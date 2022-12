Mali by ste si kúpiť Metacade (MCADE) počas krachu kryptotrhu v roku 2022?

Krachy kryptotrhov sú plné skvelých nákupných príležitostí. Často sa hovorí, že skvelé projekty sú v predaji, pretože 90 % zníženie cien počas medvedieho trhu znamená, že si môžete kúpiť oveľa väčší balík tokenov za rovnaké počiatočné investičné náklady.

Skvelé projekty sa nikdy neprestávajú stavať. Projekt, ktorý sa zdá byť pripravený robiť veľké veci vo vesmíre, je Metacade a je len na začiatku. Ak je toto pre vás stále neznáme, určite pokračujte v čítaní!

Čo je Metacade?

Metacade je herná platforma novej generácie, ktorá je postavená na blockchain Ethereum. Vďaka využitiu pokročilej funkcie inteligentnej zmluvy Ethereum môže Metacade vytvoriť bezpečnejší a efektívnejší zážitok pre hráčov z celého sveta.

MCADE je natívny token platformy. Používa sa na napájanie všetkých blockchain transakcií a tiež sa používa na poskytovanie odmien hráčom, zatiaľ čo si užívajú širokú škálu hier v arkádovom štýle. Cieľom Metacade je stať sa najväčšou arkádou, ktorú môžete nájsť na blockchain, a hráčom poskytne rozsiahle príležitosti na získanie odmien za tokeny MCADE.

Platforma sa zaviazala poskytovať zábavný a férový zážitok pre všetkých hráčov a vo svojom jadre je riadená komunitou. Prostredníctvom budovania pokročilého herného centra na blockchain, Metacade pomáha vytvoriť novú éru hrania, kde majú hráči plnú kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi a môžu získavať odmeny pri hraní svojich obľúbených hier.

Viac hier, viac odmien

Vybudovaním najväčšej arkády na blockchain budú mať hráči viac možností ako kedykoľvek predtým. Metacade bude domovom zdanlivo nekonečného zoznamu titulov v arkádovom štýle s niektorými z najhorúcejších mien v ponuke pre členov komunity Metacade.

S toľkými možnosťami budú mať hráči Metacade k dispozícii bezprecedentné možnosti zárobku. Vďaka jedinečnej funkcii poskytovanej v hrách založených na blockchain môžu všetci hráči zarábať hraním úžasných nových titulov. Metacade prináša tento potenciál zárobku významným spôsobom.

Prispejte k zarábaniu

Okrem všetkých arkádových hier, ktoré Metacade ponúka, je cieľom platformy stať sa centrom pre komunitu. Hráči majú prístup k najnovším informáciám o najlepších hrách typu Play-to-Earn vo vesmíre, a môžu sa spojiť s ostatnými hráčmi blockchain a zdieľať najnovšie poznatky.

Metacade spája hráčov s najlepšími príležitosťami a najcennejšou alfou. Používatelia navyše získajú tokenové odmeny MCADE za to, že budú prispievať do komunity, čo komunite poskytuje priame stimuly, aby rástla a zdieľala zábavu na ceste svetom hier typu Play-to-Earn.

Riadené spoločenstvom

Metacade sa zaviazala klásť potreby svojich hráčov na prvé miesto a zabezpečiť, aby ich hlasy boli vypočuté. Komunita Metacade bude mať priame slovo v tom, ako bude projekt riadený, a časom sa z projektu stane decentralizovaná autonómna organizácia ( DAO ). Toto DAO umožní držiteľom MCADE ovplyvniť smer, ktorým sa projekt uberá.

Voliči DAO budú môcť tiež ovplyvniť rast širšieho odvetvia GameFi. Pripravované projekty predložia návrhy komunite, ktorá potom dostane možnosť hlasovať o tom, čo považuje za najlepšie. Po rozhodnutí môže komunita poskytnúť financovanie prostredníctvom programu Metagrants, čím podporí vývojové tímy v ich raných fázach.

Program Metagrants

Členovia komunity Metacade získajú bezprecedentnú kontrolu nad budúcnosťou odvetvia Play-to-Earn. Nastupujúce platformy GameFi môžu svoje investičné návrhy predkladať priamo a komunita hráčov Metacade sa potom môže rozhodnúť, ktorá má podľa nich najvyšší dlhodobý potenciál.

Prostredníctvom priameho poskytovania finančných prostriedkov týmto projektom môže Metacade priamo ovplyvniť vývojový proces pre inovátorov blockchain. Financovanie v počiatočnom štádiu je kľúčové pre dodanie akejkoľvek novej technológie a komunita Metacade bude v tomto procese hrať dôležitú úlohu.

GameFi bude rásť

V priebehu času sa všeobecne očakáva, že hry založené na blockchain môžu spôsobiť revolúciu v širšom hernom priemysle . Existuje niekoľko jedinečných funkcií, ktorým sa tradičné tituly nevyrovnajú, pričom v prvom rade ide o integrované možnosti zárobku pre hráčov.

Hernému priemyslu v súčasnosti dominuje hŕstka veľkých spoločností ako Electronic Arts (EA) a Activision Blizzard (ATVI). Tieto spoločnosti kontrolujú vývoj a distribúciu hier, čo im dáva veľkú moc nad hráčmi.

Blockchain hry sú dôležité, pretože poskytujú decentralizovanú alternatívu k tomuto súčasnému systému. Tým, že hráčom vrátia moc, projekty ako Metacade majú potenciál prevrátiť herný priemysel v hodnote 100 miliárd dolárov na hlavu a presunúť veľkú časť operácií na blockchain.

Používateľská skúsenosť s decentralizovanými aplikáciami (dApps) sa medziročne zlepšuje, keďže samotné blockchain siete sú čoraz rýchlejšie, lacnejšie a bezpečnejšie. Metacade, postavená na Ethereum, získava všetky výhody z neustále sa rozširujúceho ekosystému a svojej komunite ponúka dlhý zoznam výhod. Výsledkom môže byť masívny rast.

Mali by ste si kúpiť Metacade?

Projekty, ktoré sa začali medzi rokmi 2018 a 2021, zaznamenali šialený percentuálny nárast, pričom niektoré vzrástli o 40 000 %, alebo dokonca vyššie. Teraz, počas medvedieho trhu v roku 2022, MCADE práve spustil svoj presale, čo je najskoršia investičná príležitosť dostupná v kryptomenách.

Pre projekt s takým vysokým potenciálom sú tieto príležitosti zriedkavé. Projekty s vysokým potenciálom sú často držané pod pokrievkou a sú ponúkané len malému počtu inštitucionálnych investorov. Metacade robí veci inak a spúšťa svoj token priamo do kryptokomunity.

Takéto príležitosti sa nevyskytujú príliš často. Aj keď pri investovaní do digitálnych aktív vždy existuje riziko, presale MCADE ponúka obrovský rastový potenciál s obmedzenými nevýhodami. V tejto chvíli si môžete kúpiť MCADE len za 0,008 USD za token, pričom toto číslo sa počas presale zvýši na minimálne 0,02 USD. Určite by sa to v najbližších mesiacoch oplatilo zahrnúť do vášho portfólia.