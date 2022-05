Nedávny kolaps spoločnosti Terra by podľa Jeremyho Allairea mohol urýchliť reguláciu kryptomien zákonodarcami.

Terra’s UST bol pred niekoľkými týždňami tretím najväčším stablecoinom na trhu, za USDT a USDC. UST je však teraz odviazaný od amerického dolára a stratil svoju pozíciu jedného z najlepších stablecoinov na trhu.

Jeremy Allaire, generálny riaditeľ spoločnosti Circle, uviedol, že kolaps spoločnosti Terra by mohol urýchliť reguláciu kryptomien zo strany zákonodarcov v rôznych častiach sveta. Spomenul to počas nedávneho rozhovoru pre Yahoo Finance . Povedal;

„Keď dôjde k veľkému výbuchu, určite to urýchli potrebu Kongresu konať a vytvoriť určité hranice okolo toho, kto a čo sa podieľa na prevádzkovaní dolárových stablecoinov v Spojených štátoch amerických.“

Anchor Protocol bol hlavný projekt decentralizovaného financovania (DeFi) na blockchaine Terra. Podľa Allaireho vysoké úrokové sadzby, ktoré Anchor ponúka vkladateľom, mali byť skorým indikátorom toho, že systém Terra nie je dlhodobo udržateľný. Povedal;

„Myslím si, že to, čo sa stalo s týmito nestabilnými stablecoinmi, ako je UST, bolo úplne predvídateľné. Naša vlastná analýza z veľmi dávnej minulosti naznačila, že základ, na ktorom to bolo, bol skutočne založený na dotovaní týchto výnosov, čo skutočne viedlo ľudí k tomu, aby si kúpili tento token Luna, vytvorili tieto tokeny UST a vložili ich do tohto 20% úroku. Miera, ktorá bola príliš dobrá na to, aby to bola pravda.“

Allaireove komentáre prichádzajú niekoľko dní po tom, čo ministerka financií Spojených štátov Janet Yellen vyzvala na nové kryptoregulácie po kríze Terra. Povedala;

„Kryptomeny v tomto rozsahu by som nepovažoval za skutočnú hrozbu pre finančnú stabilitu, ale veľmi rýchlo rastú a predstavujú rovnaký druh rizík, aké poznáme už po stáročia v súvislosti s výberom bánk.“

LUNA, pôvodná minca ekosystému Terra, stratila svoje miesto medzi top 10 kryptomenami podľa trhovej kapitalizácie. Teraz zaberá 211. pozíciu na trhu s kryptomenami. Allaire dospel k záveru, že;

„Myslím si, že medzi širokým mainstreamovým prijatím krypto infraštruktúry pre obchodné a finančné aplikácie v globálnom meradle stojí táto regulačná jasnosť. A myslím si, že máme impulz na to, aby sa to stalo teraz.“