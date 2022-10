Kim Kardashian dostala pokutu 1,3 milióna dolárov za podvádzanie svojich sledovateľov na Instagrame kvôli propagácii kryptomien

Kim Kardashian dostala od SEC pokutu 1,26 milióna dolárov za absolútne nehanebné propagovanie podvodu s kryptomenou medzi jej sledovateľmi na Instagrame, ktorých je viac ako 250 miliónov.

Tiež súhlasila, že počas nasledujúcich troch rokov nebude propagovať žiadnu kryptomenu. Šokujúce však je, že jej právnici zahrali na slepo a nie je povinná priznať si žiadne previnenie.

Osada ma poriadne nahnevala, tak sa chystám dostať z hrude.

Čo sa stalo?

K incidentu došlo v júli 2021, keď Kardashian zverejnila nižšie uvedené informácie na svojom Instagrame.

Ethereum Max – rozhodne si ho nemožno zamieňať s Ethereum – je/bol nejasný token kryptomeny, ktorý sa nesmierne rozšíril na zadnej strane jej príspevku. Som v pokušení použiť tu slovo podvod, ale namiesto toho budem láskavý a namiesto toho poviem „bezcenný“.

Zmapoval som cenovú akciu tokenu od propagácie Kim Kardashian. Hovorí sa, že obrázok povie tisíc slov, takže tu to máte:

Ukázalo sa, že „kryptomena“, ktorú propaguje Kardashian, bola spustená len mesiac pred jej príspevkom a za jej propagáciu na Instagrame dostala zaplatené 250 000 dolárov.

Do týždňa od Kardashianinho príspevku klesla o 70%. Za mesiac klesol o viac ako 90%. Netrvalo dlho a v podstate klesla na nulu. Smutné.

Kim Kardashian je dravec

Žalúdok sa mi obracia pri čítaní jej príspevku aj teraz, po osemnástich mesiacoch. Kardashian využívala svojich nasledovníkov za peniaze a použitý jazyk je ohavný. „Zdieľam to, čo mi moji priatelia povedali pred pár minútami“ – áno, moji priatelia mi neustále posúvajú 250 G, aby som písal príspevky na Instagram, Kim.

Veľká časť nasledovníkov Kardashian je neplnoletých. Ešte väčšia časť ju zbožňuje. Udelila pečať súhlasu tomu, čo vyzeralo ako Ponziho schéma – kopírovanie a vkladanie prečerpávacieho systému slávneho Etherea.

Anonymní zakladatelia mince využili svoju šancu – ako sa vždy plánovalo, jeden tuší – a okamžite sa vrhli na dôverčivých kupcov, ktorých nalákala Kardashianina reklama.

Nie je možné vedieť, koľko sledovateľov prišlo o peniaze kvôli príspevku Kardashian. Po pravde, nechcem to vedieť, na svete je už veľa zlých správ. Čo vieme, je, že každý dolár, ktorý vloží každý nasledovník, je teraz takmer nulový. V januári, keď token klesol o 98% od Kardashianových investorov, bola zažalovaná.

Koľko dostal Kim pokutu?

Je zrejmé, že to, čo urobil Kim, bolo neuveriteľne nezákonné. Platenú reklamu na podvod nemôžete vydávať za osobnú podporu.

Tak sa ozvala SEC. Nanešťastie, Kim je bohatá a slávna, a tak, ako to v USA býva, dostala sotva facku. Dostala pokutu 1,26 milióna dolárov. Pre mňa to nie je ani zďaleka zaslúžená úroveň trestu vzhľadom na nehanebnosť, chamtivosť a chladnokrvnú povahu vykorisťovateľského postu.

Hodnota Kardashian sa odhaduje na 1,8 miliardy dolárov, čo znamená, že pokuta sa rovná 0,07 % jej čistého majetku. Odpovedzte mi na toto – vynásobte svoju čistú hodnotu 0,07%. Stačí toto číslo na to, aby vás presvedčilo zopakovať trestný čin? V skutočnosti je to ešte menej – v skutočnosti ide o pokutu 1 milión dolárov a vrátenie 250 000 dolárov, ktoré dostala.

Taktiež nemusela priznať žiadne previnenie. Musí však odolať pokušeniu opäť propagovať takéto podvody počas nasledujúcich troch rokov. To, ako si ľudia niekoho takého zbožňujú, je mimo mňa.

Minulý rok som sa obrátil na Kim (snímka obrazovky vyššie), keď sa token znížil o 92%, aby som získal jej komentáre. Ešte musí odpovedať. Možno keby ma neblokovala, nebola by o šesť mesiacov neskôr zažalovaná…

Značka Kardashian je všadeprítomná, výkonný stroj na zarábanie peňazí poháňaný Gen Z. Tento incident veci vôbec neovplyvní a už bol zametený pod koberec. Ale naozaj nerozumiem; celebrity boli zrušené za oveľa menej ako toto.

Akú zlú vec urobila kráľovná Kim?

Nemýľte sa – ide o kradnutie peňazí od jej nevinných nasledovníkov. Trochu by som to chápal, keby jej zaplatili majland, ale čo je 250 000 dolárov pre miliardára ako Kim?

Keď o tom moja sestra (Gen Z) kričala v mojej rodinnej skupine WhatsApp, skočila na obranu Kim.

„Je taká vplyvná a dosiahla viac ako väčšina ľudí“

„Je to taká talentovaná podnikateľka“

„Nebuď taký dramatický“

Zdá sa, že toto je obrana väčšiny ľudí. A áno, súhlasím – je bohatá, vplyvná a neuveriteľne úspešná. A záleží jej na tom, že sa o nej na internete nikto ako ja nevyjadruje? Nie, samozrejme, že nemá.

Ale nehovorím, že nie je úspešná. To je irelevantné. Ak vôbec niečo, ešte to zhoršuje, aký zlý je jej zločin, pretože vedela, akí ovplyvniteľní boli jej nasledovníci a aká bola vplyvná. Rýchly šek na 250 000 dolárov bol všetko, čo potrebovala na to, aby ich mohla všetky obhospodarovať.

Čo sa týka byť dramatické? No, áno, keď to píšem, môže to byť spravodlivé. Ale jednotlivé príbehy ľudí, ktorí investovali do tejto „kryptomeny“, pretože Kim klamala a povedala, že ona a jej priatelia boli do toho zapletení – len aby stratili každý cent a uvedomili si, že Kim bola v skutočnosti zaplatená a nikdy o kryptomene nepočula, nevadí, že investovala v ňom – je zničujúce čítať.

Stavím sa, že títo ľudia by sa necítili rovnako, keby to bola ich dcéra, ich syn, ich priateľ, ktorý prišiel o kúsky svojich úspor, fond na vysokej škole, ťažko zarobené peniaze, pretože ich „idol“ im klamal.

Jediná vec, ktorá je podvodnejšia ako Ethereum Max, je ilúzia, že Kim Kardashian sa stará o kohokoľvek okrem seba.

Kim, hanba ti.