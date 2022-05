Je Chainlink dobrou investíciou? 5 dôvodov, prečo si to myslíme

Chainlink je veľký blockchain projekt, ktorý je široko používaný väčšinou vývojárov decentralizovaných financií (DeFi) a nezastupiteľných tokenov (NFT). Je to relatívne odlišná platforma ako iné blockchainové siete ako Cardano a Ripple. V tomto článku vysvetlíme päť dôvodov, prečo veríme, že Chainlink je dobrou investíciou pre krátkodobé aj dlhodobé investície.

Čo je Chainlink?

Predtým, ako identifikujeme päť dôvodov, prečo je Chainlink dobrou investíciou, vysvetlíme, čo je to sieť a ako funguje. Chainlink je inteligentná sieť Oracle, ktorá pomáha poskytovať mimoreťazové údaje ekosystémom v reťazci, ako sú tie v DeFi a nezastupiteľné tokeny (NFT).

Napríklad vývojár, ktorý buduje decentralizovanú platformu obchodovania s akciami, potrebuje trhový zdroj verejne obchodovaných akcií. Preto namiesto toho, aby sa priamo zaoberali výmenami, spolupracujú so spoločnosťou Chainlink, ktorá má všetky tieto údaje a nástroje na ich začlenenie do svojich ekosystémov.

To isté platí pre ostatné odvetvia. Dobrým príkladom týchto odvetví je športové stávkovanie, ktoré tiež narúšajú blockchainové projekty. Aby decentralizovaná stávková platforma dobre fungovala, musí mať prístup k dôveryhodným údajom o hrách. Chainlink môže poskytnúť tieto čísla.

V posledných mesiacoch Chainlink pridával ďalšie riešenia do ekosystému. Nedávno napríklad spustila Keepers, čo je automatizačná platforma pre smart kontrakty. Zaviedla tiež dôkaz o rezervách, cross-chain komunikačné nástroje a platformy VRF.

LINK je token riadenia pre ekosystém Chainlink. Ide o poprednú kryptomenu, ktorá má trhovú kapitalizáciu viac ako 5,4 miliardy dolárov, čo z nej robí 26. najväčšiu kryptomenu na svete.

Zistite viac o tom, ako kúpiť Chainlink .

Chainlink má dominantný podiel na trhu

Jedným z dôvodov, prečo je Chainlink dobrou investíciou, je to, že má dominantný podiel na trhu v odvetví Oracle. Zatiaľ čo počet veštcov v tomto odvetví stúpa, Chainlink je najpopulárnejší. Prijali ho niektorí z popredných hráčov v DeFi, ako sú Aave, Uniswap, Anchor Protocol a Curve Finance.

Podľa DeFi Llama má Chainlink celkovú zabezpečenú hodnotu (TVS) viac ako 53 miliárd dolárov, čo mu dáva dominanciu na trhu 54 %. Druhým najväčším hráčom v tomto odvetví je Internal, ktorý má TVS viac ako 17 miliárd USD, a Maker, ktorý má len 2 projekty s TVS viac ako 13 miliárd USD.

Preto skutočnosť, že má dobrý podiel na trhu a povesť značky, je pozitívnym katalyzátorom pre Chainlink.

Veľká veľkosť trhu

Chainlink je popredným hráčom v odvetví, ktoré má obrovský potenciál. Napríklad decentralizovaný finančný sektor má celkovú uzamknutú hodnotu (TVL) viac ako 200 miliárd USD. Ide o pozoruhodný rast vzhľadom na to, že tento sektor pred niekoľkými rokmi neexistoval.

Hoci je toto odvetvie veľmi volatilné, analytici veria, že predstavuje budúcnosť financií. Budúcnosť, kde ľudia prijmú koncept inteligentných zmlúv vo všetkých oblastiach svojho finančného blahobytu, ako sú úspory a investície.

Analytici očakávajú, že priemysel DeFi bude viac ako 100-krát väčší, ako je teraz. Preto, ak sa táto predpoveď naplní, je pravdepodobné, že Chainlink v tom zohrá svoju úlohu.

To isté platí pre ostatné odvetvia, ktoré sú nastavené na tokenizáciu. Očakáva sa napríklad, že decentralizovanému odvetviu stávkovania sa bude dariť vďaka existujúcim predpisom v tomto odvetví. Ak sa tak stane, Chainlink bude mať svoju úlohu.

Existujú aj iné odvetvia, ktoré budú profitovať z decentralizácie. Napríklad Chainlink má partnerstvo s Weather Channel, čo znamená, že ľudia môžu tieto údaje použiť na vývoj svojich aplikácií.

Chainlink je podhodnotený

Jednou z najdôležitejších vecí pri investovaní je vždy kupovať aktívum, ktoré je relatívne podhodnotené. Z môjho pohľadu som presvedčený, že Chainlink je jednou z najviac podhodnotených kryptomien na svete.

V čase písania tohto článku sa minca obchoduje na najnižšej úrovni od januára 2021. Z najvyššej úrovne v roku 2021 tiež klesla o viac ako 78 %. Jej trhová kapitalizácia tiež klesla na iba 5 miliárd dolárov.

Preto sa domnievam, že Chainlink je vysoko podhodnotená kryptomena. Po prvé, hoci jeho trhová hodnota predstavuje 5 miliárd dolárov, pomohla zabezpečiť aktíva v hodnote viac ako 54 miliárd dolárov. To je znak toho, že je tu väčší priestor na rast.

Dôvodom podhodnotenia je, že veľa ľudí nevie veľa podrobností o platforme a o tom, čo robí.

Korelácia s inými aktívami

Ďalším dôvodom, prečo by ste mali investovať do Chainlink, je to, že má silnú koreláciu s inými aktívami, ako sú akcie a kryptomeny. Bližší pohľad na blockchainový priemysel ukazuje, že väčšina kryptomien v posledných mesiacoch prudko klesla.

Napríklad bitcoin sa posunul z približne 68 000 USD v novembri 2021 na súčasných 38 000 USD. Podobne sa Ethereum posunulo z približne 5 000 USD na 2 800 USD. Trhová kapitalizácia všetkých digitálnych mincí celkovo klesla z viac ako 3 biliónov USD na približne 1,b bilióna USD.

Ostatné aktíva, ako sú akcie, tiež klesli. To znamená, že súčasná slabosť Chainlink nie je ojedinelým prípadom. To znamená, že minca sa vráti späť, keď ostatní urobia to isté.

Eric Schmidt je strategický poradca

Nakoniec, Chainlink je dobrá investícia, pretože Eric Schmidt, bývalý generálny riaditeľ a predseda spoločnosti Google, je strategickým poradcom. Je to pozoruhodná vec kvôli bohatým skúsenostiam, ktoré prináša do siete, a skutočnosti, že má veľa spojení na správnych miestach. Ako si pamätáte, Schmidt je osoba, ktorá pomohla transformovať Google na jednu z najdôležitejších spoločností na svete. V poznámke zakladateľ spoločnosti Chainlink uviedol :

„Ericove skúsenosti a poznatky o budovaní globálnych softvérových platforiem pre inovácie novej generácie budú neoceniteľné, pretože pomôžeme vývojárom a inštitúciám naštartovať nový vek ekonomickej spravodlivosti a transparentnosti.“