Binance – dôkaz o rezervách audítor vytiahne správu, čo to znamená?

„Audit“ Binance s obrátenými čiarkami, ktoré sú tam veľmi zamýšľané, už neexistuje. Audítorská firma Mazar, ktorá spolupracovala s Binance na správe o preukázaní rezerv – na čo sa odvolávala spoločnosť Mazar, a nie na audite – odstránila správu zo svojej webovej stránky.

Oznámila tiež, že pozastaví svoju prácu so všetkými krypto klientmi. Okrem Binance sem patria Crypto.com a KuCoin.

„Bohužiaľ, to znamená, že momentálne nebudeme môcť spolupracovať s Mazarom,“ povedal hovorca Binance.

Rozsiahlo som písal o neúspechu, ktorý bol dôkazom iniciatívy rezerv. Skrátka, nemohol to byť menší audit, pričom správa vyvolávala viac otázok, ako zodpovedala.

Najvýraznejšie bolo odmietnutie predložiť záväzky, pričom generálny riaditeľ Changpeng Zhao na Twitteri uviedol, že to bolo „ťažšie“ a len sa „spýtal okolo seba“, aby si overil, že Binance nikomu nič nedlhuje.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022