom k bezhotovostnej spoločnosti a zároveň ušetriť krajine na poplatkoch za zahraničné transakcie.

Cieľ je možno obdivuhodný, no realita situácie sťažuje pretláčanie. Ako už bolo spomenuté vyššie, ide o spoločnosť, ktorá je stále vo veľkej miere závislá od hotovosti, pričom veľká časť populácie je vylúčená z bankovníctva.

Niektorí Bitcoineri poukazujú na krypto ako riešenie pre Nigérijčanov. Mne to príde trochu idealistické. Hoci niet pochýb o tom, že bitcoin je v porovnaní s bankovníctvom vo vyspelých krajinách mimoriadne dostupný, stále si vyžaduje internetové pripojenie. A v Nigérii to nie je tak ľahko dostupné, ako by ste chceli.

Zatiaľ čo základy Bitcoinu ho určite robia zaujímavým v kontexte meny pod prísnou kontrolou a s historickým flirtovaním s infláciou, nezabúdajme na skutočnosť, že Bitcoin má svoje vlastné problémy.

Jeden bitcoin mal pred niečo vyše rokom hodnotu 68 000 dolárov. Ku koncu minulého roka to bolo 16 000 dolárov. Teraz je to 23 200 dolárov. Pre tých, ktorí žijú na vidieku v Nigérii, by táto volatilita bola prelomová a jednoducho ju robí v súčasnosti úplne nerealizovateľnou, a to aj napriek tomu, že nadšenci bitcoinu sa ozývajú.

Myslím si – a už som o tom obšírne písal –, že bitcoin má skutočne zaujímavé atribúty, pokiaľ ide o rozvíjajúce sa ekonomiky a kolabujúce meny a čo by sa mohlo stať, ak by aktívum naďalej dozrievalo.

V roku 2023 však ide o aktívum s extrémnym rizikom, ktoré nemôže byť menej vhodné na uloženie bohatstva. Naira možno práve teraz pociťuje infláciu 20 %+, ale bitcoin môže ukrojiť 50 % zo svojej ceny. o deň.

Prečo je bitcoinová prémia taká vysoká?

Spôsob, akým sa na to rád pozerám, je ako index Big Mac s paritou kúpnej sily. Zábavná metrika na meranie toho, aká drahá je krajina, Big Mac Index porovnáva cenu univerzálneho tovaru, ktorý je najznámejším hamburgerom McDonald’s v jednotlivých krajinách.

Podobným spôsobom môže pohľad na cenu, za ktorú sa Bitcoin obchoduje, poskytnúť rady o tom, ako dobre fungujú peniaze národa. 66 % prémia v Nigérii jasne poukazuje na to, že v ekonomike panujú skutočné otrasy. Občania ochotní zaplatiť takú obrovskú prirážku, aby dostali svoje peniaze z Nairy, sú zarážajúce.

Potom môžu byť v hre aj iné faktory. Prémia Kimichi preslávila mnoho rokov a opisuje konštantnú prémiu, ktorú možno vidieť na kórejskom bitcoinovom trhu. Bolo to predovšetkým výsledkom regulačných problémov okolo vždy kontroverzného bitcoinu.

Ak nič iné, tento príbeh z Nigérie ukazuje, aká krehká je väčšina sveta, pokiaľ ide o peniaze. Keďže sa tieto epizódy stávajú čoraz pravidelnejšie, ako aj tie v Argentíne, Libanone, Turecku a tak ďalej, nie je žiadnym prekvapením, že narastá dopyt po tajomnom, decentralizovanom aktíve, ktoré všetci nazývame Bitcoin.

Ale tvrdiť, že Bitcoin je niečo, čo sa v súčasnosti blíži k riešeniu, by bolo naivné. Čo sa týka budúcnosti, kto vie?