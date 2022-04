Krypto rally, ktorú sme videli za posledné dva týždne, si konečne oddýchla. Zdá sa, že väčšina mincí trochu ustúpila, zatiaľ čo iné sa väčšinu tohto týždňa obchodovali bokom. Litecoin (LTC) nie je iný. Minca za posledných 24 hodín klesla o približne 5 %. Tu je nedávny vývoj:

Stiahnutie LTC prichádza aj vtedy, keď údaje o reťazci ukazujú zvýšenú aktivitu

Minca sa zo svojho najnižšieho bodu v tomto roku dosť výrazne posilnila.

Očakávame, že LTC sa pred ďalšou etapou skonsoliduje okolo 120 USD.

Zdroj údajov: Tradingview

Litecoin (LTC) – Pochopenie cenovej akcie

Jedna vec, ktorá by mala dať LTC investorom veľkú nádej, je skutočnosť, že aktivita na reťazci je celkom pôsobivá. Objemy transakcií zostávajú vysoké a to môže byť do budúcnosti len pozitívne. Dá sa preto s istotou vyvodiť, že nedávna spomalená dynamika bola do značnej miery ovplyvnená širším pohybom na trhu.

Napriek tomu však existuje niekoľko medvedích znakov, najmä z krátkodobého hľadiska. Napríklad LTC mierne klesla z 50-dňového SMA. Indikátory hybnosti tiež smerujú nadol. Žiadny prudký pád však neočakávame.

V skutočnosti sa LTC pravdepodobne skonsoliduje okolo 120 USD. Aj keď nejakým spôsobom bude ústup pokračovať, očakávame, že minca nájde silnú podporu na úrovni 116 USD. Potom Litecoin obnoví svoj vzostupný trend a v druhom štvrťroku by mohol dosiahnuť 200 USD.

Je Litecoin (LTC) dobrou investíciou?

Áno, ak si chcete vybudovať dobré portfólio krypto aktív, potom bude LTC dobrou úvahou. Čo sa týka krátkodobého hľadiska, pre dlhodobú starostlivosť je stále veľký potenciál rastu.

Dajte tomu čas na konsolidáciu a keď klesne na približne 116 dolárov, zvážte kúpu. Je pravdepodobné, že minca bude v najbližšom období pokračovať vo svojom vzostupnom raste.